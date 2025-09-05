Barcelona paraliza la reforma de un gran edificio de Consell de Cent tras detectar obras ilegales

El Ayuntamiento de Barcelona ha paralizado la remodelación de un gran edificio de oficinas situado en pleno centro de la ciudad, en el número 425-427 de Consell de Cent. De hecho, la suspensión no es reciente, pero sí que era desconocida hasta ahora. Los vecinos de ese lado de la Dreta de l’Eixample se preguntaban por qué los trabajadores desaparecieron de repente hace cuatro meses y cuál era la razón por la que no han visto a ningún operario merodear desde entonces en el inmueble, en reforma de arriba a abajo desde finales del año pasado para convertirlo en un ‘coworking’. El concejal del distrito, Jordi Valls, resolvió la incógnita este jueves, a preguntas de representantes de los residentes.

“Las obras las ha parado el distrito porque, respecto a la licencia de derribo que se realizó, no se adecúan a la licencia”, respondió el edil durante la audiencia pública del Eixample. Además, Valls explicó que el distrito “ha reclamado al propietario que haga una nueva licencia”.

El socialista negó que existan más causas que expliquen que se haya detenido la rehabilitación del inmueble, que despertó inquietud entre la vecindad por la retirada del techo de amianto de 1.300 metros cuadrados que cubría buena parte del patio interior. Varios habitantes de la manzana enmarcada por las calles Consell de Cent, Bailèn, Aragó y el paseo Sant Joan presentaron denuncias al distrito y la Inspección de Trabajo.

“No hay más que eso”, esgrimió Valls, en referencia a la orden por la que el consistorio ha puesto freno a la rehabilitación. La medida viene precedida por el expediente que el distrito del Eixample abrió la primavera pasada, después de que los inspectores municipales detectaran que parte de la reforma efectuada presuntamente no estuviera autorizada en el edificio, cuyos bajos albergó la redacción de EL PERIÓDICO hasta 2021.

“Las obras han sido paradas porque, en inspecciones técnicas, se ha observado que no se adecuaban a la licencia que nos plantearon”, remachó Valls. El concejal señaló que corresponde a la propiedad mover ficha para retomar la remodelación. “Debemos ver con la nueva licencia qué quiere hacer y, sobre el proyecto, el distrito tomará la decisión que considere más oportuna”, resolvió.

La fachada del edificio de Consell de Cent cuyas obras el Ayuntamiento de Barcelona ha paralizado. / MACARENA PÉREZ

Valls no se libró de las críticas de un vecino. Le reprochó que el ayuntamiento no actuara cuando los habitantes de la manzana advirtieron que, durante las labores de demolición, se arrojaron cascotes y dos compresores de aire acondicionado sobre el tejado de fibrocemento del patio, a riesgo de que se levantara polvo tóxico de amianto y los residentes lo inhalaran. También recriminó que el ayuntamiento no facilitara los resultados de los análisis de presencia de fibras de asbesto en el interior de la manzana, al que se asoman decenas de viviendas, y que los vecinos los acabaran obteniendo mediante una petición de acceso a información pública. Valls defendió que no se constató riesgo por dispersión de amianto, que el ayuntamiento se puso en contacto con Inspección de Trabajo y que se proporcionó información a los residentes.

Museo en paseo de Gràcia

Por otro lado, el máximo responsable del distrito se pronunció sobre la futura apertura de una sucursal del museo Thyssen en el Palau Marcet. Valls desechó que fuera factible plantearse que el ayuntamiento se hiciera con la finca, que alojó el cine Comèdia hasta 2024 en la confluencia de la Gran Via con el paseo de Gràcia. “Cuesta 60 millones de euros, el ayuntamiento no puede afrontar la compra de ese edificio”, zanjó.

Los volúmenes previstos en el proyecto avalado por el ayuntamiento, que superan incluso a los edificios colindantes. / A. de B.

El edil vino a contestar así al presidente de la Asociación de Vecinos de la Dreta de l’Eixample, Jaume Artigues, que recordó en la audiencia pública que el movimiento vecinal presentará alegaciones contra la modificación de planeamiento que el consistorio cursa para que aterrice el centro de arte. Artigues anticipó que se solicitará que se suspenda la aprobación del proyecto del Thyssen para que se abra el debate sobre si el museo conviene o no, “teniendo en cuenta la participación de los ciudadanos y el respeto al patrimonio”. Entre otras razones, el líder vecinal afirmó que Barcelona “ha perdido la oportunidad” de recurrir a la opción de tanteo y retracto para quedarse con el inmueble.

Valls replicó que esa es una cláusula que el ayuntamiento tiene a su alcance para disponer de preferencia en la compra de viviendas, “no para equipamientos”. Además, el concejal defendió que el ayuntamiento ya cuenta con otros equipamientos culturales y ha sufragado adquisiciones como la de los teatros Arnau y Capitol. “Los recursos municipales vienen de los impuestos, son finitos y no podemos hacer absolutamente todo -postuló-. Podemos debatir si la modificación de planeamiento es adecuada o no, pero el ayuntamiento no puede adquirirlo todo”.