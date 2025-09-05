Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De septiembre a noviembre

El metro de Barcelona abre inscripciones para visitar las estaciones fantasma de Correos y Gaudí

El martes día 9 TMB ofrecerá 5.000 nuevas plazas a través de la web obrimelmetro.cat para conocer ocho espacios emblemáticos habitualmente cerrados al público, después de que en julio las entradas se agotaran en 1 hora

Agotadas en menos de una hora las 800 plazas para visitar espacios restringidos del metro de Barcelona

Antiguo túnel que conecta la L1 y la L3 bajo la plaza Catalunya.

Antiguo túnel que conecta la L1 y la L3 bajo la plaza Catalunya. / El Periódico

Glòria Ayuso

Barcelona
Todos preparados: el martes 9 de septiembre a las 10 horas TMB vuelve a abrir la posibilidad de apuntarse a una de las 5.000 plazas para visitar alguno de los ocho espacios emblemáticos del metro de Barcelona habitualmente cerrados al público. En julio ofreció 800 plazas que se agotaron en menos de una hora, y es que todo lo relacionado con el metro despierta muchas pasiones. Pasa como con “las entradas de Bruce Springsteen”, ha repetido en más de una ocasión el consejero delegado de TMB, Xavier Flores.

En esta ocasión hay más plazas disponibles, a las que se podrá acceder a través de la web obrimelmetro.cat. Pero también hay más expectación: por primera vez se podrá visitar las dos estaciones fantasma que esconde el metropolitano: una es la estación de Gaudí, cerca de Sagrada Família, construida en 1968 pero que nunca entró en funcionamiento. La otra es la de Correos, que sí funcionó entre 1934 y 1972, pero quedó fuera de servicio con la ampliación de la L4. La visita tiene miga: deberá hacerse de madrugada y entre semana, cuando no funcione el metro. La primera empezará a las 1:30 horas y el público deberá asistir con calzado cómodo, porque bajará a las vías desde la estación de Jaume I y caminará por el interior del túnel.

El consejero delegado de TMB, Xavier Flores, este viernes en el antiguo pasadizo que conecta la L1 y la L3 bajo plaza Catalunya.

El consejero delegado de TMB, Xavier Flores, este viernes en el antiguo pasadizo que conecta la L1 y la L3 bajo plaza Catalunya. / El Periódico

Más joyas

“Hay leyendas urbanas que cuentan que hay más estaciones fantasmas, pero estas dos son las únicas que existen”, revela Flores. Pero el metro y el subsuelo esconden en realidad muchas más joyas y sorpresas. Como el largo túnel que conecta desde plaza Catalunya la L1 y la L3, cerrado en la década de 1980, y que permite ver en sus paredes la publicidad de la época: "Disfruta la vida. Evita el Sida", enuncia uno de los viejos carteles medio tapados por otros sobre un concierto de Víctor Manuel.

Además de las estaciones fantasma, el público podrá visitar la escalera de caracol que desde plaza Urquinaona descendía hacia la estación, que permanece escondida y que se está desempolvando para revivir sus tiempos en septiembre y octubre.

Conducir el metro

Una de las visitas con más éxito antes de verano fue la sala de simuladores de conducción, que permite tomar los mandos de un metro.

Otros espacios que se abrirán será el centro de control del metro en La Sagrera, el moderno taller de mantenimiento que se encuentra en la ZAL, cerca del antiguo cauce del Llobregat y los antiguos de Santa Eulàlia, de 1922, situados en un edificio considerado monumento protegido de interés local en L’Hospitalet que aún dan servicio a los convoyes de la L1.

También con interés arquitectónico está la subcentral eléctrica de Mercat Nou, obra del arquitecto Joan Bergós, que daba servicio al antiguo metro Transversal, hoy la L1.

Los primeros en visitar estos espacios serán los trabajadores del suburbano, a los que se abre las instalaciones este fin de semana. Para el público general las plazas se reparten entre diversos fines de semana de septiembre a noviembre.

(Seguirá ampliación con detalles de las fechas)

