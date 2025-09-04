El histórico hotel del Tibidabo con las mejores vistas de la ciudad reabre: así es el lujoso METT Barcelona

Un enjambre de diseñadores, operarios y técnicos trabajando a contrarreloj este verano han hecho posible desde este 1 de septiembre la llegada de los primeros huéspedes al icónico hotel que hace un siglo corona el Tibidabo, pero inicia una nueva etapa como METT Barcelona. Ha dejado atrás lo que fue el antiguo Gran Hotel La Florida, tras una reforma iniciada a principios de año que ha supuesto una inversión de 15 millones de euros para devolver el establecimiento a la primera línea del lujo hotelero en la ciudad.

EL PERIÓDICO visitó en exclusiva la recta final de obras a pocas semanas del arranque de lo que supone una de las grandes novedades hoteleras del año. Y ahora ofrece las primeras imágenes del hotel ya acabado y operativo desde este lunes, con todas las habitaciones abiertas ocupadas desde el primer día. Fuentes del establecimiento destacan que durante la primera quincena han optado por un arranque suave, también en los espacios de restauración, para ir afinando todos los servicios. La previsión es que a partir del 15 de septiembre se alcance la máxima ocupación.

Vistas desde la terraza exterior de METT Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Avanzan que las perspectivas para los próximos meses son muy favorables, y entre sus primero huéspedes hay viajeros internacionales pero también locales, ya que hay vecinos de la zona que han querido alojarse en el hotel o probar la propuesta gastronómica para descubrirla, explican: "Nos hacen unas valoraciones excelentes de la reforma, su estilo mediterráneo y en sintonía con el espíritu de la ciudad". Para Raimon Senpau, General Manager de METT Hotel & Beach Resort Barcelona, “abrir las puertas de este icono de Barcelona supone una enorme emoción para todo el equipo". Destaca que su objetivo es que más allá de ser un hotel de cinco estrellas, ejerza como "una casa abierta donde barceloneses y viajeros compartan gastronomía, cultura y bienestar". En cuento a la clientela, aspiran a "atraer a un visitante de alto valor añadido, que busca autenticidad y calidad.”

A principios de 2024 el inmueble fue adquirido junto con el hotel Miramar por la socimi Atom Hoteles. El centenario hotel del Tibidabo había vivido tiempos mejores y precisaba una remodelación integral para afrontar su renacimiento. Pero el nuevo operador (Sunset Hospitality Group, SHG) lo había explotado durante casi un año, lo que les permitió hacer un buen diagnóstico de sus necesidades, explica Senpau.

Uno de los espacios comunes del METT, esta semana. / Jordi Otix / EPC

El METT Barcelona es fruto de una alianza entre SHG (como operador), Atom Hoteles (propietario) y GMA Corporate (gestor financiero), que supone una inversión de 50 millones. SHG ha decidido apostar por el litoral catalán desde su división hotelera Sunset Hotels & Resorts con la apertura barcelonesa y con Casa Mett Sitges (en 2026), que se sumarán al ya abierto en Marbella. Abanderan una hoja de ruta que prevé alcanzar la veintena de hoteles en Europa el próximo año. Aunque SHG --con 87 activos entre hoteles, beach clubs, restaurantes y otros negocios en 26 países-- tiene sede en Dubai, su fundador y CEO Antonio González, así como Jaime Buxó (CEO de la división de hoteles) tienen raíces en España y lo consideran uno de sus mercados prioritarios.

La marca METT Hotels & Resorts está integrada por alojamientos de cinco estrellas muy enfocados en el 'lifestyle', con un lujo que califican de "no ostentoso y muy sensorial", basado en las experiencias y en el pulso vital de los destinos donde se ubican. En Barcelona han dado con un edificio con tanta historia y singularidades que lo hacen "único". Como sentencia Senpau, "tiene unas vistas imbatibles". Con una panorámica brutal no solo de toda la metrópolis, con el Mediterráneo al fondo, sino que incluso se avistan la sierra de Mallorca y el Pirineo francés nevado cuando el tiempo lo permite, asegura.

Habitación con terraza panorámica, en el recién abierto METT Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Semejante ubicación implica estar algo lejos del centro de la ciudad, por lo que ofrecen servicios diarios de conexión con 'shuttle bus' hasta el paseo de Gràcia, además de 'transfer's incluidos para los clientes de suites. Pero mientras estén en el hotel, este se convertirá en sí mismo en un destino, apunta el director, porque junto al alojamiento en lo más alto de Barcelona, tejen un círculo de relax y ocio que incluye una potente oferta de gastronomía, spa y un 'pool club' que será un oasis estival.

El despliegue de servicios ha supuesto ampliar plantilla hasta casi el centenar de personas, tras haber integrado al equipo humano que ya formó parte de la anterior etapa, y ahora afronta con gran ilusión el resurgimiento del establecimiento.

