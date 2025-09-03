Tráfico
Dos accidentes provocan retenciones en la AP-7 y C-58 en Cerdanyola
Un accidente múltiple en la C-58 en Cerdanyola deja tres heridos
Muere un motorista vecino de Viladecans en un accidente en Gavà
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Esta primera semana de septiembre ha comenzado a notarse un aumento del volumen del tráfico por el retorno de vacaciones de verano. Este miércoles por la mañana, en el área metropolitana de Barcelona se han producido dos accidentes, en la AP-7 y en la C-58, respectivamente. Ambos han tenido lugar a la altura de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y que han complicado más la movilidad en hora punta.
El accidente de la AP-7 corta un carril en dirección norte / Girona y por ahora provoca unos dos kilómetros de retenciones.
Por otro lado, el accidente de la C-58 también corta un carril en esta vía, en dirección norte / Sabadell, y por ahora provoca tres kilómetros de congestión.
Otras retenciones
Además, el Servei Català de Trànsit ha informado de otras retenciones a primera hora de la mañana, siendo la más destacables las registradas en las siguientes vías:
- Rondas de Barcelona (B-10 y B-20)
- A-2 Sant Joan Despí dirección Barcelona
- C-31 Vilanova i la Geltrú dirección Barcelona
- C-59 Palau Solità i Plegamans dirección Mollet
- B-23 Sant Joan Despí dirección Barcelona
- C-32 Sant Boi dirección Llobregat
