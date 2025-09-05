El Bellvitge Music Festival de L’Hospitalet busca nueva fecha ante el riesgo de ‘morir de éxito’

Hace ya más de siete años que empezó a rodar el Bellvitge Music Festival (BMF), un festival de música urbana gratuito y destinado al público joven y que, hasta ahora, había ido vinculado a la Fiesta Mayor del Barrio de Bellvitge de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Un evento que en su día crearon Dani Banda y Marc López, dos chavales que, por entonces, ni siquiera llegaban a la mayoría de edad. El espectáculo ha crecido edición tras edición hasta congregar alrededor de 6.000 personas en el parque de Bellvitge en 2024. Ahora, sin embargo, los organizadores del BMF encaran un futuro incierto y buscan una fecha alternativa ante la imposibilidad de celebrar el evento este mes de septiembre, como estaba previsto en un origen.

Banda explica a este diario que, tras la edición del año pasado, el propio alcalde de L’Hospitalet, David Quirós, ya les comentó la posibilidad de buscar una ubicación alternativa porque el parque no estaba preparado para un evento de esas características y con tanto aforo. “Hemos enviado mensajes durante todo el año, pero no hemos obtenido respuesta”, apunta Banda, quien dice que su objetivo ahora es mantener vivo el BMF y que quieren negociar una nueva fecha y ubicación con el consistorio, dado que, reconoce, es un evento que ya funciona de una forma “bastante independiente” de las fiestas de Bellvitge.

Fuentes municipales señalan a este diario que mantienen la voluntad de dialogar con los jóvenes para tratar de buscar alternativas y que apoyan al evento, como han hecho en los últimos años. De hecho, la teniente de alcalde Laura García Manota dijo en declaraciones a ‘TV L’Hospitalet’ que “como Ayuntamiento, cogemos el compromiso de sentarnos con ellos para ver si hay viabilidad en otro momento y poder hacer este festival” de modo que el proyecto se pueda desarrollar “dentro de las normas y las reglas de una administración pública”.

Los organizadores del festival, que en los últimos años ha contado con la participación de artistas como Vicco o DCS, indican que, en los últimos días, no han recibido respuesta por parte de la administración hospitalense. Sin embargo, fuentes municipales comentan a este diario que ya se ha agendado una reunión para el próximo lunes por la tarde entre la organización del BMF y el gobierno local con el objetivo de encontrar una nueva fecha para el evento.

Dani Banda, durante una celebración del Bellvitge Music Festival. / Marc Teruel / BMF (Cedida)

Subvenciones

“En la última edición, vino el alcalde y nos dijo que era una propuesta que ya estaba consolidada, que no se tenía que perder. Hemos seguido enviando mensajes, nos ha ido contestando que sí, que se lo ha comunicado a su equipo, pero no nunca hemos obtenido nada más”, insiste Dani Banda. El ejecutivo local niega este extremo y que no se haya ido dando respuesta a las consultas o peticiones del festival e insiste en que el ayuntamiento ha estado en contacto permanente con los responsables del BMF.

Fuentes municipales explican, aquí sí en una línea similar al de la organización del BMF, que, hace dos años, se les dijo que la fórmula con la que contaba el área de cultura para apoyar a la entidad y al festival era mediante una subvención que, como entraba dentro de la programación de la Fiesta Mayor de Bellvitge, debía ir de la mano de la Comisión de Fiestas de Bellvitge.

Efectivamente, en 2024 festival y comisión fueron de la mano y esta última presentó la subvención para que se llevara a cabo y se realizó el evento. Rosa Corral, de la Comisión de Fiestas de Bellvitge, explica que entre abril y mayo de este año hablaron con los organizadores del BMF y les dijeron que apoyaban el evento, pero que no podía hacerse en el parque de Bellvitge en el marco de las fiestas porque el evento se ha hecho “muy grande” e incluso los Mossos d’Esquadra habían sugerido buscar ubicaciones alternativas, más fáciles de controlar.

Dani Banda, del BMF, sostiene que en una reunión en primavera la comisión les dijo que ellos "no lo podían asumir y que la única manera de meter un poco de presión era directamente hablar con David [Quirós], que ya conocía el proyecto", y así tratar de buscar otras vías y financiación para hacerlo posible. Finalmente, el joven hospitalense apunta que llegaron a enviar la solicitud para que les concedieran una subvención, del mismo modo que en 2024 había hecho la comisión, pero esta vez por su cuenta. "Un error informático no nos dejó subir un documento y justo pasó el plazo. Entonces, nosotros estuvimos días con un técnico del ayuntamiento diciéndole: 'oye, que no nos deja, que no podemos subir este documento, ¿qué podemos hacer?", sigue. "Estuvimos intentando comprimir el documento, pero al final no pudimos subirlo correctamente. Lo teníamos todo correcto, menos ese documento, y no pudimos pedir la subvención", asevera Banda.

Entidades divididas

Así, en los últimos días, los dos jóvenes que organizan el BMF han incrementado el tono de sus críticas hacia la Comisión de Fiestas de Bellvitge y han aseverado que, a pesar del "aparente apoyo" fueron ellos "quienes no han querido hacer el festival". "Han jugado con nosotros, con los vecinos y con los jóvenes, engañando a toda la gente que esperaba este evento", dice la organización del BMF en un comunicado en redes sociales. Rosa Corral defiende que desde 2017 la comisión "ha apostado por estos jóvenes" y les ayudaron a llevar a cabo el evento.

En esta línea, remarca que en los últimos años ha crecido mucho y que a la comisión de fiestas "se nos va de las manos" por toda la organización que conlleva un evento de tal calibre. "Ojalá tuviéramos la capacidad, pero si pasa algo la responsabilidad es de la comisión", destaca Corral, quien insta al consistorio a apoyar este certamen y otros eventos destinados al ocio juvenil, pero quien recuerda que en la comisión todo el mundo colabora de forma voluntaria. "Nosotros esto no podemos abarcarlo, no tenemos el dinero para poder abarcar la seguridad profesional. Nosotros hacemos lo que podemos, e invertimos lo que podemos, pero no podemos hacer más como comisión de fiesta", asevera Rosa Corral.

Las relaciones entre el festival y la Comisión de Fiestas han alcanzado un punto crítico y los dos jóvenes organizadores del BMF indican en su comunicado que tras ser conocedores de supuestas maniobras de la comisión —que la entidad niega— para que no se lleve a cabo el evento ya "no existe posibilidad de colaboración". En esta línea, insisten en que "esto es una cuestión del Ayuntamiento" y que "no se pueden lavar las manos de esta manera". Por ahora, el BMF sigue sin fecha prevista.