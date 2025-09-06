Investigación abierta
Un herido por arma blanca en un apuñalamiento en la primera noche de las Fiestas de Poblenou
El suceso se ha producido en la intersección de la rambla del Poblenou y la calle de Pere IV
La Guàrdia Urbana de Barcelona está investigando un apuñalamiento que ha tenido lugar en el barrio del Poblenou la pasada madrugada. Fuentes municipales han detallado a la Agència Catalana de Notícies (ACN) que los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 03:53 horas de este sábado de una persona herida por arma blanca en la intersección de la rambla del Poblenou con la calle de Pere IV.
La víctima ha sido trasladada a un centro médico. Según ha publicado 'El Caso', el agresor huyó tras apuñalar a la víctima y por ahora no se ha realizado ninguna detención. La agresión ha coincidido con la celebración de la fiesta mayor del barrio.
