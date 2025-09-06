Óbito
Muere Salvador Mañosas, histórico líder vecinal de Barcelona
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El barrio barcelonés de La Verneda i la Pau despide a Salvador Mañosas, histórico activista vecinal y presidente de la Asociación de Vecinos La Palmera desde 2007. Vecino de la zona durante más de cincuenta años, Mañosas se convirtió en una figura clave de las luchas ciudadanas en Sant Martí.
Su trayectoria estuvo marcada por la defensa de mejoras en el entorno de la plaza de la Palmera y por su implicación en proyectos colectivos como la reapertura de la antigua escuela Pere Calafell, reconvertida en guardería, o las reclamaciones para la reforma del puente de Santander.
Además de su papel en el barrio, formó parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona. En 2020, el Ayuntamiento le concedió la Medalla de Honor de la ciudad a propuesta del distrito de Sant Martí, en reconocimiento a su compromiso con el movimiento vecinal.
