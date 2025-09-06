Obras de mantenimiento en los túneles del Garraf reducirán a una sola vía el corredor sur de Rodalies durante tres meses

La rehabilitación de un túnel artificial y dos puentes entre Sitges y Garraf, una obra programada inicialmente por Adif para finales de este año, reducirá a una sola vía el corredor sur de Rodalies durante tres meses. Las plataformas representantes de los usuarios del tren consideran "inaceptable" esta afectación y han reclamado una revisión “urgente del proyecto”, al considerar que “existen alternativas”.

Adif no ha concretado cuándo exactamente prevé iniciar los trabajos, señalando que “el plan de obra no está cerrado” y falta por definir los servicios que determine Renfe para la capacidad operativa que deja solo la vía única. El responsable de la infraestructura indica que la actuación es similar a la que se hizo entre 2018 y 2020 en la misma línea en otro de sus túneles.

Un puente y un viaducto

Con un presupuesto de 3,74 millones de euros, a los que se suman otros 400.000 por la asistencia técnica, los trabajos consisten en rehabilitar el Puente Cala de Aiguadolç y el Viaducto de Garraf. Ambos están sobre acantilados cerca de Sitges y forman parte de la vía del tren. Las bases de los puentes se han deteriorado por el oleaje y la corrosión del agua de mar, y algún pilar aparece descalzado. Tal y como describe el proyecto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, las protecciones antiguas no funcionan bien, por lo que se retirarán y se construirán nuevas protecciones de hormigón fijadas a la roca. Los maquinistas deben reducir desde hace tiempo la velocidad cuando circulan por este punto debido al estado de la infraestructura.También se reforzarán los pilares, las vigas y la losa de un túnel de 56 metros cerca de Sitges y se demolerán y reemplazarán partes muy deterioradas por sistemas que permitan evacuar el agua. Se prevé actuar asimismo en el paso subterráneo bajo la vía del tren a la altura de la calle de Sant Honorat, cerca de la estación de Sitges.

Servicio precario

La Plataforma Dignitat a les Vies, PTP y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Valls lamentan que se deje una vía única operativa la circulación para los dos sentidos, en un servicio que ya es “muy precario, con problemas recurrentes de puntualidad, incidencias y saturación de trenes”, indican en un comunicado conjunto que han difundido por la red social X.

Según los representantes de los usuarios, la medida supondrá reducir de cuatro a dos trenes por hora la R2 Sur entre Castelldefels y Sant Vicenç de Calders. También consideran que se reducirá a la mitad el servicio de Regionals en todo el corredor sur (R13/14/15/16 i 17), pasando de un tren cada 30 minutos a un tren por hora. Todo ello podría conllevar posibles desvíos de Regionales por la línea de Vilafranca, "también en un estado complicado debido a diferentes obras, con incrementos de trayecto de hasta 30 minutos o más".

Pese a celebrar que se hagan obras de mantenimiento, los representantes de los usuarios recaman una minimización de la afectación al servicio. Los usuarios han interpelado a las administraciones locales del Garraf, Baix Penedès, Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre para que se opongan firmemente a esta planificación y "apoyen a los usuarios de sus municipios y comarcas".

Seguridad

Por otra parte, los representantes de los usuarios hace tiempo que reclaman una reforma de los túneles del Garraf para garantizar la seguridad, puesto que en caso de que un tren quede atrapado dentro los usuarios no tienen espacio para salir de los convoyes. Adif confirma que el proyecto de construcción de un nuevo túnel se encuentra en redacción, si bien no hay ninguna fecha planificada para su ejecución.