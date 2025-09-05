La línea 4 del metro de Barcelona recupera la normalidad tras las obras con la 'vuelta al cole'

El próximo lunes 8 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, la línea 4 de metro recuperará el servicio habitual tras las obras que han afectado el tramo entre Verdaguer y Trinitat Nova. Esta semana ya se restableció el tramo entre Verdaguer y Maragall y, a partir del lunes, habrá servicio en toda la línea y en la L11, que estaba cortada entre Trinitat Nova y Casa de l’Aigua.

Los trabajos comenzaron el 25 de junio y han permitido renovar 6 kilómetros de vía de manera integral, incluyendo la sustitución de balasto por hormigón. De este modo, estas obras permitirán reducir el número de incidencias, facilitar un mantenimiento más eficaz y resolver algunos problemas de vibraciones en la zona. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha realizado una inversión de 20 millones de euros en estas obras, que han finalizado según el calendario previsto y que permitirán ofrecer un mejor servicio, aún más eficiente, en la L4.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha agradecido a la ciudadanía la paciencia por las posibles afectaciones que hayan supuesto estas obras, recordando que “eran unas obras absolutamente necesarias que ahora nos permitirán dar un mejor servicio, solucionar algunos problemas de vibraciones que teníamos en la zona y preparar la línea 4 para un futuro con más trenes y mejores frecuencias”.

Durante el corte de servicio también se han llevado a cabo parte de los trabajos del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, que tiene en ejecución obras para modernizar tecnológicamente el actual sistema de señalización de la L4 de metro, con una inversión de 62 millones de euros. Esta actuación permitirá más adelante mejorar la velocidad comercial de la línea y posibilitar un aumento futuro de la oferta, al tiempo que la hace más fiable y flexible en caso de incidencia, mejorando así el servicio a las personas usuarias. Los trabajos comenzaron en febrero del año pasado. En el marco de esta obra, el Departamento ha renovado la señalización en el tramo afectado por el corte de este verano en la L4. En concreto, se han puesto en servicio nuevos enclavamientos en Trinitat Nova, Via Júlia, Girona y Maragall, que disponen de una tecnología que incrementará la fiabilidad del servicio.

Además, un nuevo escape en Maragall permitirá más flexibilidad en la operación, ya que posibilitará cambiar de vía a los trenes en caso de necesidad, lo que significa que, si se produce una incidencia, se podrá dar servicio a más estaciones.

Buen funcionamiento del transporte alternativo

Durante la realización de las obras se ha ofrecido el máximo servicio posible en el tramo de la línea que estaba en funcionamiento y la propia red de metro se ha convertido en la principal alternativa de movilidad. Además, TMB ha ofrecido un servicio especial de autobús que ha funcionado sin incidencias y que contaba con parada en cada una de las estaciones afectadas por los cortes de la L4 y la L11. Ahora, tras estas obras y con el inicio del curso escolar, la L4 y la L11, así como toda la red de metro y autobús, recuperan la oferta habitual.

Cabe recordar que en las semanas previas al corte se llevaron a cabo campañas para informar a la ciudadanía, que incluyeron la presencia de informadores en las estaciones afectadas y en las paradas del bus lanzadera en el momento de comenzar las obras. Entre otras medidas, también se incorporaron las alternativas al planificador de viaje “Vull Anar” de TMB y se ofrecía toda la información por megafonía, en las pantallas informativas de metro y bus, en la web corporativa, TMB App y en las redes sociales de TMB.