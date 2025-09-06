Una futura área de innovación en la metrópolis de Barcelona proyecta unos 9.000 nuevos puestos de trabajo

L'Hospitalet, Badalona o Esplugues son algunas de las urbes del área metropolitana de Barcelona que han emprendido sus respectivos caminos para tratar de posicionarse como urbes de referencia en distintos sectores vinculados a la investigación, la biomedicina o la industria audiovisual. La crisis del covid-19 y la vulnerabilidad a la que quedaron expuestos algunos sectores económicos cuando el mundo ‘paró’ han llevado a distintos consistorios a buscar inversiones y atraer empresas que ayuden a generar una economía más resiliente a las crisis. En este contexto, ahora es Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) el que busca dar un salto de calidad a sus polígonos para posicionarse como un nodo de innovación sanitaria, electrónica y textil.

La capital del Baix Llobregat busca dar un nuevo impulso al polígono de El Pla, un terreno de casi 700.000 metros cuadrados cercano a la vecina Molins de Rei. Para ello, el Ayuntamiento de Sant Feliu encargó un proyecto a la consultora Aretian Urban Analytics and Design, liderada por el urbanista Ramon Gras. El plan, diseñado también de la mano del estudio Fortes Vision, pronostica que, de efectivamente llevarse a cabo y en el mejor de los escenarios, se podrían crear entre 4.750 y 9.600 nuevos puestos de trabajo —la mitad de ellos en el sector de innovación— o duplicar el Producto Interior Bruto (PIB) de la localidad, de los 1.050 millones de euros anuales a los 2.250.

Un panorama para el que, según Gras, sería necesaria una inversión de 1.600 millones de euros, entre capital público y privado y con un horizonte final ubicado en el 2040. “El objetivo es atraer una inversión potente y desarrollar sectores alrededor de las actividades económicas que tienen más futuro”, apunta Gras, quiene pone de ejemplo la posibilidad de desarrollar actividad en el ámbito farmacéutico y médico que pivote en torno al centro de investigación de la farmacéutica Almirall, ya en funcionamiento en Sant Feliu. “Después, hay dos sectores más, uno vinculado a las manufacturas avanzadas del metal, la robótica y el textil, y, finalmente, otro vinculado al ámbito digital”, añade el urbanista.

Desarrollo del tejido empresarial

El trampolín económico que ahora busca la ciudad llega a la vez que la capital del Baix se prepara para la gran transformación urbanística que permitirá el soterramiento de las vías de tren, ya en una etapa muy avanzada. La alcaldesa de Sant Feliu, Lourdes Borrell (PSC), asegura que su sensación es que en la comarca, en las últimas décadas, han ido a “remolque” y que ahora ha aparecido una “oportunidad” para, de la mano del tejido empresarial, “darle una vuelta” a su distrito económico. La primera edil defiende la apuesta local para hacer crecer el polígono de El Pla en vez de, por ejemplo, adaptarlo para construir viviendas en el actual contexto de crisis habitacional. “Si hacemos ese tipo de planes y acabamos con los polígonos industriales sí que acabaremos teniendo ciudades dormitorio”, remacha.

Borrell comenta que, en estos momentos, trabajan con el tejido empresarial local sobre las necesidades de mejora del entorno, así como con la Diputación de Barcelona para hacer algunas obras de adecuación por valor de un millón de euros. La alcaldesa de Sant Feliu destaca que se encuentran también en pleno proceso de elaboración de un nuevo plan de usos para el polígono para adaptarlo a las necesidades actuales. Borrell destaca que el hecho de ser capital del Baix Llobregat y la buena conexión con zonas clave como Barcelona o el aeropuerto han facilitado que el municipio haya contado siempre con un fuerte tejido empresarial, así como con las sedes comarcales de actores clave como la Cambra de Comerç o PIMEC.

Además del plan de usos, Borrell señala que están en conversaciones con el Consorci de la Zona Franca para adquirir la participación que esta entidad tiene en el Centro de Servicios de El Pla y facilitar que avance el proyecto diseñado por Aretian. El Centro de Servicios, que Borrell define como "una pieza clave" para el futuro económico de la ciudad, es una oficina diseñada para promover la dinamización económica del territorio y en la actualidad está participado a partes prácticamente iguales por el Consorci y por el ayuntamiento de Sant Feliu. "Aquí ya tenemos un alojamiento y hay que darle también una vuelta", añade la alcaldesa en ese marco para convertirse en la "capital tecnológica, sostenible y del conocimiento que queremos ser".

El soterramiento como punto de partida

Tanto Gras como Borrell encuadran las aspiraciones de modernización del polígono y su economía en el soterramiento de las vías de tren a su paso por la ciudad, así como la futura urbanización del nuevo núcleo urbano que dejará la marcha de los raíles. Más allá de estas macroobras, Sant Feliu proyecta también un nuevo plan de movilidad aprovechando la eliminación de la frontera que ha dividido la urbe durante décadas y la llegada del tranvía. Lo que, a su vez, prevé la mejora de la interconexión entre la ciudad, el polígono de El Pla y otras zonas donde también se proyectan nuevos nodos con la innovación y la investigación biomédica como pilares.

Obras para soterrar las vías de tren a su paso por Sant Feliu de Llobregat. / Jordi Cotrina

Son ejemplo de ello Esplugues de Llobregat, que, como Sant Feliu, trabaja de la mano de Aretian para transformar su economía y que incluye en su término el Hospital Sant Joan de Déu; el nuevo Hospital Clínic, cuya llegada a los terrenos a la Diagonal de Barcelona se prevé para 2040; o el campus de la Universitat de Barcelona (UB) en la Diagonal. Vinculado al soterramiento, el 'ecobarrio' en el que trabaja el ayuntamiento y las nuevas infraestructuras también facilitarán la interconexión con otros agentes relevantes en el territorio como el FC Barcelona y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, entre otros.

“Esta proximidad, sumada al surgimiento de un ecosistema incipiente de 'startups' en el corredor del Llobregat, puede convertir a la ciudad en un polo emergente de creatividad y tecnología digital”, afirma el estudio de Aretian. El cual calcula que, para convertirse en un distrito de innovación en los próximos años, el porcentaje de innovación de Sant Feliu “debe aspirar a alcanzar un Índice de Intensidad de Innovación superior al 35%” a través de la “sofisticación y diversificación” de las compañías e industrias. Ese indicador es actualmente de un 12,47%.