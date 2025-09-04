La remodelación de la residencia para mayores de la Gatassa de Mataró comenzará el 15 de septiembre

Las obras de remodelación de la residencia de la Gatassa de Mataró empezarán el próximo 15 de septiembre, con una inversión de 8,89 millones de euros, la mayoría de los cuales (8,08 millones) provienen de los fondos Next Generation que gestiona el Departament. El alcalde de Mataró, David Bote, y la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, visitaron este miércoles el equipamiento, en una visita que sirvió para conocer de primera mano el proyecto de remodelación integral de la residencia.

El objetivo de la reforma radica en la "transformación de este centro en un modelo de residencia que se asemeje más a un hogar, que ponga en el centro a la persona usuaria y priorice la autonomía y el bienestar", declara el Ayuntamiento de Mataró en un comunicado. A su vez, "la filosofía del proyecto se basa en la atención centrada en la persona, profesional y personalizada, con la voluntad de lograr el máximo confort así como la eficiencia energética del edificio", sigue el consistorio.

En una primera fase, se reformarán integralmente las plantas 4, 5 y 6, actualmente en desuso. Se dotará a cada planta de 26 habitaciones individuales, distribuidas en dos unidades de convivencia de 13 habitaciones. Así, una vez finalizada la remodelación, la residencia contará con un total de 162 plazas: 42 habitaciones dobles (plantas 1, 2 y 3) y 78 habitaciones individuales (plantas 4, 5 y 6).

La segunda fase prevé la rehabilitación de los espacios comunes de las plantas 1, 2 y 3, donde se llevarán a cabo actuaciones de protección contraincendios en la planta baja y el sótano, así como la mejora de las fachadas. Se cambiarán todas las ventanas y se instalarán nuevas protecciones solares en la fachada sur, que permitirán mejorar la eficiencia energética del edificio.

Las obras durarán unos 16 meses. Durante todo el proceso, el Ayuntamiento señala que "se garantizará la seguridad y el bienestar de las personas residentes". Por este motivo, sintetiza el consistorio, "se tomarán medidas específicas para minimizar el impacto de las obras en su día a día, respetando los momentos de descanso, los accesos y las actividades habituales".