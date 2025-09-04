Cierre de los centros comerciales de Barcelona en domingo: ya hay fecha

La aprobación de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en Barcelona permite desde 2022 que los establecimientos comerciales de dichas zonas puedan abrir los domingos y festivos durante ciertas épocas del año. Hasta hace tres años las tiendas solamente podían abrir sus puertas 10 domingos o festivos al año: 8 de estos días eran comunes para toda Catalunya, y 2 de libre elección por parte de los ayuntamientos.

Desde 2022 las tiendas de la ZGAT pueden abrir en temporada alta. Este 2025, este período es entre el 18 de mayo y el 14 de septiembre. Por lo que solo quedan dos fines de semana con estos centros comerciales abiertos. Aunque durante el otoño y el invierno hay algunos días señalados en los que también permanecerán abiertos.

18 domingos y tres festivos

Se podrá abrir en las siguientes fechas y en el horario señalado, indica el consistorio:

Todos los domingos comprendidos entre el 18 de mayo y el 14 de septiembre.

El 24 de junio, Sant Joan

El 15 de agosto, la Ascensión

El 11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya

Algunas excepciones

Fuera de este periodo específico, los otros días de apertura autorizada en domingo en Barcelona que quedarán para el otoño e invierto, ya con horario normal y en todo el conjunto de la ciudad este año serán:

1 de noviembre, Todos los Santos

30 de noviembre, por la campaña de Navidad

6 de diciembre, por la campaña de Navidad

7 de diciembre, por la campaña de Navidad

8 de diciembre, por la campaña de Navidad

14 de diciembre, por la campaña de Navidad

21 de diciembre, por la campaña de Navidad

28 de diciembre, por la campaña de Navidad

Zonas afectadas

Son 26 barrios los que están comprendidos entre las zonas 1 y 2 del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) que gozan del estatus de Zona de Gran Afluencia Turistica (ZGAT). Así pues, los sectores de la capital catalana que se consideran turísticos y, como tal, se permite a sus negocios abrir en las fechas indicadas son los siguientes:

Ciutat Vella : El Raval, el Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera y La Barceloneta.

: El Raval, el Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera y La Barceloneta. Eixample : la Nova Esquerra de l’Eixample, l’Antiga Esquerra de l’Eixample, la Dreta de l’Eixample, La Sagrada Família, el Fort Pienc y Sant Antoni.

: la Nova Esquerra de l’Eixample, l’Antiga Esquerra de l’Eixample, la Dreta de l’Eixample, La Sagrada Família, el Fort Pienc y Sant Antoni. Sants-Montjuïc : Sants, Hostafrancs, y parte dels barrios del Poble Sec i la Font de la Guatlla.

: Sants, Hostafrancs, y parte dels barrios del Poble Sec i la Font de la Guatlla. Les Corts : Les Corts.

: Les Corts. Sarrià-Sant Gervasi : Sant Gervasi-Galvany y parte del Putxet i el Farró.

: Sant Gervasi-Galvany y parte del Putxet i el Farró. Gràcia: la Vila de Gràcia, La Salut, el Camp d’en Grassot, Gràcia Nova y parte de Vallcarca i els Penitents.

la Vila de Gràcia, La Salut, el Camp d’en Grassot, Gràcia Nova y parte de Vallcarca i els Penitents. Horta-Guinardó : el Baix Guinardó.

: el Baix Guinardó. Sant Martí: la Vila Olímpica del Poblenou, el Poblenou, Parc i la Llacuna del Poblenou, y Diagonal Mar i el Fòrum Marítim del Poblenou.

Gracias a esta autorización, centros comerciales como Las Arenas, Glòries, Diagonal Mar, La Maquinista o L'illa Diagonal pueden recibir visitantes los domingos durante la temporada alta, algo impensable años atrás cuando el Maremàgnum era el único centro comercial que abría también el último día de la semana. Además, muchas tiendas del centro, ubicadas en calles como Portal de l’Àngel, Passeig de Gràcia o Rambla Catalunya, también se acogen al horario extendido.

Fin del acuerdo

Será el último año del acuerdo de cuatro años entre las patronales y el Ayuntamiento de Barcelona, que a partir del próximo año tendrán que retomar el debate y lograr un nuevo consenso sectorial. Las entidades firmantes -Fundación Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, Pimec Comerç, Foment del Treball, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), la UGT y CCOO- no han alcanzado un consenso definitivo para 2026, por lo que el futuro de esta medida sigue en el aire.