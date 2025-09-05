Detenido en Castelldefels un agresor sexual que actuaba disfrazado para asaltar con violencia a sus víctimas

Agentes del Àrea Central de Violències Sexuals de la Divisió d'Investigació Criminal de los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre el pasado 2 de septiembre en Castelldefels como presunto autor de dos delitos de agresión sexual con violencia e intimidación, dos de lesiones, de tenencia de armas y de robo con violencia y/o intimidación cometidos entre el pasado mes de octubre y enero de este año en Gavà, según ha anunciado la policía catalana en un comunicado. El arrestado pasó el día 4 a disposición del Juzgado de Instrucción n.º 8 de Gavà.

El 10 de octubre de 2024 se tuvo conocimiento que el 1 de octubre un hombre agredió sexualmente con violencia e intimidación a una mujer en la vía pública en Gavà. El autor de los hechos amenazó con un arma blanca a la víctima, que sufrió lesiones en las manos y en los brazos. Los Mossos destacan que la mujer dio una descripción del autor muy cuidadosa, destacando que llevaba barba, bigote y gafas de pasta graduadas. Ante estos hechos, la Unitat Central d'Agressions Sexuals (UCAS) asumió de manera inmediata la investigación.

Barba, bigote y gafas

Meses más tarde, el 24 de enero de este año, se tuvo conocimiento de una nueva agresión sexual en Gavà en que la víctima fue amenazada con una arma de fuego y una arma blanca. El agresor utilizó diferentes elementos para inmovilizarla y consumar la agresión sexual. En este último caso, la víctima también destacó que el autor llevaba una barba y un bigote y gafas de pasta grandes y de color negro, posiblemente falsas, así como un bigote de color negro y también posiblemente postizo. Desde el primer momento en que los Mossos d'Esquadra tuvieron conocimiento de los hechos, se ha realizado un acompañamiento a las dos víctimas en todo el proceso policial y judicial.

Las investigaciones de la UCAS determinaron "objetivamente que se trataba de un mismo autor con dos víctimas diferentes". Según los analistas policiales, el tipo de violencia ejercida contra las víctimas, su modus operandi perfeccionado y poco habitual —basado en la alteración facial con elementos postizos como bigotes, barba, peluca y gafas—, junto con la persistencia de actuar en la misma zona y franja horaria, lo definían como un perfil de "agresor sexual serial singular y altamente peligroso".

La policía asegura que en ningún momento se dejó de vigilar la zona, donde también participaron agentes de los Mossos de la comisaría de Gavà, así como de la policía local del municipio del Baix Llobregat. Finalmente, en uno de estos dispositivos de vigilancia, la UCAS pudo identificar a un hombre con gorra y gafas que coincidía con la descripción facilitada por las dos víctimas y una testigo que un día antes lo vio en actitud sospechosa. Después de identificarlo, se realizaron todas las gestiones en la investigación con el objetivo de poder relacionarlo objetivamente con los hechos investigados.

La Policía Científica, clave para resolver los hechos

Paralelamente a las diligencias policiales, los indicios recogidos en el lugar de los hechos y posteriormente analizados por la Policía Científica fueron determinantes en el avance de la investigación. Los estudios y comparativas efectuados sobre los objetos intervenidos al sospechoso aportaron resultados concluyentes que permitieron establecer su vinculación directa con los dos hechos investigados.

La gravedad de los acontecimientos, junto con la necesidad de aportar con rapidez pruebas objetivas que reforzaran las líneas de investigación abiertas, "hicieron imprescindible que los laboratorios policiales trabajaran con la máxima celeridad y bajo una gran presión temporal". La tarea de los laboratorios policiales, "desarrollada con rigor técnico y especialización, resultó clave para consolidar las pruebas existentes y dar solidez a las actuaciones policiales posteriores". En este sentido, la policía catalana describe el trabajo de la Policía Científica como "fundamental, no solo para acreditar los vínculos del detenido con los casos investigados, sino también para garantizar la seguridad jurídica de todo el proceso y ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante la gravedad de los hechos".