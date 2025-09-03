MAPA | Nuevo corte en la salida de Sant Boi a Barcelona por las obras en la autovía B-25

Con motivo de las obras de la autovía B-25, a partir de este miércoles 3 de septiembre queda cortado el ramal de salida de la C-245 en Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) en dirección hacia la A-2 sentido Barcelona. En un comunicado, el Ayuntamiento de Sant Boi avisa que este corte se mantendrá aproximadamente durante ocho semanas, hasta que finalicen los trabajos.

Como alternativa, el consistorio recomienda seguir por la C-245 en dirección a Cornellà hasta la rotonda de la B-2001 (Museu de les Aigües) para realizar el cambio de sentido y, "por medio del bucle, incorporarse a la A-2 hacia Barcelona".

Mapa alternativo por el corte derivado de las obras de la B-25, en Sant Boi. / Ayuntamiento de Sant Boi

En el mismo texto, el consistorio recuerda que existen varios itinerarios alternativos para ir hacia Barcelona desde Sant Boi por la A-2. Algunas de las opciones son: continuar por la C-245 hasta la rotonda del Museu de les Aigües (B-2001) y desde allí acceder al bucle de entrada a la A-2; tomar la nueva salida de la calle Alicante para incorporarse a la C-32 y luego a la A-2 a la altura del centro comercial Splau; acceder por la rotonda del restaurante Viena y seguir por la C-31C, luego la C-31 y finalmente la A-2; utilizar la calle Feixars para enlazar con la C-31C, continuar por la C-31 y después tomar la A-2; o bien ir por la BV-2002 hasta la rotonda de las Ovelletes, en Sant Vicenç dels Horts, y desde allí incorporarse a la A-2.

Este corte, no afectará los recorridos de los autobuses, con la excepción de la línea nocturna N41.

Una gran obra esperada en Sant Boi

Tras años de retrasos e interrupciones, la construcción de la autovía B-25 “es una gran noticia para Sant Boi”, ha reivindicado durante los últimos meses el gobierno local. La futura autovía conectará la C-32 con la A2 mediante un trazado de algo más de dos kilómetros y forma parte de un proyecto más amplio con mejoras en las conexiones viarias del entorno. Globalmente, supone una inversión de 65 millones de euros.

Una vez los trabajos finalicen, se prevé que el cambio suponga el desvío de 35.000 vehículos diarios por fuera del núcleo de Sant Boi, dos nuevas rotondas para ordenar la entrada y salida del municipio, la ampliación de capacidad en varias carreteras del entorno o un nuevo tramo de carril bici de 750 m pasando por el puente de Cornellà, entre otros.