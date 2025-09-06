Una avería corta el servicio del funicular de Vallvidrera, que se presta por carretera

Una avería técnica impide este sábado la circulación del funicular de Vallvidrera, en Barcelona, servicio que se presta con autocares por carretera.

Fuentes de Ferrocarils de la Generalitat (FGC) han explicado a EFE que la avería ha tenido lugar sobre las once de la mañana y que el servicio de autocares se presta entre las estaciones de Vallvidrera Inferior y Vallvidrera Superior.

Los técnicos de FGC, han indicado, trabajan para restablecer el servicio lo antes posible.