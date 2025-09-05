Incautadas 60 joyas y 4 kilos de oro valorados en 600.000 € en locales de compraventa en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona han recuperado un total de 60 joyas y más de 4 kilos de oro valorados en más de 600.000 euros durante cinco inspecciones realizadas en establecimientos de compraventa de oro del distrito del Eixample de la capital catalana.

En el marco de la operación, se ha detenido a una persona y se han levantado 37 infracciones administrativas. Según los investigadores, entre los objetos recuperados se han identificado joyas que presentan daños compatibles con los ocasionados en robos mediante el método del tirón.

Las actuaciones forman parte de los dispositivos de control y supervisión de este tipo de locales 'Compro Oro', con el objetivo de detectar posibles irregularidades y bienes de procedencia ilícita.