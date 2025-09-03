Carreteras
MAPA | Nuevo corte en la salida de Sant Boi a Barcelona por las obras en la autovía B-25
Novedades en las obras en la autovía B-25 de Sant Boi: problemas de movilidad para los vehículos y alternativas
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Con motivo de las obras de la autovía B-25, a partir de este miércoles 3 de septiembre queda cortado el ramal de salida de la C-245 en Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) en dirección hacia la A-2 sentido Barcelona. En un comunicado, el Ayuntamiento de Sant Boi avisa que este corte se mantendrá aproximadamente durante ocho semanas, hasta que finalicen los trabajos.
Como alternativa, el consistorio recomienda seguir por la C-245 en dirección a Cornellà hasta la rotonda de la B-2001 (Museu de les Aigües) para realizar el cambio de sentido y, "por medio del bucle, incorporarse a la A-2 hacia Barcelona".
En el mismo texto, el consistorio recuerda que existen varios itinerarios alternativos para ir hacia Barcelona desde Sant Boi por la A-2. Algunas de las opciones son: continuar por la C-245 hasta la rotonda del Museu de les Aigües (B-2001) y desde allí acceder al bucle de entrada a la A-2; tomar la nueva salida de la calle Alicante para incorporarse a la C-32 y luego a la A-2 a la altura del centro comercial Splau; acceder por la rotonda del restaurante Viena y seguir por la C-31C, luego la C-31 y finalmente la A-2; utilizar la calle Feixars para enlazar con la C-31C, continuar por la C-31 y después tomar la A-2; o bien ir por la BV-2002 hasta la rotonda de las Ovelletes, en Sant Vicenç dels Horts, y desde allí incorporarse a la A-2.
Este corte, no afectará los recorridos de los autobuses, con la excepción de la línea nocturna N41.
Una gran obra esperada en Sant Boi
Tras años de retrasos e interrupciones, la construcción de la autovía B-25 “es una gran noticia para Sant Boi”, ha reivindicado durante los últimos meses el gobierno local. La futura autovía conectará la C-32 con la A2 mediante un trazado de algo más de dos kilómetros y forma parte de un proyecto más amplio con mejoras en las conexiones viarias del entorno. Globalmente, supone una inversión de 65 millones de euros.
Una vez los trabajos finalicen, se prevé que el cambio suponga el desvío de 35.000 vehículos diarios por fuera del núcleo de Sant Boi, dos nuevas rotondas para ordenar la entrada y salida del municipio, la ampliación de capacidad en varias carreteras del entorno o un nuevo tramo de carril bici de 750 m pasando por el puente de Cornellà, entre otros.
- Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
- La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos
- La Guardia Urbana paró las obras del Camp Nou al detectar trabajos no autorizados este domingo
- El municipio más pequeño de Barcelona mide menos de un kilómetro cuadrado
- Venimos a refugiarnos': la piscina pública que alivia del calor a los vecinos de L'Hospitalet agotados del verano
- La restauración del Laberint d'Horta de Barcelona descubre su sistema de riego original del siglo XVIII
- Aleix Pratdepàdua, director del Mirador Torre Glòries: 'Nuestra propuesta para ver Barcelona es insólita
- La policía investiga al taxista viral que puso en riesgo a un motorista en Barcelona