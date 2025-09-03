Vuelta a la rutina
El hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi publica una guía para reducir el estrés posvacacional
Síndrome posvacacional: cómo superar el estrés de volver a la rutina tras las vacaciones
El Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) ha publicado una guía para reducir el estrés posvacacional, en la que recomienda una vuelta gradual al trabajo y cuidar la salud mental y física.
En un comunicado, el centro hospitalario recuerda que, si bien el estrés posvacacional no es una patología clínica, sí que está probado científicamente: sus principales síntomas son cambios de humor, irritabilidad, sensación de apatía y algunas manifestaciones físicas, como palpitaciones o tensión muscular. Sant Joan de Déu recomienda planificar con antelación la vuelta al trabajo, organizar la carga laboral gradualmente y aceptar que la reanudación de las rutinas puede requerir de un periodo de adaptación.
Además, subraya la importancia de gestionar el estrés y las emociones con técnicas de relajación; cuidar la salud física con la práctica deportiva y una buena alimentación; dormir las horas adecuadas, y marcar unos límites "claros" entre el trabajo y la vida personal.
Entre un 20% y un 40% de la población sufre estrés posvacacional, según el comunicado, y afecta especialmente a trabajadores poco motivados y a personas que han hecho unas vacaciones "extraordinarias o largas", aunque también hay factores individuales que pueden incrementar la predisposición a experimentarlo.
