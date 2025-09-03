El nuevo Hospi de Jordi Alba y Thiago Alcántara celebra una "gran fiesta" en el arranque liguero

El Centre d'Esports Hospitalet, el Hospi, prepara una "gran fiesta" para dar la bienvenida a la temporada 2025-2026, en el que será el primer partido del nuevo proyecto con el que Jordi Alba y Thiago Alcántara aspiran a llevar al equipo hospitalense a la Primera División del fútbol español. El evento, bautizado por la entidad como 'HospiFest', se celebrará este sábado, 6 de septiembre, a partir de las 16.00 h en el Estadi Municipal, como antesala del primer partido de liga del primer equipo ante el CP San Cristóbal, previsto para las 19.00 h.

Este encuentro, con entrada a precio popular, está pensado para reunir a todos los aficionados al fútbol que deseen compartir una gran fiesta previa al inicio de la competición. "También participarán entidades y asociaciones de L’Hospitalet, que se suman a la gran ola franjiroja en este nuevo impulso del club a nivel social", explican los responsables de la entidad. De este modo, en una gran zona habilitada en el aparcamiento del estadio se organizarán diversas actividades, con música en directo, 'food trucks', sorteos, regalos, una zona infantil y" muchas más propuestas para vivir una jornada única, que se convertirá en una auténtica 'fanzone' riberenca".

Así, los socios y abonados del club podrán acceder gratuitamente al evento presentando el carné vigente, mientras que el público general podrá adquirir una entrada al precio de cinco euros, que incluye una consumición. "Para más información, se puede consultar el perfil oficial del club en redes sociales: @CELHospitalet", recuerdan los responables del Hospi.

En la actualidad, el Hospi se encuentra en la Tercera Federación, el equivalente a una quinta división española. Con todo, en marzo de 2025 se hizo público el interés de los exblaugrana Jordi Alba y Thiago Alcántara, así como de los empresarios Oscar Pierre y Gonzalo Álvarez, para hacerse con las riendas del histórico club hospitalense. Un propósito empezó a cumplirse pocos meses después con el relevo en la presidencia del CE Hospitalet, aunque oficialmente los cuatro socios no entrarán en la junta directiva del Hospi hasta febrero de 2026, cuando lleven un año como socios y tal como marcan los estatutos.

El CE Hospitalet ha dado ya los primeros pasos para convertirse en Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Es una propuesta que el club ya había empezado a estudiar en ejercicios anteriores, pero que se ha acelerado con la llegada los nuevos socios. El proceso de pasar a ser una SAD supone que el club deje de pertenecer a los socios y que pase a ser de los accionistas y su gestión se asimile más a la de una empresa, de modo que facilite también la llegada de inversiones externas.

En la actualidad, el club acarrea una deuda de alrededor de 1,5 millones de euros y la idea es que la transformación en SAD permita un saneamiento de las cuentas. Además, también es uno de los requisitos para poder disputar las principales competiciones del fútbol español, el objetivo que encaran los responsables del nuevo proyecto para el Hospi. En palabras a este diario, el presidente del Hospi, Antoni Garcia, reivindica que la transformación de la SAD servirá para "liquidar la deuda, garantizar la viabilidad económica de la entidad y garantizar las inversiones para llevar al Hospi hacia el fútbol profesional, fortalecer el fútbol base, las instalaciones y la futura ciudad deportiva".