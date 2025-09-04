El municipio más pequeño de Barcelona mide menos de un kilómetro cuadrado

Los pueblos españoles están envueltos en peculiaridades que los hacen únicos. Cada municipio guarda historias, tradiciones y costumbres: desde topónimos con denominaciones sencillas y evocadoras hasta los que sorprenden por su originalidad, como Guarromán en Jaén, Peleas de abajo en Zamora, Parderrubias (Pontevedra), Villapene (Lugo) o Malcocinado (Badajoz).

Estos topónimos, a veces difíciles de pronunciar, no son solo curiosidades lingüísticas, sino también un reflejo de la diversidad cultural e histórica que caracteriza a España.

Al recorrer sus calles, no solo se perciben los nombres que los identifican, sino también la identidad propia de cada localidad. Muchos de estos pueblos conservan tradiciones centenarias, fiestas singulares y arquitecturas peculiares que los diferencian de sus villas colindantes.

El pueblo más pequeño de Catalunya

Otros pueblos destacan incluso por su extensión, ya sea por ocupar vastos territorios o por concentrar su población en pequeños núcleos: algunos municipios impresionan por su superficie, que abarcan decenas de kilómetros cuadrados y engloban numerosos barrios.

A su vez, existen poblaciones diminutas donde apenas viven unos pocos habitantes: sin ir más lejos, en Barcelona existe un municipio que apenas ocupa 0,64 kilómetros cuadrados.

Se trata de Puigdàlber, el pueblo más pequeño de Catalunya. Situado en la comarca de l’Alt Penedès, en la provincia de Barcelona, Puigdàlber concentra 629 habitantes.

Un alto valor histórico

Algo destacable es que no siempre ha tenido esta extensión, ya que ganó terreno en 2001 con la anexión del sector de Mas Moré, que pertenecía al municipio vecino del Pla del Penedès. Aun así, aparece citado por primera vez en documentos del año 1108.

Aunque sea pequeño, este municipio rodeado de viñedos cuenta con varios lugares de interés que no puedes perderte en tu visita.

Algunos de sus monumentos concentran un alto valor histórico y arquitectónico: la Casa Gran (o Cal Ferran), por ejemplo, ha sido declarada Bien cultural de interés local y es el edificio más antiguo del pueblo. Su origen se remonta al siglo XV y destaca por sus grandes ventanales de arco de medio punto e impresionantes columnas.

Comercios y centros de ocio

No obstante, la construcción más conocida y uno de los edificios más simbólicos de la población es la Casa Josep Parellada, inspirada arquitectónicamente en la corriente modernista de inicios de siglo.

Casa Josep Parellada (Puigdàlber) / MARIA ROSA FERRE / Wikipedia

Una de las visitas imprescindibles es la Iglesia Parroquial de Sant Andreu, inaugurada en 1942.

Iglesia parroquial de Sant Andreu (Puigdàlber) / Araceli Merino / Wikipedia

Además de edificios históricos, el pueblo cuenta con numerosos comercios y centros de ocio: para incentivar el movimiento y la actividad en el territorio, ofrece muchas actividades culturales y de entretenimiento como un auditorio, un campo de fútbol, pistas de pádel, un gimnasio, un estudio de yoga y un espacio sociocultural llamado El Centro.

Rodeado de viñedos

Es más, cada viernes visita el pueblo un bibliobús, que ofrece diversos libros y espacios de lectura.

A pesar de ocupar muy poco terreno en el mapa, el municipio está muy bien equipado en cuanto a servicios. Entre sus calles se puede encontrar un consultorio médico, una escuela infantil, una guardería, una carnicería y una panadería.

Puigdàlber está rodeado de viñedos, por lo que el vino es uno de los elementos principales de la actividad económica del lugar.