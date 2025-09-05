Barcelona acelera la transición energética y roza el objetivo de triplicar la producción solar municipal en 2027

El Ayuntamiento de Barcelona ya tiene prácticamente garantizado el reto de triplicar la potencia fotovoltaica municipal en 2027. La hoja de ruta está trazada y las 381 instalaciones anunciadas en abril del año pasado ya están en funcionamiento, en proyecto o finalizadas. En los dos últimos años se han puesto en marcha 91 nuevas placas y a finales de 2025 la ciudad habrá logrado el 84,5% del objetivo. El impacto, según ha explicado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, será tangible: la energía generada equivaldrá al consumo anual de 10.400 hogares y evitará 8.600 toneladas de CO2, un beneficio medioambiental comparable a cubrir diez Eixamples.

“La ciudad se sitúa en la vanguardia de las políticas climáticas más ambiciosas y, en un contexto mundial donde el negacionismo climático se manifiesta con más crueldad, es clave que las ciudades progresistas hagan un paso hacia adelante”, ha expresado Bonet en rueda de prensa este viernes. Así, ha reivindicado el papel de Barcelona como referente en la lucha contra el cambio climático y ha recordado que este verano ha evidenciado la urgencia de actuar, con las olas de calor y los graves incendios que demuestran que “la emergencia climática no es del futuro, es del presente, y obliga a cambiar la manera de hacer las cosas”.

La capital catalana, pues, roza ya el objetivo de triplicar la potencia fotovoltaica al final del mandato, en 2027. Estas 381 instalaciones -que se tratan esencialmente de cubiertas, espacio público, paredes y medianeras- tendrán una potencia de 19.192 kWp. Una vez logre este hito, le quedará otro por delante: conseguir quintuplicar la potencia fotovoltaica municipal en 2030. Aunque por ahora es difícil concretar en cuantas instalaciones se traduce, los porcentajes de generación de energía pasarían del 20% al 26% aproximadamente.

Ahora mismo Barcelona cuenta con 268 instalaciones fotovoltaicas con una potencia total de 11.449 kWp, con una previsión de generación equivalente al consumo anual de unos 6.200 hogares. El gobierno municipal defiende el “salto de escala relevante” en generación de energía local y limpia a través de esta medida, que cuenta con una inversión de 32 millones de euros para el período 2023-2027. El objetivo continúa siendo que los máximos equipamientos dispongan de generación de energía en la cubierta y que, además, se opte por reconvertir en generadores otros espacios o infraestructuras urbanas.

Pérgolas, fachadas y equipamientos deportivos

Son espacios como fachadas, muros, infraestructuras de movilidad y pérgolas para hacer sombra, que se pueden adaptar y convertirlas en generadores de energía sin perder su función principal. Entre las actuaciones recientes, ejecutadas los años 2024 y 2025, destacan las pérgolas de la plaza Anna Lizaran en el Eixample, en la Marina del Prat Vermell y en el Camp de la Bota. También las instalaciones en equipamientos deportivos como las pistas de la Maquinista, el CEM Picornell o el de la Guineueta en Nou Barris.

Asimismo, algunos centros cívicos, casales de mayores y equipamientos culturales también han ofrecido la oportunidad de generar energía, como el Centre Cívic Sant Cristófol, el Espai Via Favència y el Palau de la Virreina. También la biblioteca de Bon Pastor y oficinas y mercados municipales.