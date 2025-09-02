La Policía Local de Esplugues salva la vida de una persona en parada cardiorrespiratoria

Tres agentes de la Policía Local d'Esplugues de Llobregat salvaron la vida de una mujer de 56 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras visitaba a su madre en la residencia de la avenida Miranda, el pasado domingo 31 de agosto.

Al recibir el aviso, una patrulla se desplazó rápidamente al lugar y, tras comprobar que la mujer no respiraba y le faltaba el pulso, iniciaron las maniobras de reanimación y descargas con un desfibrilador, hasta que consiguieron reanimarla.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya, que también envió efectivos, trasladó a la mujer, ya estabilizada, al Hospital Moisés Broggi.

Tanto el SEM como el alcalde de Esplugues, Eduard Sanz, han felicitado a los agentes por su eficaz intervención.