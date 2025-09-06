La Cursa de la Mercè arranca una temporada de carreras masivas en Barcelona

En la transición entre las carreras de verano -mayoritariamente los trails de montaña y las de fiesta mayor- y el comiezo de la nueva temporada de pruebas asentadas del atletismo popular que se inicia en septiembre, la novedad, que ya no es tanta viendo cómo ha ido todo el año, es que habrá que acostumbrarse a prever con tiempo la inscripción a una carrera ante el temor de darnos de morros con el cartel de "todo agotado".

La primera de las 'grandes' de este otoño en Barcelona llegará el 21 de septiembre -un día antes del equinoccio- con la Cursa de la Mercè, que junto a la Cursa dels Nassos -31 de diciembre y con previsión de 13.000 participantes- , la Cursa dels Bombers -9 de noviembre y que presentará novedades en cuanto a su recorrido que en breve se hará publicó-, la Jean Bouin -30 de noviembre y que vive uno de sus mejores momentos de su centenaria historia- y las popularísimas Cursa El Corte Inglés y Cursa Dir Diagonal -estas dos ya para 2026- integran el ramillete de grandes '10k' masivos de la ciudad. La Mercè, que además estrena un recorrido más céntrico con salida en Aragó con Pau Claris y meta en plaza Catalunya, tiene previsto que entre esta semana o el inicio de la siguiente se acaben agotando las 14.500 plazas que ofertan para la presente edición, y eso que ya eran 1.500 más que hace un año.

Cursa dels Nassos 2024. / FERRAN NADEU

Es la prueba palpable de que lo que hace una década era un logro excepcional al que solo llegaban aquellos eventos consolidados y más mediáticos -o sea, que una prueba agote con días e, incluso, semanas de antelación-, ahora se ve como extraño cuando un evento se queda más corto que sus previsiones.

Mucho ha tenido que ver en ello el cambio generacional que está viviendo el 'running' que ha rebajado la media de edad -ya son mayoría de los inscritos en medio maratones con un 55%- y ha femenizado un deporte históricamente dominado en la calle y en las carreras por los hombres: ellas ahora suelen ser mayoría en los 5k, acostumbran a rozar el 50% en muchos 10k y ya alcanzan el 35%-40% en algunos medio maratones de postín como los de Barcelona, los dos grandes de Madrid -R&R Madrid y Movistar Medio Madrid-, Sevilla y Valencia, quedando como asignatura pendiente el salto al maratón que, haciendo un símil atlético, por ahora ese trasvase se está dando a velocidad de entrenamiento en zona 2 o, lo que es lo mismo, de forma más lenta.

Varias altas y una baja

Es gracias a este 'boom' del running, que es cíclico pero que nunca se había dado con este ímpetu, que algunas entidades han decidido hacer su apuesta organizando una carrera popular. Será el caso del trail solidario Corre contra el Cáncer – Zona Nord que tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar la investigación biomédica en el Instituto de Investigación Oncológica VHIO del Hospital Vall d'Hebron y que permiteirá disfrutar de una zona poco dada para las carreras populares como es Ciutat Meridiana y el sector más al norte de Collserola. La prueba, además, tiene el acicate de poder pasar por escenarios por donde primero se vivió y luego se filmó 'El 47', la gran ganadora de los pasados premios Goya. Su fecha, el 19 de octubre.

Otra de las novedades de cara a este otoño será la vuelta de una 'cursa de barri' que, por causas de fuerza mayor -la Copa del Amèrica condicionó sensiblemente las fechas de los eventos que se celebraban en esa época-, no puedo disputarse en 2024: la Cursa Nick Horta, también de carácter solidario y enmarcada en las fiestas del barrio de Horta, se celebrará este 2025 el 5 de octubre. De las 'de barri' tampoco faltarán a la cita las muy queridas por los corredores Cros de Sants -19 de octubre-, Cursa Sant Martí -2 de noviembre- , Cursa Sant Andreu -6 de diciembre- y Cursa de la Sagrera -14 de diciembre-.

