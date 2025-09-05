Retenciones en el tráfico del Vallès por el Gran Premio de Moto GP en el Circuit de Catalunya

El Gran Premio de Cataluya de MotoGP se disputa del 5 al 7 de septiembre en el Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmeló, y ya en su primer día está provocando retenciones en la zona del Vallès. La principal categoría del motociclismo regresa al circuito catalán, y la expectación entre los aficionados es alta, pues Marc Márquez se encuentra cerca de su noveno título mundial. Sin embargo, los habitantes del Vallès, especialmente quienes deben pasar por Parets del Vallès y los accesos a Montmeló, se encontrarán con importantes retenciones debido a que se prevé que 85.000 personas se desplacen hasta el circuito.

La carretera C-35, en el tramo Granollers – Parets del Vallès dirección al acceso norte del circuito, se encuentra muy congestionada, según informa el Servei Català de Trànsit. Se trata de la vía con más tráfico de la zona. También hay circulación intensa en la autopista AP-7, en el tramo Parets del Vallès – Santa Perpètua de Mogoda, dirección Girona, con retenciones a lo largo de 4 km. Además, la carretera C-17 presenta circulación densa en el tramo Parets del Vallès – Mollet del Vallès, dirección Vic, donde se registran retenciones de 2,5 km.

Dispositivo especial de la Generalitat

Durante el fin de semana, el Departamento de Interior despliega un dispositivo especial de tráfico y seguridad con motivo de la competición de MotoGP. El operativo se gestionará desde el Centro de Coordinación (CECOR) situado en el Circuit, con el objetivo de aumentar la capacidad viaria de las vías del entorno y de acceso al circuito, reducir las demoras en el tiempo de recorrido y mejorar la fluidez, y mantener la seguridad ciudadana antes, durante y después del Gran Premio de MotoGP.

La Generalitat alerta de que, en ningún caso, turismos y motocicletas podrán estacionar en los arcenes de las carreteras ni en lugares no habilitados, ya que esto podría generar más problemas de movilidad para acceder al circuito. En un comunicado oficial, destacan que "los Mossos d’Esquadra y la organización activarán los servicios de grúas para retirar con la máxima celeridad los vehículos mal estacionados".

En el mismo comunicado, se indica que la celebración del Gran Premio de MotoGP coincidirá con la movilidad habitual del fin de semana, en la que se prevé que 460.000 vehículos salgan del área de influencia de Barcelona entre el mediodía del viernes y el mediodía del sábado. Por otro lado, la previsión de retorno hacia Barcelona para el domingo se sitúa en 260.000 vehículos.