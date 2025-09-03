Cursa de la Mercè 2025: inscripción, mapa y horario

Cita deportiva
La Cursa de la Mercè Bimbo Global Race 2025 llegará este año con una gran novedad: el domingo 21 de septiembre, los participantes estrenarán un nuevo circuito más céntrico, circular y con vistas al mar. Así, después de más de dos décadas con el mismo trazado, la prueba presenta una renovación histórica en el marco de las fiestas de la patrona de la ciudad.
La salida de los corredores será en la calle Aragó con Pau Claris y la llegada tendrá lugar en la plaza de Catalunya, convirtiendo el centro de la capital catalana en escenario principal de esta cita deportiva de referencia.
Recorrido y mapa
El nuevo circuito de 10 kilómetros pasará por calles conocidas como el paseo de Sant Joan, Arc de Triomf, paseo Picasso, paseo Colom o Drassanes, y permitirá disfrutar del frente marítimo durante buena parte de la prueba. La segunda mitad avanzará por el Paral·lel, calle Entença, Floridablanca y Ronda Sant Antoni, hasta llegar a plaza de la Universitat y encarar la recta final hacia la plaza de Catalunya. Comenzará a las 08:30 h en Aragó con Pau Claris
Modalidades e inscripciones
La Carrera de la Mercè Bimbo Global Race 2025 mantiene su espíritu inclusivo y familiar, con tres modalidades:
- Carrera 10k (modalidad principal): salida a las 08:30 h en Aragó con Pau Claris
- Carrera inclusiva de 2k (para personas con discapacidad intelectual o movilidad reducida): salida a las 09:15 h en la calle Tamarit con Entença
- Carrera familiar de 1.600 metros: salida a las 10:45 h en la plaza de Catalunya
Las inscripciones en las modalidades 10k y familiar pueden realizarte en la página web oficial de la Cursa de la Mercè 2025. Para inscribirse en la carrera inclusiva 2K es necesario enviar un correo electrónico a merce@lasansi.com.
Servicios para corredores y familias
Para facilitar la participación, las familias dispondrán de un servicio de acogida para niños y niñas de 3 a 11 años en un espacio habilitado cerca de la salida.
- Horario: de 7:30 h a 12:00 h
- Recepción de niños: hasta las 8:15 h
- Solicitud previa: mediante correo a genereiesport@bcn.cat (antes del 15 de septiembre)
El mismo día de la prueba, los corredores contarán con:
- Avituallamiento oficial: Aguas de Barcelona
- Avituallamiento en el km 5 y en la llegada: agua, fruta de la Fundación Ametller y bebida isotónica Aquarius
- Guardarropa: disponible de 7:30 h a 11:45 h (ubicación pendiente)
- Asistencia sanitaria: presente en todo el circuito y clínica móvil en la llegada
Además, al finalizar las carreras, participantes y acompañantes podrán acudir de la Sandwich Party Bimbo en plaza Catalunya, con juegos, actividades y productos de la empresa patrocinadora.
Cómo llegar
Desde el Ayuntamiento de Barcelona se recomienda el uso del transporte público para desplazarse hasta el punto de salida y llegada:
- Bus: 39, 47, V17, B24
- Tren (Rodalies): R11, R13, R14, R15, R16, R17, R2, R2 Norte, R2 Sur (estación Paseo de Gracia)
- Metro: L2, L3, L4 (Paseo de Gracia)
Las personas inscritas podrán obtener un billete sencillo gratuito de ida y vuelta con Rodalies Barcelona el 21 de septiembre. La ida será válida hasta las 09:00 h y la vuelta a cualquier hora del día.
La recomendación es llegar como mínimo 30 minutos antes del inicio de la carrera.
Recogida de dorsales y camisetas
Los participantes podrán recoger el dorsal, el chip blanco de un solo uso y la camiseta en la Fira de Atención al Deportista, ubicada en el Pabellón de Italia, en la plaza Carles Buïgas (delante de la Fuente Mágica de Montjuïc)
Horarios de recogida:
- Viernes 19 de septiembre: de 11:00 a 15:00 h y de 15:00 a 20:00 h
- Sábado 20 de septiembre: de 10:00 a 15:00 h y de 15:00 a 19:00 h
