Un herido por arma blanca en un apuñalamiento en la primera noche de las Fiestas de Poblenou

El suceso se ha producido en la intersección de la rambla del Poblenou y la calle de Pere IV

Fiestas de Poblenou 2025 en Barcelona: guía de actividades y conciertos gratis

Ambiente nocturno en Pere IV. | JORDI OTIX

Ambiente nocturno en Pere IV. | JORDI OTIX

ACN

ACN

La Guàrdia Urbana de Barcelona está investigando un apuñalamiento que ha tenido lugar en el barrio del Poblenou la pasada madrugada. Fuentes municipales han detallado a la Agència Catalana de Notícies (ACN) que los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 03:53 horas de este sábado de una persona herida por arma blanca en la intersección de la rambla del Poblenou con la calle de Pere IV.

La víctima ha sido trasladada a un centro médico. Según ha publicado 'El Caso', el agresor huyó tras apuñalar a la víctima y por ahora no se ha realizado ninguna detención. La agresión ha coincidido con la celebración de la fiesta mayor del barrio.