Cros de Sants. / EPC

Será también el año de la consolidación de algunas pruebas que se estrenaron el año pasado y vuelven este 2025 tras haber superado el examen con éxito. Es el caso de la Fun Trail -19 de febrero-, que recorre Collserola y con salida y meta en el Velódrom d'Horta, que está también cerca de agotar inscripciones. Justamente, el velódromo es también el punto de partida y llegada de otro trail más veterano como es el Marató de Collserola -2 de noviembre-. El día anterior a esta última tendremos otra carrera que también juguetea en la falda de Collserola, la Montjuic - Tibidabo. Y no serán las únicas pruebas de Barcelona que pisarán montaña, el Trail Antena de Pedralbes -15 de noviembre- y la Cursa CEC-Collserola -14 de diciembre-, apuestan también por adentrarse en el parque natural alejándose al máximo del asfalto.

Por el lado contrario, a pesar del éxito participativo en todas sus ediciones, la Cursa Mercabarna no se celebrará este 2025 porque, según explica la organización deportiva, se ha decidido que a partir de ahora se convierta en bienal. Así que habrá que esperar hasta 2026 para disfrutar de un evento con un curioso circuito que recorre por dentro los principales mercados alimentarios y que también es recordado por parte de los corredores por el banquete gastronómico que se ofrece tras cruzar la meta.

El 'running' vuelve al Estadi Olímpic

Aunque a trompicones y sin un calendario del todo claro, la decisión de que el FC Barcelona vuelva esta temporada a un Camp Nou renovado y ya en una fase avanzada del fin de sus obras parece que no tiene vuelta atrás, más allá de definir las fechas en que este traslado se convierta en definitivo.

Con esa previsión, la Cursa Lluís Companys -18 de octubre- tiene luz verde para volver a tener su base dentro del Estadi Olímpic Lluís Companys tras dos años teniendo que improvisar nuevos recorridos en su 'exilio' en la pista de atletismo de Serrahima.

Mitja Marató de Barcelona 2025. / JORDI OTIX

El medio maratón, distancia fetiche

Las dos pruebas más internacionales de Barcelona viven un momento dulce en paralelo al auge del atletismo popular. A los diez días de abrirse inscripciones la Mitja de Barcelona alcanzaba los 20.000 dorsales despachados, y se espera que la vuelta de las vacaciones suponga otro empujón para rematar antes de tiempo los 35.000 dorsales disponibles para la edición que se celebrará el 15 de febrero de 2026. La Marató de Barcelona, que se celebrará justo un mes después, ya está por encima de los 15.000 inscritos, superando ya el 50% del total de plazas disponibles.

Pero es la distancia de medio maratón que se ha convertido en una prueba fetiche para los corredores. Y es lógico visto desde un punto de vista práctico: no te exige el punto de agonia anaeróbica de una prueba de menor distancia y esquivas el dolor y el temor al 'muro' de una prueba tan sufrida como es el maratón. Así, la Mitja de Granollers está a punto de superar los 4.000 inscritos que invitan al optimismo de cara a la celebración el 18 de enero de 2026 de su 40 edición, y el primer '21k' que se disputa este otoño, la Mitja Costa de Barcelona-Maresme -28 de septiembre-, ya ha cerrado inscripciones con un par de semanas de antelación.

Además se suman dos nuevas pruebas al calendario catalán: la Mitja de Gavà -26 de octubre- y la Mitja Badia de Roses -28 de diciembre-, que junto a la consolidación de otras pruebas estrenadas reciéntemente como son la Mitja de Vila-seca -19 de octubre- y la Mitja Cursa Dani Maresme -16 de noviembre- refuerzan la teoría de que esta distancia gusta y mucho entre los corredores. Ahora ya solo queda entrenar las piernas de cara al día de la carrera y practicar constantemente el F5 del teclado para no quedarnos sin dorsal para correrla.