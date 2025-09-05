La revista 'Monocle' alaba el "regreso" de Barcelona y celebra su conferencia anual en la ciudad

La revista internacional 'Monocle' ha celebrado este viernes en Barcelona su conferencia anual sobre ciudades y calidad de vida, que lleva a los participantes a visitar también distintos lugares destacados como la Fundació Miró, el Palau de la Música, La Paloma o La Fàbrica Bofill para adentrarse en la ciudad. Coincide con la publicación en dicha revista de una nueva guía de ocho páginas de la ciudad editada conjuntamente con Turismo de Barcelona, ya en los principales quioscos del mundo y también online. Se basa en el testimonio de 10 'barceloneses' destacados en distintos ámbitos profesionales y creativos, pero encabezada por un artículo donde destaca que la ciudad "ha vuelto", tras algunos años complicados, y destaca la "confianza y optimismo" que dicen palpar entre la población, celebrando el "regreso oportuno".

En el texto que encabeza ese especial, el autor destaca que durante meses ha conversado con interlocutores locales de muy distinto espectro --"chefs, joyeros, emprendedores tecnológicos, pintores, escultores excéntricos, científicos y editores de renombre mundial, además de con numerosos lugareños, expatriados e incluso algunos DJ-- y "el consenso es claro: los barceloneses vuelven a alabar con orgullo su ciudad natal". Recuerda que en la última década la capital catalana ha vivido momentos críticos, de la "lucha secesionista" la huída de Puigdemont al turismo masivo, pero que ha regresado de su crisis de identidad y se "permite soñar con lo que vendrá después".

Alude al urbanismo con más espíritu verde, al coto a los pisos turísticos a partir de 2028 y a la reconciliación política. El artículo destaca también las "nuevas narrativas" y estrategias de Barcelona para mejorar su imagen. Recordando la "alegría" tras los JJOO del 92, el editorial mantiene que la antorcha creativa recae ahora "en los residentes de la ciudad", "animados" de nuevo.

Charlas y visitas

En medio de este mensaje, el influyente medio que habla de estilos de vida, política y temas globales, ha desarrollado hoy la mayor parte de su programa, tras un cóctel de bienvenida el jueves en la Fundació Miró. En el Petit Palau han desarrollado distintas charlas y debates, con la participación de una veintena de pensadores y creadores internacionales tratando temas de urbanismo, arquitectura, diseño, ciencia y bienestar, en presencia de más de 200 delegados internacionales. Por noche, tienen prevista una cena en La Paloma y música y copas en The Bluesman Bar.

Entre los participantes de la jornada figuran Alicia Wanless, especialista en entornos de información y estrategias contra la desinformación; Ulrik Vestergaard Knudsen, antiguo diplomático danés y actual líder en el sector digital; Geordin Hill-Lewis, alcalde de Ciudad del Cabo y referente en políticas urbanas innovadoras; así como creadores como Emre Arolat, arquitecto turco premiado internacionalmente; Jeanne Autran-Edorh, diseñadora emergente, y Fergus Feilden, arquitecto británico con proyectos sociales y culturales de gran impacto. Desde el ámbito local intervenían figuras como Pablo Bofill (Bofill Taller de Arquitectura), Juan Naya (CEO de ISDIN), Adriana Domínguez (Adolfo Domínguez), Marcos Parera Blanch (Medida) y Mateu Hernández (Turismo de Barcelona), "aportando perspectivas sobre diseño, salud, innovación y estrategia urbana". El programa incluye paneles en los que Barcelona ejerce de escaparate global de ideas para repensar cómo se vive y se construyen las ciudades.

El grupo podrá conocer un poco más la ciudad este sábado, a través de tours turísticos en los que participarán por la mañana, antes de cerrar el evento en La Fábrica.