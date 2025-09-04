Castelldefels se desmarca del área de Barcelona con una ZBE que exime de multas a residentes hasta el 2030

La cuenta atrás de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Catalunya sigue en marcha. Los municipios de más de 50.000 habitantes se comprometieron a implantarlas este año, con sanciones incluidas, a condición de no perder las millonarias ayudas estatales al transporte público. Son pocas las ciudades del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que tienen aún pendiente dar el paso. Una de ellas era Castelldefels, junto con Badalona la alcaldía más significativa del PP en Catalunya. Tras advertirlo públicamente, la ciudad liderada por el alcalde Manu Reyes, como su homónimo Albiol reticente a estas regulaciones medioambientales, ha aprobado recientemente su ordenanza para aplicar una ZBE en el centro de la ciudad. Con una notable diferencia en relación a lo que el propio alcalde había anunciado: la norma local prevé que el Ayuntamiento no multará a sus residentes hasta el año 2030.

Hasta el momento, solo Cerdanyola del Vallès había aprobado una moratoria similar, en aquel caso hasta el 2028. Pero la casuística de Castelldefels es especialmente singular: la directriz del AMB —como administración que coordina estas políticas en el área de Barcelona— hasta la fecha ha sido restringir estas moratorias a los municipios de la segunda corona metropolitana, que son los que están en proceso de traspasar la competencia de sus contratas de transporte urbano al ente metropolitano. Castelldefels no cumple ese criterio, por lo que con su excepcional moratoria se desmarca del marco estipulado por el AMB para las regulaciones medioambientales. Pese a la coordinación metropolitana, la competencia de las ZBE sigue siendo local y depende de cada consistorio.

La ordenanza se aprobó en el Pleno del pasado con los votos a favor del equipo de gobierno, PP y Som, del PSC y de Junts, mientras que Movem-En Comú y ERC se abstuvieron. Pese a que ninguna formación votó en contra, los distintos partidos de la oposición sí que expresaron sus dudas sobre la legalidad de la exención para residentes. "Cumplimos la ley punto por punto", defendió el teniente de alcalde de Castelldefels, David Solé (PP). La ordenanza arrancará el 1 de enero de 2026 y estará activa los días laborables entre las 7:00 h y las 20:00 h. Las sanciones previstas por el incumplimiento de la normativa tendrán un coste de 200 euros y con margen para incrementarse en un 30% en caso de reincidencia.

El beneficio de no ser multados hasta el 2030 se aplicará a los vehículos cuyos propietarios pagan el impuesto de circulación en Castelldefels y está previsto que la excepción decaiga en momentos de alta contaminación, cuando la Generalitat active un nivel reforzado. "Esta moratoria es justa y razonable para aquellas familias y pequeños emprendedores que no tienen recursos suficientes para cambiar de vehículo inmediatamente", justifica el texto de la ordenanza, que añade que el objetivo es que los ciudadanos "puedan adaptarse de manera progresiva a esta nueva realidad y evitar un impacto directo e inmediato en la economía de las familias".

Crecimiento progresivo de la superficie de la ZBE

En una primera fase, la ZBE de Castelldefels afectará a un 9% de la zona urbana y un 28,22% de la población de la ciudad, limitándose a la zona más céntrica de la ciudad. Concretamente, el área queda enmarcada por la avenida Manuel Girona en el este, la avenida Lluís Companys y la avenida 311 al norte, la avenida 302 y la 303 al oeste y las vías del tren por el sur. La superficie mínima de las ZBE fue uno de los focos conflictivos entre Generalitat y ayuntamientos en el contexto del decreto catalán aplicable. Pese a que el punto de partida del Govern había sido estipular un mínimo del 25% de superficie en suelo urbano residencial, posteriormente se flexibilizó el criterio para permitir a las ciudades llegar a ese umbral progresivamente, tal y como plantea en su regulación Castelldefels.

La ordenanza, que en su redacción afirma contar con un informe favorable de los Servicios Jurídicos del consistorio y la Secretaría municipal, justifica las exenciones en que, a diferencia de otros municipios que forman parte del AMB, Castelldefels no dispone de sistemas de transporte como metro, tranvía o ferrocarril y "tampoco está previsto que lleguen en un futuro". El texto se apresura en remarcar también que las zonas del municipio más afectadas por "la falta de transporte público" son los barrios de montaña y de la playa y que, ya sea por razones comerciales o para hacer uso de servicios sanitarios o educativos, hay "un gran número de ciudadanos que necesitan acceder en días laborables a la zona centro" con su vehículo particular.

"Haremos todo lo posible para que los vecinos de Castelldefels puedan hacer la transición de manera tranquila hasta 2030, por lo que hasta entonces no se les multará en nuestra ciudad", declara a EL PERIÓDICO el alcalde Reyes. El primer edil popular subraya que la aprobación de la ordenanza responde únicamente a una "obligación legal", pues está en contra de que las ZBE repercutan en las "personas con menos recursos". A quienes, asegura Reyes, que se les empuja a "cambiar de coche", pese a que tengan al día los impuestos vinculados al vehículo o las revisiones legales como la ITV.

Ante esa coyuntura, Reyes reclama al Estado y a la Generalitat que "den ayudas a quienes deseen cambiarse de vehículo" como consecuencia de las ZBE. El alcalde también denuncia lo que considera una contradicción: que se permita que la ciudad soporte "la contaminación de más vuelos", en referencia a su rechazo la ampliación del aeropuerto de El Prat impulsada por los socialistas -y respaldada por su partido, el PP-, y paralelamente se "impongan restricciones" a los coches de "familias humildes".

La ordenanza casteldefelense plantea una segunda fase para la ZBE, que implicará una ampliación obligatoria de la zona si Castelldefels no cumple ciertos parámetros de calidad del aire en cuatro años, en el marco de las posibilidades que ofrece el decreto de la Generalitat. La ampliación se producirá en 2029 en caso de que la ciudad no cumpla con los siguientes requisitos: justificar técnicamente la imposibilidad de implementar la ZBE a un 25% de suelo urbano residencial; aportar las máximas evidencias posibles conforme se cumplen los objetivos de calidad del aire y mitigación del cambio climático; establecer medidas complementarias que permitan contribuir a los objetivos de la ZBE; y prever un mecanismo de seguimiento y evaluación que tenga en cuenta la comprobación de la consecución de las reducciones esperadas, con el compromiso de adoptar medidas adicionales para hacer frente a posibles desvíos que se detecten.