Dos accidentes provocan retenciones en la AP-7 y C-58 en Cerdanyola

Esta primera semana de septiembre ha comenzado a notarse un aumento del volumen del tráfico por el retorno de vacaciones de verano. Este miércoles por la mañana, en el área metropolitana de Barcelona se han producido dos accidentes, en la AP-7 y en la C-58, respectivamente. Ambos han tenido lugar a la altura de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y que han complicado más la movilidad en hora punta.

El accidente de la AP-7 corta un carril en dirección norte / Girona y por ahora provoca unos dos kilómetros de retenciones.

Por otro lado, el accidente de la C-58 también corta un carril en esta vía, en dirección norte / Sabadell, y por ahora provoca tres kilómetros de congestión.

Otras retenciones

Además, el Servei Català de Trànsit ha informado de otras retenciones a primera hora de la mañana, siendo la más destacables las registradas en las siguientes vías: