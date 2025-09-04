Operativo en marcha
Desmantelado en Mataró un grupo dedicado a ocultar y vender móviles robados en el Estado y Europa
Los agentes llevan a cabo entradas y registros desde primera hora de la mañana de este jueves
Detenidas 17 personas en el Raval de Barcelona por revender móviles robados
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
ACNACN
La Agencia Catalana de Noticias (ACN) es una agencia de noticias catalana de carácter público y multimedia, que se fundó en 1999 y cubre informativamente Cataluña, así como otros territorios de habla catalana, y también ofrece información de aquello que afecta directamente a Cataluña pero que pasa en otros centros de decisión, como Bruselas, Londres y Madrid.
Nuevo golpe policial contra la venta ilícita de móviles robados. Los Mossos d'Esquadra llevan a cabo desde primera hora de la mañana de este jueves un dispositivo con entradas y registros en Mataró para desmantelar un grupo dedicado a la receptación de teléfonos móviles sustraídos en el Estado y Europa.
La policía catalana ha explicado a través de una publicación en X que la investigación se enmarca en el Plan Kanpai, "que continúa extendiendo su ámbito de actuación sobre los entramados criminales que controlan el mercado ilícito de móviles". El operativo tiene el objetivo de evitar que los ladrones puedan "colocar de manera ágil y rápida el material sustraído".
El operativo policial se produce un mes después del 'caso Baltis', que se saldó con la desarticulación de diferentes "facciones criminales" que controlaban el mercado ilícito de móviles sustraídos en Barcelona.
En el operativo de este jueves participan agentes de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comisaría de Mataró, unidades ARRO de la región Metropolitana Nord e investigadores de la Divisió d'Investigació Criminal de los Mossos d'Esquadra de Barcelona i Ciutat Vella, que lideran la investigación. Hay secreto de sumario.
Los Mossos d'Esquadra han destacado que este dispositivo supone un "revés" para los multirreincidentes y las organizaciones dedicadas a los hurtos y robos de dispositivos móviles.
- La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos
- La Guardia Urbana paró las obras del Camp Nou al detectar trabajos no autorizados este domingo
- El municipio más pequeño de Barcelona mide menos de un kilómetro cuadrado
- Un festival inédito por Halloween ofrecerá 12 horas de fiesta para 25.000 personas en el Parc del Fòrum en Barcelona
- Aleix Pratdepàdua, director del Mirador Torre Glòries: 'Nuestra propuesta para ver Barcelona es insólita
- Misterios bajo tierra en Glòries: canales, una estación fantasma y cuatro grandes salas enterradas
- El matrimonio holandés detrás del Moco, el museo privado revelación de Barcelona: 'Nos enamoramos
- Retrasos en el AVE Madrid-Barcelona tras el hallazgo de restos humanos en la vía