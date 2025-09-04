Desmantelado en Mataró un grupo dedicado a ocultar y vender móviles robados en el Estado y Europa

Nuevo golpe policial contra la venta ilícita de móviles robados. Los Mossos d'Esquadra llevan a cabo desde primera hora de la mañana de este jueves un dispositivo con entradas y registros en Mataró para desmantelar un grupo dedicado a la receptación de teléfonos móviles sustraídos en el Estado y Europa.

La policía catalana ha explicado a través de una publicación en X que la investigación se enmarca en el Plan Kanpai, "que continúa extendiendo su ámbito de actuación sobre los entramados criminales que controlan el mercado ilícito de móviles". El operativo tiene el objetivo de evitar que los ladrones puedan "colocar de manera ágil y rápida el material sustraído".

El operativo policial se produce un mes después del 'caso Baltis', que se saldó con la desarticulación de diferentes "facciones criminales" que controlaban el mercado ilícito de móviles sustraídos en Barcelona.

En el operativo de este jueves participan agentes de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comisaría de Mataró, unidades ARRO de la región Metropolitana Nord e investigadores de la Divisió d'Investigació Criminal de los Mossos d'Esquadra de Barcelona i Ciutat Vella, que lideran la investigación. Hay secreto de sumario.

Los Mossos d'Esquadra han destacado que este dispositivo supone un "revés" para los multirreincidentes y las organizaciones dedicadas a los hurtos y robos de dispositivos móviles.