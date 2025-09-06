Desde las 11:00 horas
Una avería corta el servicio del funicular de Vallvidrera, que se presta por carretera
Una avería en Estació de França afecta a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies
El funicular de Vallvidrera en Barcelona retomará el servicio el sábado 23 de agosto tras su puesta a punto anual
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
Una avería técnica impide este sábado la circulación del funicular de Vallvidrera, en Barcelona, servicio que se presta con autocares por carretera.
Fuentes de Ferrocarils de la Generalitat (FGC) han explicado a EFE que la avería ha tenido lugar sobre las once de la mañana y que el servicio de autocares se presta entre las estaciones de Vallvidrera Inferior y Vallvidrera Superior.
Los técnicos de FGC, han indicado, trabajan para restablecer el servicio lo antes posible.
- El metro de Barcelona abre por primera vez al público las estaciones fantasma de Correos y Gaudí
- Castelldefels se desmarca del área de Barcelona con una ZBE que exime de multas a residentes hasta el 2030
- Les Franqueses, Terrassa y Ripollet, las urbes metropolitanas con mayor descenso de la criminalidad en el primer semestre de 2025
- Barcelona paraliza la reforma de un gran edificio de Consell de Cent tras detectar obras ilegales
- La renaturalización de la desembocadura del río Besòs en Sant Adrià logra financiación europea para su impulso
- Un festival inédito por Halloween ofrecerá 12 horas de fiesta para 25.000 personas en el Parc del Fòrum en Barcelona
- Cierre de los centros comerciales de Barcelona en domingo: ya hay fecha
- Archivada la querella contra Albiol que le acusaba de vulnerar datos médicos de una persona sin hogar de Badalona