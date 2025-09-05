Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operación policial

Incautadas 60 joyas y 4 kilos de oro valorados en 600.000 € en locales de compraventa en Barcelona

Las joyas presentan daños compatibles con los ocasionados en robos mediante el método del tirón

Herido un agente de los Mossos al perseguir a tres personas por un robo con violencia en la Via Laietana

Un mosso fuera de servicio pilla a un ladrón intentando robar en una vivienda

Joyas incautadas en tiendas tipo 'Compro Oro' en el Eixample de Barcelona

Joyas incautadas en tiendas tipo 'Compro Oro' en el Eixample de Barcelona / .

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona han recuperado un total de 60 joyas y más de 4 kilos de oro valorados en más de 600.000 euros durante cinco inspecciones realizadas en establecimientos de compraventa de oro del distrito del Eixample de la capital catalana.

En el marco de la operación, se ha detenido a una persona y se han levantado 37 infracciones administrativas. Según los investigadores, entre los objetos recuperados se han identificado joyas que presentan daños compatibles con los ocasionados en robos mediante el método del tirón.

Las actuaciones forman parte de los dispositivos de control y supervisión de este tipo de locales 'Compro Oro', con el objetivo de detectar posibles irregularidades y bienes de procedencia ilícita.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Castelldefels se desmarca del área de Barcelona con una ZBE que exime de multas a residentes hasta el 2030
  2. La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos
  3. La Guardia Urbana paró las obras del Camp Nou al detectar trabajos no autorizados este domingo
  4. Les Franqueses, Terrassa y Ripollet, las urbes metropolitanas con mayor descenso de la criminalidad en el primer semestre de 2025
  5. La renaturalización de la desembocadura del río Besòs en Sant Adrià logra financiación europea para su impulso
  6. Un festival inédito por Halloween ofrecerá 12 horas de fiesta para 25.000 personas en el Parc del Fòrum en Barcelona
  7. Cierre de los centros comerciales de Barcelona en domingo: ya hay fecha
  8. El histórico hotel del Tibidabo con las mejores vistas de la ciudad reabre: así es el lujoso METT Barcelona

Ricky Rubio redebuta con el Joventut 16 años después con una victoria sobre el Hiopos Lleida

Ricky Rubio redebuta con el Joventut 16 años después con una victoria sobre el Hiopos Lleida

La línea 4 del metro de Barcelona recupera la normalidad tras las obras con la 'vuelta al cole'

La línea 4 del metro de Barcelona recupera la normalidad tras las obras con la 'vuelta al cole'

Incautadas 60 joyas y 4 kilos de oro valorados en 600.000 € en locales de compraventa en Barcelona

Incautadas 60 joyas y 4 kilos de oro valorados en 600.000 € en locales de compraventa en Barcelona

El espectacular pueblo de cuento a media hora de Manresa

El espectacular pueblo de cuento a media hora de Manresa

Dos heridos leves y una vivienda desalojada en Sant Martí en Barcelona por un incencio

Dos heridos leves y una vivienda desalojada en Sant Martí en Barcelona por un incencio

Colas de dos kilómetros por un accidente en la AP7 en Cerdanyola del Vallès en dirección Tarragona

Colas de dos kilómetros por un accidente en la AP7 en Cerdanyola del Vallès en dirección Tarragona

Operación contra la venta de joyas robadas en tiendas de compra de oro en Barcelona

Operación contra la venta de joyas robadas en tiendas de compra de oro en Barcelona

Detenido en Castelldefels un agresor sexual que actuaba disfrazado para asaltar con violencia a sus víctimas

Detenido en Castelldefels un agresor sexual que actuaba disfrazado para asaltar con violencia a sus víctimas