Dos heridos leves y una vivienda desalojada en Sant Martí en Barcelona por un incencio

Los Bombers de Barcelona han desalojado este viernes por la mañana una vivienda de la calle Andrade, número 165, esquina con calle del Treball de Barcelona, debido a la declaración de un incendio, al que han acudido cinco dotaciones de bomberos y cinco ambulancias. Ha habido dos personas heridas leves y, según informan los Mossos d'Esquadra a EL PERIÓDICO, el incendio se habría ocasionado por la batería eléctrica de un patinete.

Los servicios de emergencia han recibido la llamada a las 8:30 horas por un fuego en una vivienda de Sant Martí. Rápidamente, se han activado la Guàrdia Urbana y los Bombers de Barcelona, además de los Mossos y varias ambulancias. El fuego se ha dado por extinguido poco antes de las 10:00 horas.

Los Bombers han desalojado la vivienda afectada, concretamente un tercer piso del número 165, ha avanzado Betevé. Los servicios de emergencia han trasladado a dos personas al hospital en estado leve por inhalación de humo. El origen del fuego será la explosión de la batería de un patinete eléctrico.

También se ha cortado un tramo del vial por parte de la Guàrdia Urbana para facilitar las tareas de extinción de los Bombers y la acción de los servicios de emergencia.