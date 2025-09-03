Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico

Dos accidentes provocan retenciones en la AP-7 y C-58 en Cerdanyola

Un accidente múltiple en la C-58 en Cerdanyola deja tres heridos

Muere un motorista vecino de Viladecans en un accidente en Gavà

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta primera semana de septiembre ha comenzado a notarse un aumento del volumen del tráfico por el retorno de vacaciones de verano. Este miércoles por la mañana, en el área metropolitana de Barcelona se han producido dos accidentes, en la AP-7 y en la C-58, respectivamente. Ambos han tenido lugar a la altura de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y que han complicado más la movilidad en hora punta.

El accidente de la AP-7 corta un carril en dirección norte / Girona y por ahora provoca unos dos kilómetros de retenciones.

Por otro lado, el accidente de la C-58 también corta un carril en esta vía, en dirección norte / Sabadell, y por ahora provoca tres kilómetros de congestión.

Otras retenciones

Además, el Servei Català de Trànsit ha informado de otras retenciones a primera hora de la mañana, siendo la más destacables las registradas en las siguientes vías:

  • Rondas de Barcelona (B-10 y B-20)
  • A-2 Sant Joan Despí dirección Barcelona
  • C-31 Vilanova i la Geltrú dirección Barcelona
  • C-59 Palau Solità i Plegamans dirección Mollet
  • B-23 Sant Joan Despí dirección Barcelona
  • C-32 Sant Boi dirección Llobregat

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
  2. Herido un hombre en Barcelona al recibir un disparo en la puerta de un bar
  3. La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos
  4. Venimos a refugiarnos': la piscina pública que alivia del calor a los vecinos de L'Hospitalet agotados del verano
  5. El municipio más pequeño de Barcelona mide menos de un kilómetro cuadrado
  6. La Guardia Urbana paró las obras del Camp Nou al detectar trabajos no autorizados este domingo
  7. La restauración del Laberint d'Horta de Barcelona descubre su sistema de riego original del siglo XVIII
  8. Aleix Pratdepàdua, director del Mirador Torre Glòries: 'Nuestra propuesta para ver Barcelona es insólita

Dos accidentes provocan retenciones en la AP-7 y C-58 en Cerdanyola

Los hermanos que hicieron evolucionar el 'fish & chips' en Barcelona han levantado un 'imperio' con 'burger', 'kebab', sándwich cubano...

Los hermanos que hicieron evolucionar el 'fish & chips' en Barcelona han levantado un 'imperio' con 'burger', 'kebab', sándwich cubano...

El matrimonio holandés detrás del Moco, el museo privado revelación de Barcelona: "Nos enamoramos"

El matrimonio holandés detrás del Moco, el museo privado revelación de Barcelona: "Nos enamoramos"

Muere un motorista vecino de Viladecans en un accidente en la zona industrial de Gavà

Muere un motorista vecino de Viladecans en un accidente en la zona industrial de Gavà

Herido un agente de los Mossos al perseguir a tres personas por un robo con violencia en la Via Laietana

Herido un agente de los Mossos al perseguir a tres personas por un robo con violencia en la Via Laietana

Miquel Aparici, el escultor de L'Hospitalet que da vida a chatarra en forma de animal: "Me defino como un Diógenes pijo"

Miquel Aparici, el escultor de L'Hospitalet que da vida a chatarra en forma de animal: "Me defino como un Diógenes pijo"

Barcelona multa a una empresa por “graves deficiencias” en los barracones de los socorristas

Barcelona multa a una empresa por “graves deficiencias” en los barracones de los socorristas

La Policía Local de Esplugues salva la vida de una persona en parada cardiorrespiratoria

La Policía Local de Esplugues salva la vida de una persona en parada cardiorrespiratoria