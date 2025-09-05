Mataró empezará a sancionar en su nueva Zona de Bajas Emisiones a partir de diciembre de este 2025

La acumulación de nuevas ordenanzas de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Catalunya que se esperaba para finales de este 2025 ya se está materializando. Han surtido efecto el desbloqueo de un registro catalán imprescindible y la premura que ha impuesto a los municipios la soga al cuello de arriesgarse a no recibir las millonarias ayudas estatales en caso de no activar las ZBE, sanciones incluidas. Tras los casos sonados de Terrassa o Castelldefels, ahora es el turno de una nueva ZBE en Mataró, otro de los grandes municipios catalanes que han explicitado reticencias, a través de la asociación de ciudades Arc Metropolità de Barcelona, a implantar con efectos inmediatos la política medioambiental.

El Pleno municipal del consistorio de la capital del Maresme, celebrado este pasado jueves 4 de septiembre, aprobó inicialmente la regulación para vetar a los vehículos más contaminantes en el centro de la ciudad, con sanciones a partir de diciembre de este 2025. Lo hizo con los votos favorables del gobierno municipal —formado por el PSC y En comú Podem—, ERC, Junts y la CUP; y los votos en contra del PP y de Vox. "Agradecemos mucho que, de los 27 concejales del Pleno, 21 votaran a favor", explica a EL PERIÓDICO el sexto teniente de Alcaldía y concejal de Ecología Urbana, Xesco Gomar (PSC).

La normativa responde a la necesidad de acatar la legislación europea y estatal, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a regular un perímetro urbano para restringir la circulación a vehículos sin etiqueta ambiental para reducir los niveles de contaminación del aire. Pese a que el Pleno mataronense la ha aprobado con amplia mayoría, la norma sigue despertando recelos: "La realidad no es la misma en cada ciudad: cada una tiene su idiosincrasia y hay que afinar más en este aspecto", precisa el concejal Gomar.

Esas singularidades locales son las que el propio Arc Metropolità achacó a la Generalitat en el contexto del debate del decreto catalán sobre ZBE que el anterior Govern dejó atado y que, tras entrar en vigor a finales de julio del pasado 2024, el nuevo 'Govern Illa' ratificó. Al tiempo que el cambio de color político en el Executiu ayudó a apaciguar las aguas revueltas en los ayuntamientos díscolos, también favoreció el consenso el hecho de que se flexibilizaran ciertas medidas, como por ejemplo la superficie mínima que deben ocupar las ZBE.

Dos fases de implantación

El despliegue de la ZBE en Mataró contempla sanciones de 200 euros y se hará en dos fases. Desde que la normativa entre en vigor, antes de finalizar 2025, el ámbito afectado será la isla de peatones del barrio del Centre, con una superficie de 0,2 km², lo que representa un 5% del suelo residencial de la ciudad. La población potencialmente afectada será de 2.849 personas residentes. El concejal Gomar asegura que, en lo que respecta a esta primera fase, los trabajos están muy avanzados debido al proceso iniciado en 2020 para restringir el paso de vehículos en la zona del barrio del Centre: "Ya tenemos instaladas las cámaras, el 'software' de control en funcionamiento... Asimilar este espacio a la futura ZBE será relativamente sencillo". Más allá de la tecnología, el concejal también se refiere a los hábitos de los vecinos, que desde hace tiempo conocen la restricción de vehículos en la zona: "Prevemos un número de sanciones mínimo en esta primera fase".

Actualmente, ya hay 6.353 vehículos autorizados a acceder a la Isla de peatones. El 28% de estos vehículos autorizados que no tienen etiqueta ambiental (cerca de 1.800) dispondrán de un permiso de acceso temporal y excepcional que podrá ser vigente al menos durante tres años, hasta que se revise el proyecto técnico de la ZBE. El resto de vehículos que no dispongan de etiqueta ambiental no podrán acceder a la isla de peatones del Centre los días laborables entre las 7:00 h y las 20:00 h. A partir de 2026, la restricción de acceso se ampliará a los vehículos diésel con etiqueta B cuando haya episodios de contaminación ambiental.

Posteriormente, en la segunda fase (que se prevé implantar en 2028), el ámbito afectado quedará delimitado por las rondas, con una superficie de 1,6 km², que representan un 31% del suelo residencial de la ciudad. La población potencialmente afectada alcanza los 37.500 habitantes, un 29% del total de residentes de la ciudad. En esta fase se hará una restricción progresiva de los vehículos sin etiqueta ambiental y con etiqueta B. La zona se ampliará, pues, como una mancha de aceite, "creando círculos que acaben impregnando toda la ciudad".

El concejal Gomar, sin embargo, advierte del riesgo que corre la segunda fase de la ZBE de Mataró a tenor de la demostrada tendencia a acabar en los juzgados de estas regulaciones, que ya fueron tumbadas por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tanto en Barcelona como en otras ciudades de su área como L'Hospitalet, Cornellà y Esplugues de Llobregat o Sant Adrià de Besòs. "No podemos afirmar ni negar que se acabe llevando a cabo, veremos qué dicen los tribunales y qué tratamiento legal acaban teniendo las ZBE a nivel catalán".

Coordinados con el Arc Metropolità

La propuesta de ordenanza de gestión de la ZBE de Mataró se ha elaborado en coordinación con los municipios de la Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, para conseguir armonizar con ellos los "criterios, señalización y sistemas de control", asegura Gomar. Una estrategia conjunta que, a tenor del gobierno local de Mataró, "garantiza coherencia y facilita la movilidad entre ciudades vecinas". En el ámbito local, Gomar explica que el proyecto fue presentado a los grupos políticos municipales a principios de julio, y llevado a finales de agosto a Comisión Informativa.

Tras la aprobación inicial, y una vez pasen los 30 días de exposición pública, se llevará a cabo la aprobación definitiva en el Pleno del mes de noviembre. "Cuanto antes esté implantada, antes se puede empezar a explicar a la ciudadanía cómo funciona", indica Gomar.

No es el único motivo para apurar los plazos de aprobación. De no implantar la ZBE este año, el Ayuntamiento se hubiera arriesgado a perder unos 900.000 euros de subvención estatal, con la que el consistorio cuenta poder bonificar el servicio de autobuses urbanos Mataró Bus a los vecinos. En pocas palabras, de no implantarse en lo que resta de año, "el precio que pagaría la ciudadanía para usar el Mataró Bus se multiplicaría casi por tres", zanja el concejal Gomar.