Personalizar la estancia

En METT Barcelona quieren marcar diferencias con ese gran lujo "cercano", que busca es personalizar mucho la estancia. En el lobby que han abierto para potenciar la visión del exterior, hay un pequeño espacio más pensado para 'check out' o facturación, porque las llegadas al hotel de la mano del equipo de 'guest experience' (sin mostrador) se pueden hacer tanto en la propia habitación como en espacios comunes, al gusto. El equipaje ya accederá por una puerta previa. Sí se ha creado un punto de conserjería para articular las peticiones de los viajeros en la ciudad, pero antes de su entrada ya completan un formulario sobre sus intereses y gustos.

Albarada, uno de los espacios gastronómicos. / Jordi Otix / EPC

Con seis plantas, el hotel suma 70 habitaciones, de las que 35 son superiores, entre junior suites y suites, rematadas con 'amenities' y otros complementos hoteleros del sello Palatino. Ninguna baja de 40 metros cuadrados, y las mejores incluso cuentan con terrazas y minipiscinas. Aunque se ha respetado la estructura del hotel y de las habitaciones, el interiorismo es nuevo excepto en los materiales nobles (mármoles) de los baños y los suelos de madera que ya se renovaron cuando el Gran Hotel La Florida volvió al circuito hotelero en 2003. La dirección de proyecto y arquitectura son de CMV Architects Barcelona, mientras que el diseño del hotel lo ha hecho la firma Kokai, y el de las zonas de restauración es obra de Astet Studio.

Ahora, para adaptarse a las nuevas demandas turísticas de la ciudad, se ha añadido alguna puerta que permite seccionar un pasillo para dar más intimidad a grupos familiares que quieran estar conectados. Para presupuestos millonarios, como el que manejan 'celebrities' y jeques de Oriente Próximo, por ejemplo, se puede reservar toda una planta de suites. Cabe recordar que el hotel, con un largo historial de famosos alojados, saltó a la prensa de todo el mundo en 2023 por albergar a Obama y Bruce Springsteen en su visita a Barcelona.

Sin embargo, buena parte de la rehabilitación es 'invisible', porque afecta a aspectos que no se ven (instalaciones, climatización, cocinas...), pero que son claves para la experiencia del usuario, relata la misma fuente.

El director del Mett Barcelona, en una de las terrazas, con el hotel al fondo. / Zowy Voeten / EPC

¿Cuál es el perfil de huésped que esperan? Su filosofía de "estilo de vida" y su combinación de mobiliario cálido y atemporal, conjugado con ambientación musical en sus distintos espacios, lo hacen un hotel moderno y cosmopolita, donde prevén mucha clientela de 25 a más de 40 años, aunque también de mayor edad por lo histórico de la construcción. Ese pasado y estar clasificado como hotel monumento hace que se hayan preservado los elementos con valor patrimonial, como su característica fachada (que solo se repintará), ventanales, puertas y muchos detalles arquitectónicos. Creen que contará sobre todo con turismo "de calidad" de Reino Unido, Francia, Alemania, EEUU y Oriente Próximo.

Servicios abiertos al barcelonés

Más allá de los alojados, la buena noticia es que el resto de reclamos del nuevo Mett Barcelona son abiertos al público barcelonés y del territorio, que podrá acudir a sus restaurantes, spa o piscinas, aunque el 'pool club' como tal se ofrecerá ya el siguiente verano. El director enfatiza que el público local será "importante" en la nueva etapa. La gastronomía será uno de sus pilares en planta baja, donde se ubica la estilosa La Vermuteria 1925 en honor al año de nacimiento del hotel, ofreciendo tapas, platillos y vermuts con una terraza mirador y mucha esencia local, resume Senpau. El restaurante principal es de cocina mediterránea y de proximidad, Albarada, presidido por un olivo, y asomado también al horizonte barcelonés con otra terraza. A estos espacios se suma la opción informal de comer algo en la zona de piscina --que amplía su cuota de terraza--, donde destaca una gran barra.

La espectacular piscina interior y zona de aguas de METT Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Otro espacio destacado es el Florida Lounge, que ocupa un generoso espacio en la misma donde interactuar, mantener reuniones, tomar un cóctel o relajarse... Gracias a la alianza con Lladró, habrá colecciones expuestas e iluminación de la firma. La otra colaboración estrella afecta a su spa, ya que la cotizadísima firma suiza Valmont ha elegido el hotel barcelonés para implantar sus tratamientos más exclusivos Valmont Red Carpet --solo en Nueva York y Los Ángeles hasta ahora-- que formarán parte de su carta de servicios 'wellness'. En el circuito de aguas, no faltan piscina climatizada y varias saunas.

Para eventos privados, el hotel ha mantenido casi como estaba su club, idóneo para una sesión de jazz o una celebración, mientras que el viajero de negocios dispone también salas de reuniones para entre 40 y 80 participantes.