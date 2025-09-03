Investigación abierta
Hallado el cadáver de una mujer sin identificar frente a una iglesia de Montgat
El cuerpo sin vida se encontraba en el recinto exterior de la iglesia parroquial de Sant Joan
Los Mossos d'Esquadra encontraron este martes por la mañana el cuerpo sin vida de una mujer frente a la iglesia de Sant Joan de Montgat, según ha confirmado a EL PERIÓDICO la policía catalana.
Entre las pertenencias que llevaba encima la fallecida, los agentes no encontraron documentación alguna, de manera que no se ha podido, por el momento, determinar su identidad.
La policía catalana recibió el aviso sobre las 10:30 horas y, una vez llegaron al lugar, encontraron el cadáver en el recinto exterior de la iglesia.
La Unitat d'Investigació de la Comissaria dels Mossos de Premià de Mar ha abierto una investigación para esclarecer tanto la identidad como la causa de la muerte de la mujer.
