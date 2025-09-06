"Tolerancia cero"
Apartado un vigilante de seguridad del Hospital del Mar acusado de una agresión tránsfoba
El centro ha confirmado que la presunta agresión fue cometida por un vigilante de seguridad de una empresa subcontratada
La Agencia Catalana de Noticias (ACN) es una agencia de noticias catalana de carácter público y multimedia, que se fundó en 1999 y cubre informativamente Cataluña, así como otros territorios de habla catalana, y también ofrece información de aquello que afecta directamente a Cataluña pero que pasa en otros centros de decisión, como Bruselas, Londres y Madrid.
Un vigilante de seguridad del Hospital del Mar ha sido apartado de su puesto de trabajo acusado de una agresión tránsfoba a la acompañante de una paciente del centro. Los hechos se produjeron el pasado martes 26 de agosto y el colectivo Red Trans ha convocado una protesta este sábado al mediodía a las puertas del hospital para denunciar los hechos.
El Hospital del Mar ha confirmado que la presunta agresión fue cometida por un vigilante de seguridad de una empresa subcontratada por el centro sanitario y que el trabajador ha sido apartado hasta que la justicia aclare los hechos. El Hospital del Mar también ha condenado cualquier discriminación y ha reafirmado la “tolerancia cero” ante cualquier forma de violencia contra las personas LGTBIQ+.
“En relación con el incidente denunciado recientemente por una acompañante de una persona usuaria en nuestras instalaciones, el caso está en manos de la justicia y sigue su proceso”, ha señalado el Hospital del Mar en un comunicado. “La institución colabora activamente con las autoridades y con las empresas subcontratadas implicadas para aclarar los hechos con el máximo rigor y transparencia, y con la máxima prudencia”, ha continuado el centro sanitario, que ha reiterado su “compromiso firme” contra cualquier forma de discriminación y violencia.
Red Trans denunció el 27 de agosto que una integrante de la entidad había sido agredida “física y verbalmente” por un vigilante de seguridad del Hospital del Mar. “Fue amenazada, empujada y agredida verbalmente con la impunidad de las instituciones burguesas”, aseguró la organización en las redes sociales. Por este motivo, Red Trans convocó una concentración de protesta el sábado 6 de septiembre delante del Hospital del Mar para condenar y dar respuesta a esta “agresión inadmisible”.
