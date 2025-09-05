Un concurso de lanzamiento de maletas y otros actos de las fiestas de Horta en Barcelona este 2025

Septiembre convierte Barcelona en un festival de fiestas mayores. Con el reciente final de las de Sants, llegan las fiestas de Horta y de Poblenou - que suceden simultáneamente - para terminar el mes con las catárticas fiestas de la Mercè. Las de Horta no son las más conocidas de Barcelona, sin embargo, tienen un encanto especial. Aquí te dejamos actividades y conciertos para que descubras las fiestas del distrito de Horta-Guinardó, que se celebran del 5 al 14 de septiembre.

Viernes 5 de septiembre

18:00 h – Caminata popular nocturna: en Lluïsos-Montserrat.

en Lluïsos-Montserrat. 20:30 h – Noche combativa de Horta : en Parc de les Rieres d’Horta.

: en Parc de les Rieres d’Horta. 22:00 h – Conciertos de Icarians, Fetus y Les Testarudes: en el Parc de les Rieres d’Horta.

Sábado 6 de septiembre

7:00 h – Subida a pie al Tibidabo: desde la parroquia de Sant Joan d’Horta.

desde la parroquia de Sant Joan d’Horta. 11:00 h – Espectáculo familiar de circo gestual: en plaza Bacardí.

en plaza Bacardí. 17:00 h – Pasacalles de los elementos festivos por el barrio.

de los elementos festivos por el barrio. 18:30 h – Pregón de Fiesta Mayor: a cargo de Oye Sherman, en el Parc de les Rieres d’Horta.

a cargo de Oye Sherman, en el Parc de les Rieres d’Horta. 21:00 h – DJ Marc Monton: en el Mirador d’Horta.

en el Mirador d’Horta. 22:30 h – Conciertos de Mortes de Fama, Esbarzers, La Social Disfunktion: en el Parc de les Rieres d’Horta

Domingo 7 de septiembre

09:00 h – Matines: que saldrán desde la plaza de la Unitat.

que saldrán desde la plaza de la Unitat. 11:30 h – Baile de sardanas: en la plaza Eivissa.

en la plaza Eivissa. 20:45 h – Correfoc infantil: empieza en la plaza Eivissa y pasa por las calles del barrio.

Lunes 8 de septiembre

18:00 h – Trivial joven de Fiesta Mayor: en el parque de las Rieres d’Horta.

en el parque de las Rieres d’Horta. 11:30 h – Gran baile de Sardanas: en plaza Eivissa.

en plaza Eivissa. 21:00 h – Quinto popular: en el parque de las Rieres d’Horta.

Martes 9 de septiembre

18:00 h – Cine infantil: en Lluïsos d’Horta se mostrará “Gru, mi villano favorito”.

en Lluïsos d’Horta se mostrará “Gru, mi villano favorito”. 19:30 h – Habaneras y cremat: en el parque de las Rieres d’Horta.

en el parque de las Rieres d’Horta. 19:30 h – Bingo musical: en la plaza de Santes Creus.

Miércoles 10 de septiembre

17:00 h – Tarde de cultura tradicional y popular: en la plaza Eivissa.

en la plaza Eivissa. 21:00 h – Concierto El Sobrino del Diablo: en la plaza Eivissa.

Jueves 11 de septiembre

22:00 h – Conciertos de Calcetes Tradis, Punkxada y Funktory: en la plaza Eivissa.

en la plaza Eivissa. 21:00 h – Glosa: en la plaza Eivissa.

Viernes 12 de septiembre

19:00 h – Concurso de beber en porrón: en la Bodega la Massana.

en la Bodega la Massana. 19:30 h – Conciertos de rock: en la plaza Eivissa tocarán La Piel, Auanpohr Band y The Painkillers.

en la plaza Eivissa tocarán La Piel, Auanpohr Band y The Painkillers. 23:00 h – Noche de jazz y swing: en la calle del Tajo, a cargo de Punch Trio ft. Adrian Cunningham + DJ Üriso.

Sábado 13 de septiembre

10:30 h – Concurso de paella: en la calle Alt de Mariner.

en la calle Alt de Mariner. 11:00 h – 00:30 h – Feria artesana de la cerveza de Horta: Con magia (11 h), conciertos (desde 13 h, último a las 23 h) y DJs (desde 14:30 h, último a las 21:45 h).

Con magia (11 h), conciertos (desde 13 h, último a las 23 h) y DJs (desde 14:30 h, último a las 21:45 h). 21:00 h – Gran correfoc por el barrio

21:00 h – Conciertos de indie rock : en la plaza Eivissa, a cargo de Barbots, Fuckin Monday (23 h), La Paka y Bla&Co DJ (1 h).

: en la plaza Eivissa, a cargo de Barbots, Fuckin Monday (23 h), La Paka y Bla&Co DJ (1 h). 22:30 h – Concierto joven: en el Parc de les Rieres d’Horta, a cargo de Agata K, Fades y Akelarre Versions.

Domingo 14 de septiembre