Fiestas de Poblenou 2025 en Barcelona: guía de actividades y conciertos gratis

El barcelonés barrio de Poblenou celebra su fiesta mayor. Esta zona del distrito de Sant Martí se llenará de música y actividades del 5 al 14 de septiembre. La 151º edición de la Fiesta Mayor mayor del Poblenou contará con 350 eventos que se celebrarán en las zonas más emblemáticas del barrio, muchos de ellos gratuitos.

Estos son los que no te puedes perder:

Viernes 5 de septiembre

17:00 h – Juegos infantiles: en la p laza Sant Bernat Calbó

laza Sant Bernat Calbó 18:00 h – Costura creativa (talleres gratuitos): en Vernita Studio & Shop, c. Joncar 27.

en Vernita Studio & Shop, c. Joncar 27. 18:30 h – Inauguración de la Exposición de Fiesta Mayor: en el centro cívico Can Felipa, pl. Huertas Claveria 1. Exposición que traslada a los recuerdos históricos de espacios del Poblenou.

en el centro cívico Can Felipa, pl. Huertas Claveria 1. Exposición que traslada a los recuerdos históricos de espacios del Poblenou. 19:00 h – Pintxo Tronic: en c. Pellaires con c. Ferrers. Con tu bebida te llevas un pincho. Música electrónica con sesión de DJ y actuación en directo de Bichon Frisé .

en c. Pellaires con c. Ferrers. Con tu bebida te llevas un pincho. Música electrónica con sesión de DJ y actuación en directo de . 20:00 h – Bingo Jamón: en pl. Josep Maria Huertas Claveria. Bingo popular acompañado de degustación de ibéricos.

en pl. Josep Maria Huertas Claveria. Bingo popular acompañado de degustación de ibéricos. 21:00 h – Hurrak Rockfest: en Cruce c. Roc Boronat con c. Pallars. Noche de rock con 4 bandas: Ruinosa i les Strippers de Rahola, Ratpenat, tributo a Creedence Clearwater y Dirty Diablos .

en Cruce c. Roc Boronat con c. Pallars. Noche de rock con 4 bandas: . 23:00 h – Disco móvil con Mingo & Ruty: en la c. Marià Aguiló, entre c. Llull y c. Joncar.

en la c. Marià Aguiló, entre c. Llull y c. Joncar. 23:00 h – Actuación musical: Duet Esquitx: en la pl. Sant Bernat Calbó.

en la pl. Sant Bernat Calbó. 23:00 h – Baile disco móvil “Harry Potter de Cantí”

23:00 h – Orquesta Grand Bang: en la Rambla del Poblenou, entre c. Tànger y c. Sancho de Ávila

en la Rambla del Poblenou, entre c. Tànger y c. Sancho de Ávila 23:00 h – Sesión de DJ (PD Pluma): en c. Marià Aguiló con c. Pons i Subirà

en c. Marià Aguiló con c. Pons i Subirà 23:30 h – Tributo AC/DC + grupo V. Trambólicos: en c. Pallars con c. Espronceda.

en c. Pallars con c. Espronceda. 1:00 h – “Juguem a les Boletes Exprés”: en c. Pallars con c. Espronceda

Sábado 6 de septiembre

09:00 h – Entrenamiento funcional en grupo: en el Parc del Centre del Poblenou. Sesión grupal para trabajar fuerza y resistencia de forma adaptada a las capacidades físicas de cada persona, con el objetivo de compartir salud y actividad.

en el Parc del Centre del Poblenou. Sesión grupal para trabajar fuerza y resistencia de forma adaptada a las capacidades físicas de cada persona, con el objetivo de compartir salud y actividad. 09:00 h – Campeonato social de ajedrez: Passatge de Pere Ripoll, 11. Torneo abierto a socios del club y jugadores no federados del barrio. Plazas limitadas (aforo 90).

Passatge de Pere Ripoll, 11. Torneo abierto a socios del club y jugadores no federados del barrio. Plazas limitadas (aforo 90). 10:00 h – Torneo de tenis de mesa: en Parc del Centre del Poblenou (c. Bac de Roda entre av. Diagonal y c. Cristòbal de Moura). Competición con inscripción gratuita y premios para los tres ganadores.

en Parc del Centre del Poblenou (c. Bac de Roda entre av. Diagonal y c. Cristòbal de Moura). Competición con inscripción gratuita y premios para los tres ganadores. 10:30 h – Chequeo espinal gratuito y consejos de salud: Rambla del Poblenou con c. Doctor Trueta Valoración postural gratuita y asesoramiento en salud.

