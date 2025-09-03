Herido un motorista tras chocar contra un tranvía en Barcelona

Un motorista ha resultado herido tras chocar contra un tranvía en Barcelona, ha avanzado betevé y han confirmado fuentes municipales a este diario.

El accidente ha tenido lugar a primera hora de la tarde de este miércoles cerca de la plaza de les Glòries. Hasta el lugar se han desplazado unidades del Sistema d'Eemergències Mèdiques (SEM), que han trasladado al motorista al Hospital del Mar en estado leve.

El servicio de Tram se ha visto alterado y las líneas T4, T5 y T6 han circulado fuera de su horario habitual y las paradas de Glòries y Sant Martí de Provençals han quedado suspendidas.