Corretapas Santa Coloma 2025: hora y establecimientos participantes en el recorrido

Santa Coloma de Gramenet volverá a acoger en su Fiesta Mayor 2025 el popular 'corre-tapa', recorrido en el que participan 56 establecimientos gastronómicos de la ciudad para impresionar a colomenses y visitantes de las celebraciones con su mejor oferta de tapas.

Este 2025, la popular fiesta tendrá lugar los próximos sábado 6 y domingo 7 de septiembre en horario de 12:00 h a 15:00 h. Durante esas tres horas, la ciudadanía podrá ir de establecimiento en establecimiento en busca de opíparas ofertas de tapas más cerveza, agua o vino por precios entre los 3 y 4,5 euros en función del local.

Entre los establecimientos participantes constan algunos de los más populares de la ciudad como el Xòcala (empanadas argentinas con carne cortada a cuchillo por 3,50 euros); el Olimaja (Pincho moruno y pollo frito a 4 euros); La Taula Vella (tortita de gambietas y pincho moruno, 4 euros); Nara(Gyozas de pollo y verduras con masa wonton frita, salsa teriyaki y cebolla japonesa, 4 euros); El Cantó del Vi (confitura de pato con peras por 4 euros); Jairo (Medallón de filete con crema de pimiento verde, rocafor, o bollito de calamares con mayonesa de lima por 4,50 euros); o La Rambleta (fideuà por 3,75 euros) entre otros.

El listado completo de establecimientos gastronómicos que participan en el 'corre-tapa' 2025 de Santa Coloma puede consultarse en este enlace.