Rambla del Poblenou con c. Doctor Trueta Valoración postural gratuita y asesoramiento en salud. 11:00 h – Un día con el tiro con arco: en Plaza Rosa Peraulet (acceso por Can Saladrigas) Iniciación al tiro con arco y demostración de modalidades. Abierto a todas las edades.

en Plaza Rosa Peraulet (acceso por Can Saladrigas) Iniciación al tiro con arco y demostración de modalidades. Abierto a todas las edades. 11:30 h – Juegos de mesa y Escape Room de Scrabble en catalán: Parc del Centre del Poblenou (c. Bac de Roda entre av. Diagonal y c. Cristòbal de Moura) Partidas de juegos de mesa y dinámica de Scrabble.

Parc del Centre del Poblenou (c. Bac de Roda entre av. Diagonal y c. Cristòbal de Moura) Partidas de juegos de mesa y dinámica de Scrabble. 18:00 h – Arrancada de la Festa Major: en la Rambla del Poblenou con c. Joncar y c. Ramon Turró. Actuación castellera con animación popular mientras llega el pasacalles del Pregón.

en la Rambla del Poblenou con c. Joncar y c. Ramon Turró. Actuación castellera con animación popular mientras llega el pasacalles del Pregón. 18:00 h – Tardeo con DJ Tony: en c. Pallars con c. Espronceda

en c. Pallars con c. Espronceda 18:20 h – Pasacalles del Pregón: I nicio: Rambla del Poblenou con c. Pere IV Final: Rambla del Poblenou con c. Joncar.

nicio: Rambla del Poblenou con c. Pere IV Final: Rambla del Poblenou con c. Joncar. 19:00 h – El Pregón: en Rambla del Poblenou con c. Joncar y c. Ramon Turró, a cargo de Mn. Francesc Romeu, rector de la parròquia. de Santa Maria del Taulat.

en Rambla del Poblenou con c. Joncar y c. Ramon Turró, a cargo de Mn. Francesc Romeu, rector de la parròquia. de Santa Maria del Taulat. 22:30 h – Bingo: en Rambla del Poblenou, entre c. Tànger y c. Sancho de Ávila.

en Rambla del Poblenou, entre c. Tànger y c. Sancho de Ávila. 23:00 h – Concierto de salsa cubana: en Plaza de Can Saladrigas, c. Joncar. Música en directo con El Yera y Shango Kings.

en Plaza de Can Saladrigas, c. Joncar. Música en directo con El Yera y Shango Kings. 23:00 h – Actuación musical Mil Notes Trio: en Plaza de Sant Bernat Calbó. Concierto de jazz y música variada.

en Plaza de Sant Bernat Calbó. Concierto de jazz y música variada. 23:00 h – Baile disco móvil Harry Potter de Cantí . En Passatge de Cantí.

. En Passatge de Cantí. 23:00 h – Sesión de DJ: en c. Marià Aguiló con c. Pons i Subirà. Sesión de DJ a cargo de PD Disc Col·lectiu.

en c. Marià Aguiló con c. Pons i Subirà. Sesión de DJ a cargo de PD Disc Col·lectiu. 23:00 h – Baile con Dex’s Band: en Parc del Centre del Poblenou (c. Bac de Roda entre av. Diagonal y c. Cristòbal de Moura). Concierto del grupo Dex’s Band y partida de bingo durante el descanso.

en Parc del Centre del Poblenou (c. Bac de Roda entre av. Diagonal y c. Cristòbal de Moura). Concierto del grupo Dex’s Band y partida de bingo durante el descanso. 23:30 h – Baile con Zenit: en c. Marià Aguiló entre c. Llull y c. Joncar.

en c. Marià Aguiló entre c. Llull y c. Joncar. 23:30 h – Tributo a Boney M + DJ Jordy Ribé: en c. Pallars con c. Espronceda.

en c. Pallars con c. Espronceda. 00:00 h – DJ Rafisco: en Rambla del Poblenou, entre c. Tànger y c. Sancho de Ávila

Domingo 7 de septiembre

09:00 h – Matinades: Inicio: Rambla del Poblenou con c. Pere IV. Final: c. Marià Aguiló con c. Pujades. Recorrido matinal con grallas, tambores y petardos para despertar el barrio y anunciar la Fiesta Mayor.

