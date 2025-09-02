Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El domingo 31 de agosto

La Policía Local de Esplugues salva la vida de una persona en parada cardiorrespiratoria

Los agentes pudieron reanimar a la víctima, una mujer de 56 años, gracias a un desfibrilador

La Guardia Urbana de L'Hospitalet salva la vida a un bebé que no respiraba

Un vehículo de la Policia Local d'Esplgues de Llobregat

Un vehículo de la Policia Local d'Esplgues de Llobregat / AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

El Periódico

El Periódico

Esplugues de Llobregat
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tres agentes de la Policía Local d'Esplugues de Llobregat salvaron la vida de una mujer de 56 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras visitaba a su madre en la residencia de la avenida Miranda, el pasado domingo 31 de agosto.

Al recibir el aviso, una patrulla se desplazó rápidamente al lugar y, tras comprobar que la mujer no respiraba y le faltaba el pulso, iniciaron las maniobras de reanimación y descargas con un desfibrilador, hasta que consiguieron reanimarla.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya, que también envió efectivos, trasladó a la mujer, ya estabilizada, al Hospital Moisés Broggi.

Noticias relacionadas y más

Tanto el SEM como el alcalde de Esplugues, Eduard Sanz, han felicitado a los agentes por su eficaz intervención.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuarenta minicruceros saldrán de Barcelona con precios desde 79 euros los próximos tres meses
  2. Herido un hombre en Barcelona al recibir un disparo en la puerta de un bar
  3. La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos
  4. Venimos a refugiarnos': la piscina pública que alivia del calor a los vecinos de L'Hospitalet agotados del verano
  5. El municipio más pequeño de Barcelona mide menos de un kilómetro cuadrado
  6. La restauración del Laberint d'Horta de Barcelona descubre su sistema de riego original del siglo XVIII
  7. La Guardia Urbana paró las obras del Camp Nou al detectar trabajos no autorizados este domingo
  8. Aleix Pratdepàdua, director del Mirador Torre Glòries: 'Nuestra propuesta para ver Barcelona es insólita

Barcelona multa a una empresa por “graves deficiencias” en los barracones de los socorristas

Barcelona multa a una empresa por “graves deficiencias” en los barracones de los socorristas

La Policía Local de Esplugues salva la vida de una persona en parada cardiorrespiratoria

La Policía Local de Esplugues salva la vida de una persona en parada cardiorrespiratoria

Les Franqueses, Terrassa y Ripollet, las urbes metropolitanas con mayor descenso de la criminalidad en el primer semestre

Les Franqueses, Terrassa y Ripollet, las urbes metropolitanas con mayor descenso de la criminalidad en el primer semestre

Un festival inédito por Halloween ofrecerá 12 horas de fiesta para 25.000 personas en el Parc del Fòrum en Barcelona

Un festival inédito por Halloween ofrecerá 12 horas de fiesta para 25.000 personas en el Parc del Fòrum en Barcelona

La criminalidad baja en Barcelona un 6,6%, pero crecen las violaciones y el narcotráfico

La criminalidad baja en Barcelona un 6,6%, pero crecen las violaciones y el narcotráfico

Detenidas 15 personas en Barcelona por concertar matrimonios fraudulentos para obtener la residencia

Detenidas 15 personas en Barcelona por concertar matrimonios fraudulentos para obtener la residencia

Cuenta atrás para el debut de la tienda Satisfyer en pleno centro de Barcelona

Cuenta atrás para el debut de la tienda Satisfyer en pleno centro de Barcelona

Evacuadas varias empresas tras una reacción química accidental en Barberà del Vallès

Evacuadas varias empresas tras una reacción química accidental en Barberà del Vallès