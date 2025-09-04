El 'boom' de alquiler de habitaciones en Barcelona multiplica las "prácticas abusivas", alertan los administradores

El 'boom' de las habitaciones en alquiler que vive Barcelona, tras las salida de miles de pisos del mercado convecional de arrendamiento, comporta la lucrativa comercialización masiva de este tipo de alojamiento, que vive una punta en el mes de septiembre con el inicio del curso académico. En este escenario, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) alerta de las "prácticas abusivas" que están "afectando de manera especial a la gente joven, un colectivo que ya enfrenta serias dificultades para acceder a una vivienda digna".

El colegio profesional denuncia que estas conductas impactan directamente en los inquilinos más jóvenes. "Hacer más caro el alquiler de una habitación equivale inevitablemente a poner obstáculos a la formación y al desarrollo personal y profesional de toda una generación", señalan desde el colectivo.

Cabe recordar, que a la tradicional modalidad de los pisos compartidos entre estudiantes, se ha sumado el creciente negocio de la explotación de viviendas por habitaciones a precios sin control. No solo para estudiantes foráneos, sino también para personas que no pueden acceder a un piso completo. El precio medio de una habitación de alquiler en Barcelona ya es de 570 euros, según datos de Idealista, aunque es frecuente encontrar ejemplos de más de 800 euros.

En concreto, su presidente, Llorenç Viñas, explica a EL PERIÓDICO que entre las conductas irregulares figuran "cobrar precios desmesurados por aposentos que no son habitaciones", dadas sus características. También critican la tendencia de "atomizar y compartimentar viviendas para explotarlas al máximo". En este punto, subraya que a veces incuso supera el número de ocupantes que puede tener el inmueble según su cédula de habitabilidad.

Otra práctica abusiva que detalla Viñas es "cobrar honorarios o incrementar la renta en conceptos que no son incrementables", y pone como ejemplo el análisis de solvencia de un inquilino. Es habitual también "hinchar servicios asociados al alquiler de la habitación, como la limpieza", estipulando un coste muy superior al real. Por todo ello, el representante de la patronal cree que es "importante ponerse en manos de profesionales" que acaten la normativa y den "más garantías al consumidor".

Rechazo a la regulación "caótica"

La situación del sector de la vivienda, con precios por las nubes, un estoc de oferta cada vez menor y una demanda y competencia crecientes lleva a la patronal a alzar la voz contra la actual regulación del mercado. "Es caótica, poco clara y llena de contradicciones. La avalancha de normativas poco meditadas, incongruentes y alejadas de la realidad del sector provoca inseguridad jurídica y conflictos que perjudican a toda la sociedad", apunta la entidad en un comunicado.

Según Viñas, esta coyuntura conduce a muchos propietarios a "retirar sus inmuebles del mercado de alquiler y esto reduce aún más la oferta disponible, provocando tensiones en los precios y situaciones injustas como las que estamos viendo”.

"Facilitar un acceso más justo a la vivienda pasa por impulsar políticas que incentiven de verdad que los propietarios pongan vivienda en el mercado de alquiler con garantías, seguridad y confianza", defiende. Los administradores de fincas mantienen que "solo con una regulación equilibrada y unas ayudas adecuadas se podrá incrementar de manera rápida el número de viviendas disponibles" y permitir que el alquiler "vuelva a ser una opción viable para estudiantes, jóvenes profesionales y familias", a la espera del plan de construcción de vivienda prometido por las administraciones.

El CAFBL aprovecha para rechazar la "criminalización" de los profesionales del sector y reivindicar el papel de los administradores de fincas: "Velamos por un parque de viviendas seguro, sostenible y accesible". Aseguran defender los derechos de los consumidores e ir "en contra de cualquier práctica que degrade el mercado del alquiler e impida su función social principal de garantizar el acceso a la vivienda"