Fiesta Mayor local
Corretapas Santa Coloma 2025: hora y establecimientos participantes en el recorrido
Consulta los locales de la ciudad que serán parte la popular celebración el 6 y 7 septiembre
ACTIVIDADES | Queralt Lahoz, Hotel Cochambre y Eva Soriano, cabezas de cartel de la Fiesta Mayor de Santa Coloma
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Santa Coloma de Gramenet volverá a acoger en su Fiesta Mayor 2025 el popular 'corre-tapa', recorrido en el que participan 56 establecimientos gastronómicos de la ciudad para impresionar a colomenses y visitantes de las celebraciones con su mejor oferta de tapas.
Este 2025, la popular fiesta tendrá lugar los próximos sábado 6 y domingo 7 de septiembre en horario de 12:00 h a 15:00 h. Durante esas tres horas, la ciudadanía podrá ir de establecimiento en establecimiento en busca de opíparas ofertas de tapas más cerveza, agua o vino por precios entre los 3 y 4,5 euros en función del local.
Entre los establecimientos participantes constan algunos de los más populares de la ciudad como el Xòcala (empanadas argentinas con carne cortada a cuchillo por 3,50 euros); el Olimaja (Pincho moruno y pollo frito a 4 euros); La Taula Vella (tortita de gambietas y pincho moruno, 4 euros); Nara(Gyozas de pollo y verduras con masa wonton frita, salsa teriyaki y cebolla japonesa, 4 euros); El Cantó del Vi (confitura de pato con peras por 4 euros); Jairo (Medallón de filete con crema de pimiento verde, rocafor, o bollito de calamares con mayonesa de lima por 4,50 euros); o La Rambleta (fideuà por 3,75 euros) entre otros.
El listado completo de establecimientos gastronómicos que participan en el 'corre-tapa' 2025 de Santa Coloma puede consultarse en este enlace.
- Castelldefels se desmarca del área de Barcelona con una ZBE que exime de multas a residentes hasta el 2030
- La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos
- La Guardia Urbana paró las obras del Camp Nou al detectar trabajos no autorizados este domingo
- Les Franqueses, Terrassa y Ripollet, las urbes metropolitanas con mayor descenso de la criminalidad en el primer semestre de 2025
- La renaturalización de la desembocadura del río Besòs en Sant Adrià logra financiación europea para su impulso
- Un festival inédito por Halloween ofrecerá 12 horas de fiesta para 25.000 personas en el Parc del Fòrum en Barcelona
- Cierre de los centros comerciales de Barcelona en domingo: ya hay fecha
- El histórico hotel del Tibidabo con las mejores vistas de la ciudad reabre: así es el lujoso METT Barcelona