Inicio: Rambla del Poblenou con c. Pere IV. Final: c. Marià Aguiló con c. Pujades. Recorrido matinal con grallas, tambores y petardos para despertar el barrio y anunciar la Fiesta Mayor. 10:00 h – Juegos tradicionales: en Plaza de Can Saladrigas.

en Plaza de Can Saladrigas. 12:00 h – Diada casteller: en la Rambla del Poblenou con c. Joncar y c. Ramon Turró. Actuación de castells con la Colla Jove de Barcelona, Castellers de Mollet y Castellers d’Esparreguera.

en la Rambla del Poblenou con c. Joncar y c. Ramon Turró. Actuación de castells con la Colla Jove de Barcelona, Castellers de Mollet y Castellers d’Esparreguera. 17:00 h – Tarde de conciertos y teatro breve: en Plaza de Can Saladrigas.

en Plaza de Can Saladrigas. 17:30 h – Espectáculo de circo: en Ateneu Popular La Flor de Maig, c. Doctor Trueta 195. Espectáculo de circo para los más pequeños.

en Ateneu Popular La Flor de Maig, c. Doctor Trueta 195. Espectáculo de circo para los más pequeños. 18:30 h – Chocolatada Ateneu Popular La Flor de Maig: c. Doctor Trueta 195. Chocolate caliente con melindros.

c. Doctor Trueta 195. Chocolate caliente con melindros. 19:00 h – Zumba: Ateneu Popular La Flor de Maig, c. Doctor Trueta 195. Clase de zumba abierta.

Ateneu Popular La Flor de Maig, c. Doctor Trueta 195. Clase de zumba abierta. 22:30 h – Disco móvil: en Plaza Sant Bernat Calbó. Sesión nocturna de música y baile con DJ OBI O.

Lunes 8 de septiembre

17:30 h – Microteatro “Juego del Misterio”: en la Biblioteca Manuel Arranz-Poblenou, c. Joncar 35 Inicio del juego de misterio de este año, explicado mediante una historia teatralizada. Pases a las 17:30 h, 18:15 h y 19:00 h.

en la Biblioteca Manuel Arranz-Poblenou, c. Joncar 35 Inicio del juego de misterio de este año, explicado mediante una historia teatralizada. Pases a las 17:30 h, 18:15 h y 19:00 h. 18:30 h – Gimcana de perros: en el Parc del Centre del Poblenou (c. Bac de Roda entre av. Diagonal y c. Cristòbal de Moura)

en el Parc del Centre del Poblenou (c. Bac de Roda entre av. Diagonal y c. Cristòbal de Moura) 19:00 h – Diada sardanista: en la Rambla del Poblenou con c. Joncar y c. Ramon Turró Taller de sardanas abierto y baile popular con la Cobla Mediterrània.

en la Rambla del Poblenou con c. Joncar y c. Ramon Turró Taller de sardanas abierto y baile popular con la Cobla Mediterrània. 21:30 h – Bingo: en el c. Marià Aguiló entre c. Llull y c. Joncar Típico juego de bingo en la calle con ambiente festivo.

Martes 9 de septiembre

17:30 h – Campeonato de ajedrez: en c. Marià Aguiló entre c. Llull y c. Joncar Torneo organizado por Escac i Mat. Inscripciones al 615 94 19 30.

en c. Marià Aguiló entre c. Llull y c. Joncar Torneo organizado por Escac i Mat. Inscripciones al 615 94 19 30. 17:30 h – Fiesta para las personas mayores: en Parc del Centre del Poblenou (c. Bac de Roda entre av. Diagonal y c. Cristòbal de Moura) Merienda-cena con la actuación del grupo Almas Flamencas. Tiquete gratuito previo (a partir de 70 años).

en Parc del Centre del Poblenou (c. Bac de Roda entre av. Diagonal y c. Cristòbal de Moura) Merienda-cena con la actuación del grupo Almas Flamencas. Tiquete gratuito previo (a partir de 70 años). 18:00 h – Espectáculo familiar “Contes menuts”: en el Casal de Barri Bac de Roda-Poblenou, Camí Antic de València 106. Cuentos para niños a partir de 2 años con La Guilla Teatre. Entrada gratuita con tiquet (aforo limitado).

en el Casal de Barri Bac de Roda-Poblenou, Camí Antic de València 106. Cuentos para niños a partir de 2 años con La Guilla Teatre. Entrada gratuita con tiquet (aforo limitado). 18:00 h – Taller abierto de baile (bachata): en el Local Alocubano, c. Joncar 27 Clase gratuita de Bachata Lady Style (expresión corporal aplicada a la bachata).

en el Local Alocubano, c. Joncar 27 Clase gratuita de Bachata Lady Style (expresión corporal aplicada a la bachata). 21:30 h – Cine al aire libre: en el Parc del Centre del Poblenou. Proyección de la película El 47.

en el Parc del Centre del Poblenou. Proyección de la película El 47. Miércoles 10 de septiembre

