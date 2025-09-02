La Torre Glòries se fija en los mejores miradores del mundo: aplicará la IA para "mejorar la experiencia del visitante”

La World Federation of Great Towers (Federación Mundial de las Grandes Torres) ha dado el pistoletazo de salida su conferencia anual, que se celebra en la Torre Glòries de Barcelona del 2 al 5 de septiembre. La innovación será uno de los grandes temas de la convención. Y precisamente en ese ámbito se ubica la implementación de Inteligencia artificial (IA) que la Torre Glòries plantea aplicar para "mejorar la experiencia del visitante", según confirma a EL PERIÓDICO el presidente del mirador de la torre, Aleix Pratdepàdua. La organización que se reúne en la torre barcelonesa agrupa a los 54 mejores miradores del mundo e incluye iconos como la Torre Eiffel (Francia), el Empire State Building (Estados Unidos) o las Torres Petronas (Malasia).

Esta "Champions” de torres, como ha apodado Pratdepàdua a la convención anual, genera un punto de encuentro para compartir experiencias, retos, y novedades. La conferencia ha empezado con una reunión de los representantes de las torres de la World Federation of Great Towers en la Torre Glòries, en un acto en el que se ha reconocido el recorrido de la construcción anfitriona y se ha reivindicado Barcelona como epicentro de innovación y sostenibilidad.

La IA es una de las grandes apuestas de la convención anual de 2025. En un mirador, hay ámbitos que son “poco glamurosos, como los temas de operaciones y la gestión de las dinámicas técnicas de la torre”, afirma el director del mirador de la Torre Glòries. Según Pratdepàdua, “en la federación hay torres que están incorporando recursos de inteligencia artificial para la gestión de estas" y para "mejorar la experiencia de los visitantes". “Son cosas que nosotros tenemos en el tintero. Poco a poco ya estamos trabajando en ello. Vemos hacia dónde va la tendencia, y nosotros tenemos que sumarnos y seguir remando en esa dirección”, añade.

“Normalmente, los miradores invitan a una mirada pasiva y contemplativa del entorno, en el sentido de que subes arriba, miras lo que quieres y te vas”, relata Pratdepàdua. Lo que hace único al mirador de Glòries es “el relato en el que se invita al visitante, a través de exposiciones artísticas en el subsuelo, a entender la ciudad como un complejo sistema de elementos interrelacionados”, para que “la mirada sea consciente y responsable del ecosistema en el que nos encontramos, de los impactos que tiene la actividad humana y de la meteorología en todo el sistema de la ciudad”, afirma el director del mirador.

Pratdepàdua confiesa que representantes de otros miradores le han felicitado asegurándole que van "un paso por delante del resto". “Tener el reconocimiento de torres que todos tenemos en el imaginario popular significa mucho”, admite el representante de la Torre Glòries.

Una celebración de Barcelona

Jean-Yves Ghazi, director ejecutivo de la federación y presidente del Observatorio del Empire State Building, ha destacado durante el acto de presentación que la Torre Glòries “es un símbolo icónico del 'skyline'” que “sirve como un faro de inspiración y, especialmente con la reciente apertura de su mirador, es una visita obligada para todos los que vienen a Barcelona".

Por su parte, la concejala del Ayuntamiento de Barcelona, Eugènia Gay, ha agradecido a la federación la elección de Barcelona como sede de la convención, ya que “refuerza los espacios abiertos y creativos de la ciudad y de Catalunya, conectados con el talento y el conocimiento global”.

Gay, además, ha celebrado tres hitos de la Torre Glòries: el vigésimo aniversario de la torre - que entró en la federación en 2024 -; el tercer aniversario del mirador - que acumula 350.000 visitantes desde su inauguración - ; y la finalización de la recién transformada Plaza de las Glòries. Cada hito refleja “la capacidad de Barcelona para renovarse continuamente y aprovechar la literatura al servicio de los ciudadanos y de las prioridades colectivas”, ha reconocido la concejala.

“En este foro, queremos subrayar nuestro compromiso con la sostenibilidad, la igualdad y los derechos humanos”, ha asegurado Gay, que añade: “Creemos que la arquitectura, al igual que las propias ciudades, debe servir siempre a la dignidad de las personas y construir sociedades más abiertas y justas”.

Javier Zarrabeitia, de Merlin Properties, propietaria de la Torre Glòries, confía en que la convención “ofrecerá una oportunidad excepcional para intercambiar conocimientos, construir nuevas alianzas y continuar con el papel de nuestros mejores referentes internacionales de excelencia”.