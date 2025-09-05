Las empresas Moventis y Sagalés gestionan la mitad del sector de autobús interurbano en Catalunya

Dos empresas, Moventis y Sagalés, suman el 46% de la facturación y el 45% de los viajeros en el sector del transporte de autobús interurbano en Catalunya. Y seis empresas (añadiendo al listado Hife, Bus Garraf, Planas y Alsa) son responsables de tres de cada cuatro viajes de este tipo. Fue el aviso lanzado por la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) el año 2023, en un informe donde advertía de que el precio medio que pagan los usuarios (15 céntimos por kilómetro) es muy superior al del conjunto de España (siete céntimos por kilómetro) y al de otros países como Francia (5,4 céntimos), Italia (4,1 céntimos) o Portugal (3,7 céntimos por kilómetro).

El estudio de la ACCO, elaborado por los profesores de la Universitat Autònoma de Barcelona Anna Casas y Javier Asensio, reclamaba que se liberalicen las líneas más rentables para aumentar los operadores y poder bajar precios en beneficio de los ciudadanos. Existe un dato elocuente: Moventis y Sagalés, las empresas que dominan el mercado, tienen el 46% de la facturación con menos del 38% de los kilómetros recorridos, lo que muestra que tienen líneas especialmente rentables.

El estudio de la ACCO completa el top 10 de operadores con Teisa, Autocorb, Tusgsal y Monbus, en un mercado en que, según datos del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que lidera la consellera Sílvia Paneque, hay 51 empresas que han ganado los concursos de la Generalitat para atender 151 concesiones. De estas 51 empresas, una veintena explotan varias marcas.

Al frente del sector está Moventis, la filial de transporte del grupo familiar Moventia. La compañía de los Martí facturó 400 millones de euros en 2024 con Moventis, una empresa dedicada al transporte interurbano no sólo en Catalunya, sino en España y países del extranjero. Sagalés, por su parte, puede presumir de tener unas raíces del negocio que se remontan al año 1641 y a mantenerse como propiedad de la familia homónima. Con cerca de 1.500 empleados, en 2023 alcanzó los 125 millones de euros en facturación, de la casi un 30% procedía de las Baleares.

En los últimos meses, las grandes empresas del sector han expresado su preocupación respecto a una liberalización de estos trayectos atendiendo a criterios de precio, ya que, afirman, se podría resentir la calidad del servicio.

Un negocio al alza

En el año 2024 hubo en Catalunya 82,6 millones de viajes en los autobuses interurbanos. La evolución al alza es evidente, puesto que conviene recordar que en el año 2002 los viajeros fueron 37 millones y en 2019 la cifra había saltado a más de 70 millones. Un destacado empresario del sector explica en conversación con EL PERIÓDICO que entre 2014 y 2024 el número de desplazamientos ha aumentado un 50% y que “sin movilidad no hay economía”.

Las razones de este aumento en el uso del autobús interurbano, apuntan en el sector, se encuentra en el aumento demográfico (Catalunya está ya en los 8,1 millones de habitantes), en el boom turístico, en los problemas de la red de Rodalies y en la progresiva expulsión de ciudadanos de Barcelona hacia el cinturón metropolitano por el precio de la vivienda.

Reparto geográfico

El mapa de concesiones de que dispone el Departament de Territori muestra que este tipo de transporte llega a todo el conjunto de la geografía catalana para contribuir al equilibrio territorial, y lo cierto es que las empresas del sector han venido ocupando zonas concretas. Según fuentes del sector, Moventis, con marcas como Sarfa, Sarbus/La Vallesana o Casas, opera trayectos entre Barcelona y la Costa Brava o Girona, así como entre la capital catalana y el Maresme y otros centrados en la zona del Vallès. Sagalés ha estado históricamente concentrada en el Vallès Oriental, Osona, Bages y también opera trayectos entre Barcelona y la Costa Brava.

Operadores más pequeños pero también relevantes muestran el mismo comportamiento. Monbus principalmente realiza trayectos en l’Anoia, Baix Llobregat o el Penedès y los conecta con Barcelona. Los autobuses de Grupo Plana ofrecen conexiones con Barcelona y Reus a Camp de Tarragona, Costa Daurada y el Baix Penedès, mientras que Hife se encarga principalmente de Terres de l’Ebre en sus conexiones con Tarragona y Barcelona. Alsa opera a Lleida, Alt Pirineu y Aran, mientras que Teisa está especialmente presente en comarcas de Girona como la Garrotxa o el Ripollès con enlaces a Barcelona y la Universitat Autònoma (UAB).

Distintas fuentes consultadas por este diario apuntan a que, a pesar de que la información sobre el sector no está actualizada hasta la actualidad, lo cierto es que en los últimos lustros se han llevado a cabo muy pocos concursos, lo que lleva a una situación bastante inalterada. De hecho, los principales cambios proceden de las operaciones de las empresas más grandes adquiriendo operadores más pequeños, como es el caso de Sagalés con Autocars Rovira o Autorcars J. Comasòlivas.