8:00 h – Concurso de barro: en c. Marià Aguiló entre c. Llull y c. Joncar. Actividad creativa con esculturas de barro en plena calle.

en c. Marià Aguiló entre c. Llull y c. Joncar. Actividad creativa con esculturas de barro en plena calle. 20:30 h – Concurso de tortillas: c. Badajoz 86 Entrega de tortillas participantes hasta las 20:30 h. Deliberación del jurado y entrega de premios a las 21:30 h.

c. Badajoz 86 Entrega de tortillas participantes hasta las 20:30 h. Deliberación del jurado y entrega de premios a las 21:30 h. 19:00 h – Vespreig: en c. Marià Aguiló con c. Pons i Subirà. Atardecer festivo con música popular en la calle.

en c. Marià Aguiló con c. Pons i Subirà. Atardecer festivo con música popular en la calle. 19:00 h – Tardeo con música de los años 80, 90 y 2000: en la Rambla del Poblenou entre c. Tànger y c. Sancho de Ávila. Sesión musical dedicada a las décadas recientes.

en la Rambla del Poblenou entre c. Tànger y c. Sancho de Ávila. Sesión musical dedicada a las décadas recientes. 19:10 h – Milla del Drac: en el Final de la Rambla del Poblenou, delante de la playa de Bogatell. Carrera popular en un circuito por el paseo marítimo que une deporte y cultura popular, con espectáculo final de música y pirotecnia.

en el Final de la Rambla del Poblenou, delante de la playa de Bogatell. Carrera popular en un circuito por el paseo marítimo que une deporte y cultura popular, con espectáculo final de música y pirotecnia. 20:30 h – Mama Moment Festiu: en c. Pujades 174. Espacio íntimo para madres (embarazadas o con bebés) para compartir, relajarse y celebrar juntas. Actividad gratuita con inscripción previa.

en c. Pujades 174. Espacio íntimo para madres (embarazadas o con bebés) para compartir, relajarse y celebrar juntas. Actividad gratuita con inscripción previa. 23:00 h – Conciertos y DJ : en c. Marià Aguiló con c. Pons i Subirà. Conciertos de Gerard Oto y Syck, seguido de sesión de DJ PD Patrones.

: en c. Marià Aguiló con c. Pons i Subirà. Conciertos de Gerard Oto y Syck, seguido de sesión de DJ PD Patrones. 23:30 h – DJ Tony Peret: en c. Pallars con c. Espronceda. Sesión musical y baile.

Jueves 11 de septiembre

12:30 h – Diada Castellera: en el Parc del Centre del Poblenou (c. Bac de Roda entre av. Diagonal y c. Cristòbal de Moura). Participación de Esquerdats de l’Esquerra de l’Eixample, Castellers de Sabadell y Castellers de Barcelona.

en el Parc del Centre del Poblenou (c. Bac de Roda entre av. Diagonal y c. Cristòbal de Moura). Participación de Esquerdats de l’Esquerra de l’Eixample, Castellers de Sabadell y Castellers de Barcelona. 16:00 h – El Podcast del Barri: en la Rambla del Poblenou 49. Espacio de conversación para compartir experiencias del barrio y reflexionar sobre su evolución.

en la Rambla del Poblenou 49. Espacio de conversación para compartir experiencias del barrio y reflexionar sobre su evolución. 18:00 – Tarde de juegos de mesa: en c. Marià Aguiló con c. Pons i Subirà. Trae tu juego de mesa y juega en la calle. Habrá servicio de bar.

en c. Marià Aguiló con c. Pons i Subirà. Trae tu juego de mesa y juega en la calle. Habrá servicio de bar. 21:00 – Karaoke Popular: en la c. Marià Aguiló con c. Pons i Subirà.

en la c. Marià Aguiló con c. Pons i Subirà. 22:00 – Havaneras con el Grupo Havaname: en la c. Marià Aguiló entre c. Llull y c. Joncar

Viernes 12 de septiembre

17:00 h – Actividad creativa infantil: en c. Pujades 138, bajo 1A. Taller para niños relacionado con las fiestas del barrio.

en c. Pujades 138, bajo 1A. Taller para niños relacionado con las fiestas del barrio. 18:00 h – Fiesta abierta en Institut Quatre Cantons: en c. de Camí Antic de Valencia 37. Actividades deportivas, talleres y exhibiciones. Bingo musical y discomóvil. Servicio de bebidas y comida.

en c. de Camí Antic de Valencia 37. Actividades deportivas, talleres y exhibiciones. Bingo musical y discomóvil. Servicio de bebidas y comida. 18:00 h – K-pop random dance: en c. Marià Aguiló entre c. Llull y c. Joncar.

