Fenómeno social

La popular marca Pop Mart de los Labubus revela la fecha del estreno de su segunda tienda en Barcelona

El local se ubicará en el centro comercial El Triangle y abrirá las próximas semanas

Los Labubus: la voz de China en el ocio global

Colas en la primera tienda Labubu.

Colas en la primera tienda Labubu. / Manu Mitru

Barcelona
Pop Mart, la marca conocida por sus figuras Labubu, abrirá una segunda tienda en Barcelona. El nuevo establecimiento se ubicará en el centro comercial El Triangle y abrirá sus puertas el próximo 12 de septiembre. Los primeros clientes que realicen una compra mínima en esta tienda de la calle Pelai recibirán de regalo uno de los dos modelos coleccionables exclusivos de Pop Mart.

La fiebre por estos muñecos llegó a Barcelona con la apertura de la primera tienda Pop Mart en Portal de l’Àngel, a principios de agosto. En aquella ocasión, hubo personas que esperaron hasta 48 horas para ser los primeros en entrar y conseguir figuras únicas. Al tratarse de la primera tienda de la marca en España, además de los fans de Labubu, muchos compradores han aprovechado para revender las piezas al doble de su precio original, que oscila entre los 10 y los 300 euros.

¿Por qué los Labubu son tan especiales?

Las figuras Labubu surgieron en de la serie The Monsters del artista hongkonés Kasing Lung, inspirada en la mitología nórdica. Desde entonces, se han convertido en la mascota más emblemática de la marca china Pop Mart.

El verdadero 'boom' llegó cuando Lisa, integrante de Blackpink —uno de los grupos de K-Pop más populares del mundo—, comenzó a llevarlos colgados en su bolso como accesorio, mostrándolos de forma recurrente en redes sociales. Instagram y, sobre todo, TikTok, se han convertido en el gran escaparate de esta tendencia, que ha conquistado a personas de todas las edades. Según datos de Pop Mart, solo en el primer semestre de 2024 las ventas aumentaron un 292,2 %.

Uno de los artículos estrella de la tienda son las 'blind boxes': cajas sorpresa que contienen un Labubu al azar y que pueden esconder figuras poco comunes o exclusivas. El deseo de encontrar un modelo único ha convertido este formato en uno de los más demandados por los coleccionistas.

