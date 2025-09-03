Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

El nuevo Hospi de Jordi Alba y Thiago Alcántara celebra una "gran fiesta" en el arranque liguero

El evento será la antesala del primer partido de liga, en el que el equipo hospitalense recibirá al CP San Cristóbal

El Hospi de Jordi Alba y Thiago da los primeros pasos para convertirse en Sociedad Anónima y "garantizar su viabilidad económica"

Un entrenamiento en el estadio del Centre d'Esports L'Hospitalet.

Un entrenamiento en el estadio del Centre d'Esports L'Hospitalet. / Zowy Voeten

El Periódico

El Periódico

L'Hospitalet de Llobregat
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Centre d'Esports Hospitalet, el Hospi, prepara una "gran fiesta" para dar la bienvenida a la temporada 2025-2026, en el que será el primer partido del nuevo proyecto con el que Jordi Alba y Thiago Alcántara aspiran a llevar al equipo hospitalense a la Primera División del fútbol español. El evento, bautizado por la entidad como 'HospiFest', se celebrará este sábado, 6 de septiembre, a partir de las 16.00 h en el Estadi Municipal, como antesala del primer partido de liga del primer equipo ante el CP San Cristóbal, previsto para las 19.00 h.

Este encuentro, con entrada a precio popular, está pensado para reunir a todos los aficionados al fútbol que deseen compartir una gran fiesta previa al inicio de la competición. "También participarán entidades y asociaciones de L’Hospitalet, que se suman a la gran ola franjiroja en este nuevo impulso del club a nivel social", explican los responsables de la entidad. De este modo, en una gran zona habilitada en el aparcamiento del estadio se organizarán diversas actividades, con música en directo, 'food trucks', sorteos, regalos, una zona infantil y" muchas más propuestas para vivir una jornada única, que se convertirá en una auténtica 'fanzone' riberenca".

Así, los socios y abonados del club podrán acceder gratuitamente al evento presentando el carné vigente, mientras que el público general podrá adquirir una entrada al precio de cinco euros, que incluye una consumición. "Para más información, se puede consultar el perfil oficial del club en redes sociales: @CELHospitalet", recuerdan los responables del Hospi.

En la actualidad, el Hospi se encuentra en la Tercera Federación, el equivalente a una quinta división española. Con todo, en marzo de 2025 se hizo público el interés de los exblaugrana Jordi Alba y Thiago Alcántara, así como de los empresarios Oscar Pierre y Gonzalo Álvarez, para hacerse con las riendas del histórico club hospitalense. Un propósito empezó a cumplirse pocos meses después con el relevo en la presidencia del CE Hospitalet, aunque oficialmente los cuatro socios no entrarán en la junta directiva del Hospi hasta febrero de 2026, cuando lleven un año como socios y tal como marcan los estatutos.

El CE Hospitalet ha dado ya los primeros pasos para convertirse en Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Es una propuesta que el club ya había empezado a estudiar en ejercicios anteriores, pero que se ha acelerado con la llegada los nuevos socios. El proceso de pasar a ser una SAD supone que el club deje de pertenecer a los socios y que pase a ser de los accionistas y su gestión se asimile más a la de una empresa, de modo que facilite también la llegada de inversiones externas.

Noticias relacionadas y más

En la actualidad, el club acarrea una deuda de alrededor de 1,5 millones de euros y la idea es que la transformación en SAD permita un saneamiento de las cuentas. Además, también es uno de los requisitos para poder disputar las principales competiciones del fútbol español, el objetivo que encaran los responsables del nuevo proyecto para el Hospi. En palabras a este diario, el presidente del Hospi, Antoni Garcia, reivindica que la transformación de la SAD servirá para "liquidar la deuda, garantizar la viabilidad económica de la entidad y garantizar las inversiones para llevar al Hospi hacia el fútbol profesional, fortalecer el fútbol base, las instalaciones y la futura ciudad deportiva".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
  2. La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos
  3. La Guardia Urbana paró las obras del Camp Nou al detectar trabajos no autorizados este domingo
  4. El municipio más pequeño de Barcelona mide menos de un kilómetro cuadrado
  5. Venimos a refugiarnos': la piscina pública que alivia del calor a los vecinos de L'Hospitalet agotados del verano
  6. La restauración del Laberint d'Horta de Barcelona descubre su sistema de riego original del siglo XVIII
  7. Aleix Pratdepàdua, director del Mirador Torre Glòries: 'Nuestra propuesta para ver Barcelona es insólita
  8. La policía investiga al taxista viral que puso en riesgo a un motorista en Barcelona

El nuevo Hospi de Jordi Alba y Thiago Alcántara celebra una "gran fiesta" en el arranque liguero

El nuevo Hospi de Jordi Alba y Thiago Alcántara celebra una "gran fiesta" en el arranque liguero

Dos accidentes provocan retenciones en la AP-7 y C-58 en Cerdanyola

Dos accidentes provocan retenciones en la AP-7 y C-58 en Cerdanyola

Los hermanos que hicieron evolucionar el 'fish & chips' en Barcelona han levantado un 'imperio' con 'burger', 'kebab', sándwich cubano...

Los hermanos que hicieron evolucionar el 'fish & chips' en Barcelona han levantado un 'imperio' con 'burger', 'kebab', sándwich cubano...

El matrimonio holandés detrás del Moco, el museo privado revelación de Barcelona: "Nos enamoramos"

El matrimonio holandés detrás del Moco, el museo privado revelación de Barcelona: "Nos enamoramos"

Muere un motorista vecino de Viladecans en un accidente en la zona industrial de Gavà

Muere un motorista vecino de Viladecans en un accidente en la zona industrial de Gavà

Herido un agente de los Mossos al perseguir a tres personas por un robo con violencia en la Via Laietana

Herido un agente de los Mossos al perseguir a tres personas por un robo con violencia en la Via Laietana

Miquel Aparici, el escultor de L'Hospitalet que da vida a chatarra en forma de animal: "Me defino como un Diógenes pijo"

Miquel Aparici, el escultor de L'Hospitalet que da vida a chatarra en forma de animal: "Me defino como un Diógenes pijo"

Barcelona multa a una empresa por “graves deficiencias” en los barracones de los socorristas

Barcelona multa a una empresa por “graves deficiencias” en los barracones de los socorristas