Accidente

Herido un motorista tras chocar contra un tranvía en Barcelona

ESPECIAL MULTIMEDIA | La Torre Glòries cumple 20 años como uno de los grandes símbolos de Barcelona

Un comboi del Trambesòs al costat del Museu del Disseny, a Glòries. | FERRAN NADEU

Un comboi del Trambesòs al costat del Museu del Disseny, a Glòries. | FERRAN NADEU

Barcelona
Un motorista ha resultado herido tras chocar contra un tranvía en Barcelona, ha avanzado betevé y han confirmado fuentes municipales a este diario.

El accidente ha tenido lugar a primera hora de la tarde de este miércoles cerca de la plaza de les Glòries. Hasta el lugar se han desplazado unidades del Sistema d'Eemergències Mèdiques (SEM), que han trasladado al motorista al Hospital del Mar en estado leve.

El servicio de Tram se ha visto alterado y las líneas T4, T5 y T6 han circulado fuera de su horario habitual y las paradas de Glòries y Sant Martí de Provençals han quedado suspendidas.

TEMAS