en c. Marià Aguiló entre c. Llull y c. Joncar. 19:00 h – Jornada por Palestina: en Ateneu Popular La Flor de Maig, c. Doctor Trueta 195. Charlas, música, danza, comida y más.

en Ateneu Popular La Flor de Maig, c. Doctor Trueta 195. Charlas, música, danza, comida y más. 20:00 h – Envelat electrònic: en la cruïlla de c. de Roc Boronat con c. de Pallars. Noche de clubbing, baile y house, con actuaciones de varios DJs.

en la cruïlla de c. de Roc Boronat con c. de Pallars. Noche de clubbing, baile y house, con actuaciones de varios DJs. 22:00 h – Nit jove de l’enrenou: en c. de Sant Joan de Malta 209 (antiguo transformador eléctrico). Espectáculo drag y punxa discos.

en c. de Sant Joan de Malta 209 (antiguo transformador eléctrico). Espectáculo drag y punxa discos. 00:00 – Musical remember show DJ+baile: en c. Pallars con c. d’Espronceda. Música y baile.

Sábado 13 de septiembre

10:00 h – Visita guiada al Cementiri del Poblenou: av. d’Icària 204. Actividad abierta sin inscripción previa para descubrir la historia del cementerio.

av. d’Icària 204. Actividad abierta sin inscripción previa para descubrir la historia del cementerio. 11:00 h – Cercavila Infantil: Inicio: Ludoteca Maria Gràcia Pont, rambla Poblenou 85-87 Final: c. Perelló.

Inicio: Ludoteca Maria Gràcia Pont, rambla Poblenou 85-87 Final: c. Perelló. 12:00h – Concierto i Animación Familiar : Parc del Centre del Poblenou, c. Bac de Roda entre av. Diagonal y c. Cristòbal de Moura. Con La Colla Pirata by Pepet i Marieta.

: Parc del Centre del Poblenou, c. Bac de Roda entre av. Diagonal y c. Cristòbal de Moura. Con La Colla Pirata by Pepet i Marieta. 17:00 h – El Batec del Taulat: en la Rambla del Poblenou con c. Joncar y c. Ramon Turró. Muestra de entremeses festivos de Catalunya, con plantada, pasacalles y baile final.

en la Rambla del Poblenou con c. Joncar y c. Ramon Turró. Muestra de entremeses festivos de Catalunya, con plantada, pasacalles y baile final. 18:00 h – Exhibición de artes marciales: c. Marià Aguiló entre c. Llull y c. Joncar. Escuela Mugendo Poblenou.

c. Marià Aguiló entre c. Llull y c. Joncar. Escuela Mugendo Poblenou. 19:30 h – Poesía y micro abierto: Ateneu Popular La Flor de Maig, c. Doctor Trueta 195. Recital de poesía y canción abierto a todos.

Ateneu Popular La Flor de Maig, c. Doctor Trueta 195. Recital de poesía y canción abierto a todos. 21:00 h – El Correfoc: Inicio: Plaça Prim, c. Fernando Poo, c. Sant Francesc, c. Taulat, Rambla hasta c. Pallars, y Rambla hasta c. Joncar.Espectáculo de luz, sonido y fuego, protagonizado por la Colla del Drac y la Colla de Diables del Poblenou.

Inicio: Plaça Prim, c. Fernando Poo, c. Sant Francesc, c. Taulat, Rambla hasta c. Pallars, y Rambla hasta c. Joncar.Espectáculo de luz, sonido y fuego, protagonizado por la Colla del Drac y la Colla de Diables del Poblenou. 22:30 h – Nocturna de Gegants : parròquia de Santa Maria de Taulat hasta Rambla del Poblenou con c. Joncar.

: parròquia de Santa Maria de Taulat hasta Rambla del Poblenou con c. Joncar. 23:00 h – Fiesta ‘Hasta luego Cocodrilo’: en la pl. de Sant Bernat Calbó. Con Albert Malla.

en la pl. de Sant Bernat Calbó. Con Albert Malla. 00:00 h – Disco Festival Sound DJ Cruz de Lucas: en la Rambla del Poblenou entre c. Tànger y c. Sancho de Ávila. Fiesta nocturna de clubbing.

en la Rambla del Poblenou entre c. Tànger y c. Sancho de Ávila. Fiesta nocturna de clubbing. 00:00 h – Electronic Corner: en la c. de Roc Boronat con c. de Pallars. Música electrónica con DJs y actuaciones en vivo.

Domingo 14 de septiembre