Operación policial
Incautadas 60 joyas y 4 kilos de oro valorados en 600.000 € en locales de compraventa en Barcelona
Las joyas presentan daños compatibles con los ocasionados en robos mediante el método del tirón
Herido un agente de los Mossos al perseguir a tres personas por un robo con violencia en la Via Laietana
Un mosso fuera de servicio pilla a un ladrón intentando robar en una vivienda
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona han recuperado un total de 60 joyas y más de 4 kilos de oro valorados en más de 600.000 euros durante cinco inspecciones realizadas en establecimientos de compraventa de oro del distrito del Eixample de la capital catalana.
En el marco de la operación, se ha detenido a una persona y se han levantado 37 infracciones administrativas. Según los investigadores, entre los objetos recuperados se han identificado joyas que presentan daños compatibles con los ocasionados en robos mediante el método del tirón.
Las actuaciones forman parte de los dispositivos de control y supervisión de este tipo de locales 'Compro Oro', con el objetivo de detectar posibles irregularidades y bienes de procedencia ilícita.
- Castelldefels se desmarca del área de Barcelona con una ZBE que exime de multas a residentes hasta el 2030
- La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos
- La Guardia Urbana paró las obras del Camp Nou al detectar trabajos no autorizados este domingo
- Les Franqueses, Terrassa y Ripollet, las urbes metropolitanas con mayor descenso de la criminalidad en el primer semestre de 2025
- La renaturalización de la desembocadura del río Besòs en Sant Adrià logra financiación europea para su impulso
- Un festival inédito por Halloween ofrecerá 12 horas de fiesta para 25.000 personas en el Parc del Fòrum en Barcelona
- Cierre de los centros comerciales de Barcelona en domingo: ya hay fecha
- El histórico hotel del Tibidabo con las mejores vistas de la ciudad reabre: así es el lujoso METT Barcelona