La renaturalización de la desembocadura del río Besòs en Sant Adrià logra financiación europea para su impulso

La renaturalización del río Besòs vuelve uno de los seleccionados por el Gobierno estatal para dedicarle fondos europeos. La iniciativa del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, en este caso enfocada en la desembocadura del río, ha sido seleccionado para recibir una subvención significativa de los fondos FEDER de la Unión Europea. El anuncio se ha realizado en un acto en Madrid, consolidando un paso crucial hacia la recuperación ecológica, social y paisajística de la desembocadura del río Besòs en Sant Adrià.

La presentación oficial de los 12 proyectos seleccionados en la convocatoria para el fomento de la infraestructura verde y la resiliencia urbana en ciudades españolas ha tenido lugar en la Fundación Ortega-Marañón. El evento ha contado con la presencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, así como representantes de la Comisión Europea y del Ministerio de Hacienda. También asistieron José Antonio Gras, cuarto teniente de Alcaldía de Sant Adrià de Besòs, y Ramon Torra, gerente del AMB.

El proyecto, denominado 'ReViuBesòs', cuenta con un presupuesto total de 2,7 millones de euros, de los cuales el 40% provienen de los fondos FEDER, mientras que el resto será cofinanciado por la AMB y el Ayuntamiento de Sant Adrià. Esta inversión representa una continuación de las políticas de transformación del río Besòs que el AMB ha estado llevando a cabo durante años, también en Santa Coloma de Gramenet.

Ramon Torra, gerente del AMB, ha destacado en una mesa redonda sobre conectores ecológicos que esta propuesta "representa la consolidación de una transformación constante y permanente del río Besòs, que hace dos décadas era un espacio degradado y que hoy en día encontramos un corredor ecológico de gran calidad ambiental y paisajística".

Por su parte, Filo Cañete, alcaldesa de Sant Adrià, subrayó que el objetivo de "ReViuBesòs" es convertir el delta y la desembocadura en un espacio "más dinámico, resiliente y accesible para la ciudadanía, al mismo tiempo que garantiza la protección y la conservación de sus valores naturales". La alcaldesa ha afirmado que el proyecto "promueve la biodiversidad y refuerza la capacidad de adaptación del territorio y de la ciudad a los efectos del cambio climático", en línea con la "segunda regeneración" del río iniciada a principios de los 2000.

Tres líneas estratégicas clave

El proyecto se fundamenta en tres líneas estratégicas clave: renaturalizar el delta mediante soluciones basadas en la naturaleza para potenciar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos; reorganizar los recorridos para peatones y bicicletas, evitando la sobrefrecuentación de ciertas áreas y garantizando la accesibilidad a la infraestructura verde y azul; y recuperar la desembocadura del río como un conector ecológico estratégico para aumentar la resiliencia del territorio.

Los objetivos específicos de esta transformación incluyen la restauración ecológica y ambiental frente al cambio climático; la consolidación del ecosistema deltaico dentro de la infraestructura verde y azul metropolitana; la mejora de los beneficios ambientales compartidos con el entorno urbano; la creación de espacios de participación; la transferencia técnica de conocimientos y la sensibilización ciudadana.

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto contempla propuestas concretas como la construcción de un canal paralelo al río, que distribuirá agua y protegerá refugios de fauna; la restauración de las lagunas existentes, incrementando los espacios inundables y recuperando vegetación autóctona; la creación de nuevos humedales, que conectarán con el canal principal para distribuir el agua y ofrecer nuevos ecosistemas y refugios de fauna; y la construcción de una balsa de agua salina en el margen izquierdo del río, con el fin de crear un hábitat para vegetación halófila y reintroducir especies amenazadas como el fartet.

Un Corredor Azul Contínuo y Sostenible

Este proyecto se enmarca en la continuidad de las políticas de la AMB para la transformación del río Besòs, que ya incluyen la construcción de un refugio de biodiversidad en Santa Coloma de Gramenet y la conexión del espacio fluvial con el parque de Can Zam y la Serralada de Marina. El AMB también realiza una gestión integral de los parques de Can Zam y Besòs, con mejoras en caminos, iluminación y servicios.

Además, la gestión integral de la desembocadura y las playas del Fòrum y del Litoral, que incluye la limpieza manual de la arena, plantaciones de vegetación autóctona y la monitorización de especies protegidas, ha convertido la zona en un espacio de cría para aves como el chorlitejo patinegro ('corriol petit'). La sensibilización ciudadana se potencia a través de las "naturalues", equipamientos educativos en las playas que ofrecen actividades dentro del programa "Aprenem a la Xarxa".

Con la obtención de estos fondos, el proyecto 'ReViuBesòs' se posiciona como un referente en la adaptación urbana al cambio climático y la mejora de la infraestructura verde, augurando un futuro más ecológico y resiliente para el área metropolitana de Barcelona.