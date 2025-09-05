Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Apoyo a la familia

Barcelona confirma y condena un asesinato machista en Nou Barris el pasado mes de mayo

El Ayuntamiento ratifica que la investigación policial ha concluido que la mujer fue víctima de violencia machista

El Ayuntamiento de Barcelona ha emitido un un comunicado de enérgica condena tras la confirmación del asesinato machista de una vecina del distrito de Nou Barris, un caso que estaba bajo investigación desde el pasado mes de mayo. El consistorio ha expresado su más sentido pésame y apoyo a la familia de la mujer asesinada, así como a los vecinos y vecinas del barrio.

Con la trágica confirmación de este caso, la cifra de feminicidios en Catalunya asciende a 5 en lo que va de año, incluyendo cuatro mujeres asesinadas por violencia machista y un feminicidio vinculado. Desde que se iniciaron los registros oficiales en 2012, Catalunya ha lamentado 153 feminicidios, de los cuales 143 corresponden a mujeres y 10 a niños y jóvenes asesinados en el contexto de la violencia machista. Este 2025, dos hijos han quedado huérfanos a causa de esta violencia, sumando casi un centenar en la última década.

El Ayuntamiento de Barcelona ha reiterado su firme apoyo a todas las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia y ha reafirmado su compromiso de "continuar colaborando con el resto de instituciones para garantizar el derecho fundamental de las mujeres a vivir libres de cualquier manifestación de estas violencias".

Recursos para mujeres

Para las mujeres y sus hijos e hijas que sufran violencia, el consistorio recuerda la disponibilidad de recursos específicos de atención y asesoramiento. Entre ellos se encuentra el Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA), ubicado en la calle Marie Curie, 16.

Asimismo, se puede contactar con el teléfono de atención a las violencias machistas, 900 900 120, un servicio gratuito, confidencial, que no deja rastro y opera las 24 horas del día, todos los días del año, en múltiples idiomas. Ofrece atención psicológica directa, asesoramiento jurídico inicial y derivación a servicios especializados.

En casos de urgencia, los ciudadanos pueden dirigirse al Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona llamando al 900 70 30 30, disponible 24 horas al día todos los días del año. En situaciones de emergencia, también se puede llamar al 112.

