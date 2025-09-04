Fiesta Mayor de Bellvitge 2025: fecha y hora de conciertos y actividades destacadas

La Fiesta Mayor de Bellvitge se celebrará del 6 al 14 de septiembre de 2025. Este año es especial, ya que se conmemora el 60º aniversario del barrio, que comenzó a habitarse en 1965. Por este motivo, se pse llebvarán a cabo distintas actividades con el aniversario del barrio como paraguas. Respecto a esta efeméride, uno de los actos centrales es la proyección de una serie de vídeos sobre el 60 aniversario en la fachada lateral de uno de los bloques situados junto a la plaza del mercado. Estas proyecciones se realizarán durante cuatro noches consecutivas, los días 10, 11, 12 y 13 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, ofreciendo un homenaje visual a la trayectoria del barrio.

Además, la Associació de Veïns i Veïnes de Bellvitge ha preparado una carpa en la plaza de la Cultura bajo el lema 'Esforç, Acollida i Lluita'. En este espacio, los asistentes podrán ver fotografías y vídeos históricos que celebran estas seis décadas de vida del barrio, recordando su evolución y las luchas vecinales. Estas actividades buscan poner en valor la trayectoria del barrio, un espacio construido con esfuerzo, acogida y lucha, y son el reflejo del trabajo colectivo de las entidades y vecinos para conmemorar esta fecha tan significativa.

En su mensaje, la Comisión de Fiestas da la bienvenida a todos los vecinos destacando con orgullo la celebración del 60º aniversario del barrio de Bellvitge. Subrayan que el barrio ha evolucionado hasta convertirse en un espacio "consolidado, lleno de historia, esfuerzo y acogida", y que las Fiestas Mayores son un reflejo de esa trayectoria. Así, hacen también un llamamiento a la "buena convivencia y el buen trato", pidiendo que las fiestas se vivan con responsabilidad y respeto, y condenando cualquier acto de violencia.

"No todo el mundo puede decir que vive en un lugar que se levantó con la fuerza de un vecindario unido. Aquí sí. Bellvitge nació reivindicando y creció construyendo. Primero llegaron las familias, después las escuelas, los CAPs, los parques, los equipamientos. Pero antes de todo, estaba la gente. Y la gente ha sido siempre lo mejor que tiene este barrio", defiende por su parte el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, en el programa de las fiestas.

A continuación, se detallan las actividades más destacadas de cada jornada:

Sábado, 6 de septiembre

Una jornada llena de tradición y música para dar inicio a las fiestas.

• 08:00 h: Matinal de Diables y Diablesses con salida desde la calle Prat, calle França y llegada a la Ermita.

• 10:00 h: Torneo de Fútbol Femenino en el Campo de Fútbol Feixa Llarga.

• 18:00 h: Diada Castellera en la plaza del Mercat.

• 18:00 h: Pregón a cargo de los Jesuïtes de Bellvitge, que inaugurará la 45ª Festa Major en el Estand Sociocultural José A. Montoya.

• A partir de las 22:00 h: noche de conciertos en el Estand Sociocultural con Concierto Rock 'The Painkillers', Baile Popular con la Orquesta 'Huraband' en la Plaça del Mercat, Concierto de Metal J-Rock 'What's up People' y Concierto Rock 'RadioTruco'.

Domingo, 7 de septiembre

• 11:00 h a 13:00 h: 7ª Diada de Actividades Lúdicas Infantiles con talleres en el parque metropolitano de Bellvitge.

• 11:00 h a 20:00 h: Jornada Medieval 'La llegenda del bou de Bellvitge' en la Ermita de Bellvitge.

• 13:00 h a 14:00 h: Fiesta de la Espuma en el parque metropolitano de Bellvitge.

• 14:00 h: Botifarrada Popular para comer en el Estand Sociocultural José A. Montoya.

• 18:00 h: Plantada de Gegants, seguida de un pasacalles y el final del encuentro en la plaza del Mercat.

Lunes, 8 de septiembre

• 17:00 h: Acto de reconocimiento a 'Josep Gassó Espina'.

• 17:00 h: Chocolatada y animación infantil en la Esplanada delante del Club d'Esplai Bellvitge.

• 18:15 h: Acto simbólico e inauguración de la Placa Conmemorativa.

• 18:00 h a 20:00 h: Juegos tradicionales con 'gegants' en la plazade la Cultura.

Martes, 9 de septiembre

• 18:00 h: Fiesta de la Gente Mayor con baile en la plazadel Mercat.

• 21:00 h: Cine a la Fresca con la película 'Del revés 2' en la Plaça del Mercat.

• 21:30 h: Noche de Cantautores en el Estand Sociocultural.

Miércoles, 10 de septiembre

• 17:00 h: Acto de inauguración y remodelación de la fachada de TEB Bellvitge.

• 19:30 h a 02:30 h: 'LHOKURA FESTIVAL MUSIC' en la plaza del Mercat, con música joven, diversidad y fiesta.

• 21:00 h: Noche de Monólogos Feministas en el Estand Sociocultural.

• A partir de las 22:30 h: Noche de Punk-Rock con varios conciertos en el Estand Sociocultural.

Jueves, 11 de septiembre

• 09:00 h: 35ª Carrera Ciclista de Bellvitge, Campionat de Catalunya.

• 18:00 h: Recital en homenaje a la ciudadanía de Bellvitge en la Sala de Actos de la Antigua Aula de Cultura.

• 18:00 h: Desfile de vestidos de papel en el Estand Sociocultural.

• 19:00 h: Circo en la calle con 'Humanus comicus' (Clown) en la Plaça de la Cultura.

Viernes, 12 de septiembre

• Todo el día: XIII Feria Comercial y Artesanal de Bellvitge en el Passeig de Bellvitge.

• 21:30 h: Concierto de The Next Level Band en la Plaça del Mercat.

• 22:00 h a 23:15 h: 3er Micro Funciones de Magia 'Bellvitge té màgia' en el Centre Cultural.

• 23:00 h: DJs Pasaje del Tiempo de los 80's y 90's en la Plaça del Mercat.

Sábado, 13 de septiembre

• Todo el día: Continúa la XIII Feria Comercial y Artesanal de Bellvitge.

• 12:00 h: 4ª Fiesta Holi de los Colores en la plaza del Marina Center.

• 12:30 h: Acto de agradecimiento a las mujeres del barrio en la Rambla de la Marina, 170-178.

• 18:00 h: 3ª Carrera Solidaria de la Fiesta Mayor en el parque metropolitano de Bellvitge.

• 20:00 h: Espectáculo Drag-Tallas en el Estand Sociocultural.

• 22:00 h: '35ª Noche Joven' con conciertos de Sombra, Alor, Periferia y DJ Kotxambrosa en el parque metropolitano de Bellvitge.

Domingo, 14 de septiembre

• 10:00 h: XVI Bicicletada Popular con salida en el Polideportivo Municipal "Sergio Manzano".

• 11:00 h a 14:00 h: Bailes tradicionales del mundo (Perú, Paraguay, Bolivia) en la Plaça del Mercat.

• 18:00 h: 2ª Feria de Vinos y Tapas de Bellvitge en la Plaça del Mercat.

• 19:00 h: Concierto Àltima con la soprano Cristina Escolà en el Estand Sociocultural.

• 22:00 h: Clausura de las Fiestas Mayores y Espectáculo de Fuegos Artificiales en el Parc Metropolità de Bellvitge para cerrar la celebración.

Además, durante varios días se podrá visitar una exposición de pinturas, esculturas y dibujos en el Centre Cultural y disfrutar del XXV Festival de Teatre Amateur con obras programadas casi a diario