Las averías y los atascos se triplican en la recogida neumática de basura en barrios de Barcelona

En la plaza donde se alza la Torre de les Aigües del Besòs no funciona ningún buzón de la recogida neumática, el sistema extendido en diferentes puntos de Barcelona para que la basura que suele tirarse en los contenedores grises y marrones se arroje a los depósitos conectados a unas cañerías subterráneas. Hace un par de meses ya había bocas precintadas en la explanada y ahora siguen cubiertas con unos carteles que advierten que los sumideros se hallan fuera de servicio. Da muestra del incremento de las incidencias que el sistema de evacuación soterrado ha experimentado en Sant Martí desde abril de 2024, cuando se cambió la empresa encargada de cuidar de la red de retirada de desechos en el distrito. Las afectaciones se dispararon durante el segundo semestre de este año, cuando las averías y los atascos se triplicaron respecto a los tres primeros meses de 2025.

“Hemos estado muchos años sin que diera problemas, pero ahora se estropea con una frecuencia tremenda”, atestiguan vecinos de Diagonal Mar. “En medio año, quizá lo han tenido que reparar cinco o seis veces -estiman en la plaza Ramon Calsina-. El sistema se emboza, la basura sale fuera y se esparce, las bolsas acaban en el suelo y las gaviotas vienen a rematar la faena”. Dos contenedores de la fracción de resto y otro de orgánica suplen por ahora a los aliviaderos cerrados.

Solo en Diagonal Mar se registraron 79 anomalías en la recogida neumática en junio, sumando averías, desbordamientos, saturaciones y otras quejas. La cifra sextuplicó la de enero, con 13 contratiempos, según datos que el consistorio expuso a los vecinos ante las alteraciones en el servicio. Los percances también abundaron en otras zonas del distrito: en la Vila Olímpica, se documentaron 46 defectos en el sistema de retirada durante junio, casi cinco veces más que en enero; en el Poblenou, se observaron 186 deficiencias, el séptuple de casos en comparación con principios de año, y en Provençals del Poblenou se contabilizaron 220 fallos, una cantidad que fue 44 veces superior a la de enero.

Uno de los buzones precintados y fuera de uso en la plaza Ramon Calsina, en el barrio de Diagonal Mar, en Barcelona. / JORDI COTRINA

"Acumulación insostenible"

En todo Sant Martí se produjeron 1.050 anomalías en el servicio, concentradas sobre todo entre abril y junio. En esos tres meses, se identificaron 805 deficiencias, el 76,6% del total en el primer semestre del año.

Las molestias han disminuido en julio y agosto, coinciden asociaciones del Poblenou y el entorno de Gran Via, dos de los focos afectados. Subrayan que cabe ver cuál es la evolución este septiembre, con el retorno de numerosos vecinos tras las vacaciones. En Diagonal Mar, las bocas de varios edificios estuvieron inoperativas durante al menos una semana en junio. Una escalera en la calle Selva de Mar sigue con los buzones sellados.

El documento que el ayuntamiento presentó a los vecinos admite un “aumento significativo de incidencias” en el sistema de recogida de residuos durante abril, mayo y junio. “Se ha generado una acumulación insostenible de basura, que compromete gravemente el funcionamiento del sistema”, advirtió el informe.

Solo en junio, se detectaron 186 fallos en el Poblenou y 220 en Provençals

El consistorio achaca los colapsos reiterados en los últimos meses a cinco factores. Aduce que los horarios de recogida no diferenciaban entre verano e invierno; alude a que partes de las tuberías que succionan la basura están agujereadas, lo que “reduce la fuerza de aspiración”; admite desajustes en el ritmo de recogida de residuos; alerta de una “limpieza insuficiente de la cañería” que, “aunque se hace con esponjas diariamente, no es suficiente para evitar atascos”; y, por último, detecta una “gran cantidad de impropios”, es decir, residuos que se lanzan a la red neumática pese a que no están permitidos y “provocan obturaciones”.

Contenedores de basura en la plaza Ramon Calsina, en primer plano, con unos buzones de recogida neumática precintados al fondo, en Barcelona. / JORDI COTRINA

Auditoría y obras

Ante los problemas, el ayuntamiento reconoció que era “necesario aplicar acciones inmediatas”. El gobierno local explica que se han ajustado horarios de recogida y se ha destinado personal para "mejorar los vaciados y la limpieza" de los buzones. En todo caso, señala que "gran parte de los trabajos" afrontados este verano "ha sido para reparar los agujeros detectados en las cañerías" y "retirar objetos de gran volumen vertidos en los buzones y que quedan atrapados en las tuberías".

Entre abril y junio, se registraron 805 deficiencias, el 76% de todas las que se produjeron en el primer semestre del año

Las labores han exigido inutilizar temporalmente un centenar de bocas y sustituirlas por contenedores. Dos equipos de trabajo han penetrado en las cañerías para soldar orificios bajo calles como las de Bac de Roda, Bolívia, la Rambla del Poblenou y el cruce en Bilbao con Diagonal. "Se han identificado 44 tramos de cañería donde se deben hacer reparaciones", concreta el consistorio. "Se comenzó a trabajar en los tramos más críticos, se ha reparado el 40% y se prevé que todo quede listo en la tercera semana de octubre", apostilla.

En una auditoría pendiente para chequear las instalaciones, se introducirá “una cámara por todas las cañerías para descubrir imperfecciones y agujeros” en las entrañas del sistema, según figura en el plan de mejora de la recogida neumática. Es el paso previo antes de conceder unas obras de reparación que se programan “a lo largo de 2027”, según el documento. El ayuntamiento también planifica arreglos en otras redes de recogida neumática de la ciudad, sobre todo en Ciutat Vella y Gràcia.

El ayuntamiento sostiene que las brechas en las tuberías están “provocadas por el desgaste progresivo” y “comprometen gravemente el rendimiento del sistema”. "Han estado soldando a tope, casi a diario", aprecia un vecino de la Gran Via. "Están poniendo parches y apagan todo el sistema para tapar agujeros grandes... Habría que renovar tuberías", piensa un residente en Poblenou.