Barcelona arrancará el curso escolar con un centenar de centros renovados y 64 millones de inversión en mejoras

Barcelona volverá a abrir las aulas el próximo lunes con un lavado de cara en buena parte de su red escolar. Un centenar de centros han aprovechado el verano para ponerse a punto: desde pintar pasillos y renovar baños hasta ampliar comedores o adaptar patios. El Ayuntamiento y la Generalitat, a través del Consorci d’Educació, han renovado un total de 94 centros educativos durante los meses de parón lectivo, la mayoría de las 104 escuelas que prevén mejorar este 2025. Las treintena de actuaciones todavía pendientes las terminará en el último trimestre del año.

Aunque hay obras que todavía están en marcha, no influirá en el inicio de curso ni en la actividad escolar. “Todas las escuelas podrán empezar con normalidad el curso”, ha subrayado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Las intervenciones, que buscan garantizar que todas las escuelas e institutos ofrezcan condiciones similares de calidad y confort, cuentan con una inversión de 64,4 millones de euros, de los cuales 46,6 los aporta el ayuntamiento y 17,8 millones la Generalitat. En total, se prevén este año 143 actuaciones.

Las obras han comportado ampliaciones y mejoras en los centros, así como reformas funcionales en cocinas, comedores, baños, vestidores, accesibilidad, transformación de patios, pavimentos y pinturas, entre otras. “La educación ha sido siempre una prioridad histórica para el Ayuntamiento de Barcelona y lo continua siendo”, ha enfatizado Collboni. Dado que las escuelas es el lugar donde más horas pasan los niños, el primer edil ha defendido la necesidad de incrementar la inversión año tras año para mejorar las infraestructuras. “Lo hacemos con la voluntad de garantizar el derecho a quedarte en tu barrio y tu ciudad. Es algo que siempre vinculamos al derecho a la vivienda, pero tanto o más importante que la vivienda son los servicios públicos”, ha afirmado.

Plan Clima Escola

Una de las actuaciones más relevantes es la climatización de las escuelas para mejorar el confort térmico en una contexto de temperaturas cada vez más extremas, sobre todo en verano. El ayuntamiento sigue adelante con el Plan Clima Escola y este verano ha climatizado 30 centros, con una inversión de 17 millones de euros. “Seguimos con este plan a toda máquina”, ha expresado Collboni. El año pasado se climatizaron 24 centros y este 30 más.

No obstante, al alcalde ha aclarado que “que esté hecha la obra no quiere decir que entren en marcha todos a la vez”. De estos 30, diez empezarán a estar operativos al inicio de curso, diez más en septiembre y otros diez en octubre. El objetivo sigue siendo que estén todas climatizadas en 2029 con una inversión de 100 millones de euros, procedente de lo que el ayuntamiento recauda de tasa turística.

Un capítulo a parte son las guarderías municipales y sus incidencias en cuanto a la climatización. Las 105 guarderías están climatizadas, pero algunas de ellas han llegado “a un momento de envejecimiento” agravado por las olas de calor, ha precisado el concejal de Educación, Lluís Rabell. Por eso el consistorio ha impulsado lo que Collboni nombra “un plan Renove” para actualizar el conjunto de sistemas de climatización de las guarderías, junto con una auditoría.

En el marco de las mejoras que se han hecho este verano, también se ha dado un impulso a la enseñanza postobligatoria, con 14 actuaciones específicas en 12 centros, institutos de postobligatoria y centros de formación de adultos, que incluyen desde nuevas sedes hasta mejoras técnicas y funcionales, con una inversión global de 9,2 millones de euros. Destaca el nuevo Institut de Formación Profesional Sanitària Sant Pau y el Institut de Gastronomia i Restauració de Barcelona, así como el traslado a la sede definitiva de centros existentes como el Institut de Tècniques Audiovisuals i de l’Espectacle de Barcelona, y la ampliación del Institut Hospital del Mar en la calle Almogàvers 165.