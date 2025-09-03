Fiesta local
Carnaval de Castelldefels de Verano 2025: horario y recorrido de la rúa
Gavà acogerá este fin de semana un festival de tardeo de dos días con 6.000 personas
Castelldefels (Baix Llobregat) vivirá este sábado 6 de septiembre una nueva edición del Carnaval de Verano, una cita festiva que este año celebra su cuarta edición y que llega cargada de comparsas, animación y mucha música.
La celebración comenzará a las 17.30 h con el desfile de carnaval, que partirá desde la intersección del paseo Marítimo con la calle 9 y recorrerá la zona hasta llegar al aparcamiento de la calle México. Al finalizar el recorrido, en ese mismo aparcamiento, tendrá lugar la fiesta de clausura del Carnaval, que se prevé comience alrededor de las 19.30 h. Durante esta fiesta se anunciarán y se entregarán los premios a las mejores comparsas del desfile.
La fiesta contará también con actuaciones musicales destacadas. Entre los artistas invitados estarán Gisela —reconocida por su participación en Operación Triunfo y por interpretar canciones en películas y obras infantiles—, la cantante local Conchi Moreno —ganadora de la última edición del concurso 'Nous Talents de Castelldefels'— y el DJ Jordi Marcel.
"Es importante tener en cuenta que, en caso de lluvia o condiciones meteorológicas adversas, todas las actividades previstas al aire libre quedarán canceladas", recuerda el consistorio en un comunicado.
En cuanto al tráfico, el Carnaval de Verano implicará cortes en el paseo Marítimo, que permanecerá cerrado desde las 16.30 h del sábado 6 de septiembre hasta aproximadamente las 2.00 h de la madrugada del domingo 7. La restricción afectará al tramo comprendido entre el número 161 del paseo Marítimo y el aparcamiento de la calle México, coincidiendo con el recorrido del desfile. "Este horario podría modificarse en función de la afluencia de público", añade el ayuntamiento.
