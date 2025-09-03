Barcelona estrena el Pavelló L’Illa: así ha quedado el nuevo polideportivo al doblar su capacidad

El distrito de Les Corts ya dispone de su nuevo polideportivo municipal. El Pavelló L’Illa estrena nueva imagen este jueves tras una remodelación integral que ha doblado su capacidad y ha mejorado todos sus servicios. Con una superficie construida de 4.300 metros cuadrados, dos volúmenes y una imponente fachada con un jardín vertical, el recién inaugurado equipamiento ya está a disposición de las entidades deportivas del barrio. Entre deportistas y los alumnos de las escuelas del entorno, se prevé que hagan uso del pabellón unos 2.000 usuarios semanales.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha sido el encargado de inaugurar el polideportivo en una fiesta ciudadana este miércoles por la tarde, a la que también ha asistido el concejal de Deportes y del distrito de Les Corts, David Escudé. Este equipamiento ha contado con una de las inversiones más importantes que se han hecho en el distrito. El presupuesto de obras de ampliación y remodelación es de 16,3 millones de euros.

El Pavelló L’Illa está ubicado dentro del conjunto de L’Illa Diagonal y delimitado por dos escuelas: la Ítaca, en la calle Numància, y la Santa Teresa de Lisieux, en el lado de la calle de Déu i Mata. Esta peculiar ubicación ha comportado un proceso de construcción bastante complejo. Según han explicado los técnicos y arquitectos del proyecto en una visita con periodistas, el entorno urbano suponía un reto para llevar a cabo los trabajos, ya que se ha tenido que edificar encima de la planta baja de la escuela Santa Teresa de Lisieux. Eso obligó a tomar la decisión de construir un “volumen ligero”. Por este mismo motivo, también se ha implementado un sistema de aislamiento acústico para evitar molestias a la actividad escolar.

Una de las pistas polideportivas del Pavelló L'Illa. / Elisenda Pons / EPC

La cercanía del pabellón con las dos escuelas permitirá que los alumnos puedan beneficiarse del nuevo equipamiento, ya que podrán hacer la asignatura de actividad física allí, además del incremento de oferta deportiva que supondrá para las entidades y clubes deportivos. Se pueden practicar siete modalidades: handbol, voley, baloncesto, futbol sala, balonmano, gimnasia rítmica y bádminton.

El pabellón está conformado por dos volúmenes: uno grande donde se sitúan las dos pistas polideportivas -con seis pistas transversales donde jugar simultáneamente- doblando así su capacidad anterior. Y otro volumen más estrecho donde están los vestidores, oficinas, una sala polivalente, un bar y las galerías de observación.

Una de las salas del nuevo Pavelló L'Illa. / Elisenda Pons / EPC

Destaca el volumen translúcido que aporta una gran luz natural a todo el equipamiento y a su vez actúa “de linterna” por la noche, con toda la fachada iluminada. Su imagen contrasta con la base de piedra roja. También se ha apostado por incrementar la superficie verde y la biodiversidad incorporando vegetación en la fachada con un jardín vertical.

Mejora del entorno

Una vez finalizadas las obras de ampliación y remodelación del pabellón, empezarán los trabajos de mejora urbanística en el entorno para convertir el espacio donde confluyen los accesos de la Escola Ítaca, la de Santa Teresa de Lisieux y el nuevo polideportivo en un espacio de acogida, de espera y de reunión de las personas usuarias de los tres equipamientos.

En este sentido, se mejorará el acceso a la Escola Santa Teresa de Lisieux, se incrementará el verde, se instalará nuevo mobiliario urbano y se construirá un nuevo aparcamiento de bicicletas. Está previsto que estas obras, con un presupuesto estimado de 750.000 euros, empiecen las próximas semanas y se desarrollen en cuatro meses.