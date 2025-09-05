5 y 6 de septiembre
La revista 'Monocle' alaba el "regreso" de Barcelona y celebra su conferencia anual en la ciudad
El turismo por motivos profesionales se reactivará en Barcelona en septiembre: 22 congresos con 78.000 participantes
Barcelona ajusta precios hoteleros en un verano de menos gasto turístico
Patricia CastánPatricia Castán
Periodista
Periodista en El Periódico de Catalunya desde 1996. Ha ejercido de redactora y jefa de sección en Gran Barcelona. Especializada en los ámbitos de economía local, comercio, turismo, vivienda, ocio, gastronomía y tendencias urbanas.
La revista internacional 'Monocle' ha celebrado este viernes en Barcelona su conferencia anual sobre ciudades y calidad de vida, que lleva a los participantes a visitar también distintos lugares destacados como la Fundació Miró, el Palau de la Música, La Paloma o La Fàbrica Bofill para adentrarse en la ciudad. Coincide con la publicación en dicha revista de una nueva guía de ocho páginas de la ciudad editada conjuntamente con Turismo de Barcelona, ya en los principales quioscos del mundo y también online. Se basa en el testimonio de 10 'barceloneses' destacados en distintos ámbitos profesionales y creativos, pero encabezada por un artículo donde destaca que la ciudad "ha vuelto", tras algunos años complicados, y destaca la "confianza y optimismo" que dicen palpar entre la población, celebrando el "regreso oportuno".
En el texto que encabeza ese especial, el autor destaca que durante meses ha conversado con interlocutores locales de muy distinto espectro --"chefs, joyeros, emprendedores tecnológicos, pintores, escultores excéntricos, científicos y editores de renombre mundial, además de con numerosos lugareños, expatriados e incluso algunos DJ-- y "el consenso es claro: los barceloneses vuelven a alabar con orgullo su ciudad natal". Recuerda que en la última década la capital catalana ha vivido momentos críticos, de la "lucha secesionista" la huída de Puigdemont al turismo masivo, pero que ha regresado de su crisis de identidad y se "permite soñar con lo que vendrá después".
Alude al urbanismo con más espíritu verde, al coto a los pisos turísticos a partir de 2028 y a la reconciliación política. El artículo destaca también las "nuevas narrativas" y estrategias de Barcelona para mejorar su imagen. Recordando la "alegría" tras los JJOO del 92, el editorial mantiene que la antorcha creativa recae ahora "en los residentes de la ciudad", "animados" de nuevo.
Charlas y visitas
En medio de este mensaje, el influyente medio que habla de estilos de vida, política y temas globales, ha desarrollado hoy la mayor parte de su programa, tras un cóctel de bienvenida el jueves en la Fundació Miró. En el Petit Palau han desarrollado distintas charlas y debates, con la participación de una veintena de pensadores y creadores internacionales tratando temas de urbanismo, arquitectura, diseño, ciencia y bienestar, en presencia de más de 200 delegados internacionales. Por noche, tienen prevista una cena en La Paloma y música y copas en The Bluesman Bar.
Entre los participantes de la jornada figuran Alicia Wanless, especialista en entornos de información y estrategias contra la desinformación; Ulrik Vestergaard Knudsen, antiguo diplomático danés y actual líder en el sector digital; Geordin Hill-Lewis, alcalde de Ciudad del Cabo y referente en políticas urbanas innovadoras; así como creadores como Emre Arolat, arquitecto turco premiado internacionalmente; Jeanne Autran-Edorh, diseñadora emergente, y Fergus Feilden, arquitecto británico con proyectos sociales y culturales de gran impacto. Desde el ámbito local intervenían figuras como Pablo Bofill (Bofill Taller de Arquitectura), Juan Naya (CEO de ISDIN), Adriana Domínguez (Adolfo Domínguez), Marcos Parera Blanch (Medida) y Mateu Hernández (Turismo de Barcelona), "aportando perspectivas sobre diseño, salud, innovación y estrategia urbana". El programa incluye paneles en los que Barcelona ejerce de escaparate global de ideas para repensar cómo se vive y se construyen las ciudades.
El grupo podrá conocer un poco más la ciudad este sábado, a través de tours turísticos en los que participarán por la mañana, antes de cerrar el evento en La Fábrica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Castelldefels se desmarca del área de Barcelona con una ZBE que exime de multas a residentes hasta el 2030
- La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos
- La Guardia Urbana paró las obras del Camp Nou al detectar trabajos no autorizados este domingo
- Les Franqueses, Terrassa y Ripollet, las urbes metropolitanas con mayor descenso de la criminalidad en el primer semestre de 2025
- La renaturalización de la desembocadura del río Besòs en Sant Adrià logra financiación europea para su impulso
- Barcelona paraliza la reforma de un gran edificio de Consell de Cent tras detectar obras ilegales
- Un festival inédito por Halloween ofrecerá 12 horas de fiesta para 25.000 personas en el Parc del Fòrum en Barcelona
- El metro abre inscripciones para visitar las estaciones fantasma de Correos y Gaudí