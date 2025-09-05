Programa
Un concurso de lanzamiento de maletas y otros actos de las fiestas de Horta en Barcelona este 2025
Del 5 al 14 de septiembre, Horta se llena de eventos para disfrutar del barrio
El Centre Esportiu Municipal Horta de Barcelona reabre tras haber sido desalojado por gases tóxicos
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Septiembre convierte Barcelona en un festival de fiestas mayores. Con el reciente final de las de Sants, llegan las fiestas de Horta y de Poblenou - que suceden simultáneamente - para terminar el mes con las catárticas fiestas de la Mercè. Las de Horta no son las más conocidas de Barcelona, sin embargo, tienen un encanto especial. Aquí te dejamos actividades y conciertos para que descubras las fiestas del distrito de Horta-Guinardó, que se celebran del 5 al 14 de septiembre.
Viernes 5 de septiembre
- 18:00 h – Caminata popular nocturna: en Lluïsos-Montserrat.
- 20:30 h – Noche combativa de Horta: en Parc de les Rieres d’Horta.
- 22:00 h – Conciertos de Icarians, Fetus y Les Testarudes: en el Parc de les Rieres d’Horta.
Sábado 6 de septiembre
- 7:00 h – Subida a pie al Tibidabo: desde la parroquia de Sant Joan d’Horta.
- 11:00 h – Espectáculo familiar de circo gestual: en plaza Bacardí.
- 17:00 h – Pasacalles de los elementos festivos por el barrio.
- 18:30 h – Pregón de Fiesta Mayor: a cargo de Oye Sherman, en el Parc de les Rieres d’Horta.
- 21:00 h – DJ Marc Monton: en el Mirador d’Horta.
- 22:30 h – Conciertos de Mortes de Fama, Esbarzers, La Social Disfunktion: en el Parc de les Rieres d’Horta
Domingo 7 de septiembre
- 09:00 h – Matines: que saldrán desde la plaza de la Unitat.
- 11:30 h – Baile de sardanas: en la plaza Eivissa.
- 20:45 h – Correfoc infantil: empieza en la plaza Eivissa y pasa por las calles del barrio.
Lunes 8 de septiembre
- 18:00 h – Trivial joven de Fiesta Mayor: en el parque de las Rieres d’Horta.
- 11:30 h – Gran baile de Sardanas: en plaza Eivissa.
- 21:00 h – Quinto popular: en el parque de las Rieres d’Horta.
Martes 9 de septiembre
- 18:00 h – Cine infantil: en Lluïsos d’Horta se mostrará “Gru, mi villano favorito”.
- 19:30 h – Habaneras y cremat: en el parque de las Rieres d’Horta.
- 19:30 h – Bingo musical: en la plaza de Santes Creus.
Miércoles 10 de septiembre
- 17:00 h – Tarde de cultura tradicional y popular: en la plaza Eivissa.
- 21:00 h – Concierto El Sobrino del Diablo: en la plaza Eivissa.
Jueves 11 de septiembre
- 22:00 h – Conciertos de Calcetes Tradis, Punkxada y Funktory: en la plaza Eivissa.
- 21:00 h – Glosa: en la plaza Eivissa.
Viernes 12 de septiembre
- 19:00 h – Concurso de beber en porrón: en la Bodega la Massana.
- 19:30 h – Conciertos de rock: en la plaza Eivissa tocarán La Piel, Auanpohr Band y The Painkillers.
- 23:00 h – Noche de jazz y swing: en la calle del Tajo, a cargo de Punch Trio ft. Adrian Cunningham + DJ Üriso.
Sábado 13 de septiembre
- 10:30 h – Concurso de paella: en la calle Alt de Mariner.
- 11:00 h – 00:30 h – Feria artesana de la cerveza de Horta: Con magia (11 h), conciertos (desde 13 h, último a las 23 h) y DJs (desde 14:30 h, último a las 21:45 h).
- 21:00 h – Gran correfoc por el barrio
- 21:00 h – Conciertos de indie rock: en la plaza Eivissa, a cargo de Barbots, Fuckin Monday (23 h), La Paka y Bla&Co DJ (1 h).
- 22:30 h – Concierto joven: en el Parc de les Rieres d’Horta, a cargo de Agata K, Fades y Akelarre Versions.
Domingo 14 de septiembre
- 11:00 h – Concurso mundial de lanzamiento de maletas: en la plaza Eivissa.
- 12:00 h – Diada castellera: en el Parc de les Rieres d’Horta.
- 13:00 – 20:00 h – Diada rumbera: en la plaza Eivissa: Mario Roca (13 h), El Rumbo (15:30 h) y DJ Txarly Brown (18 h).
- 22:00 h – Final pirotécnico de Fiesta Mayor: en el Parc de les Rieres d’Horta.
- Castelldefels se desmarca del área de Barcelona con una ZBE que exime de multas a residentes hasta el 2030
- La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos
- La Guardia Urbana paró las obras del Camp Nou al detectar trabajos no autorizados este domingo
- Les Franqueses, Terrassa y Ripollet, las urbes metropolitanas con mayor descenso de la criminalidad en el primer semestre de 2025
- La renaturalización de la desembocadura del río Besòs en Sant Adrià logra financiación europea para su impulso
- Barcelona paraliza la reforma de un gran edificio de Consell de Cent tras detectar obras ilegales
- Un festival inédito por Halloween ofrecerá 12 horas de fiesta para 25.000 personas en el Parc del Fòrum en Barcelona
- El metro abre inscripciones para visitar las estaciones fantasma de Correos y Gaudí