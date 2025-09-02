Horarios y paradas de los nuevos autobuses que conectan el Baix Penedès con Barcelona

Desde este lunes, 1 de septiembre, han entrado en funcionamiento dos nuevas líneas interurbanas de autobús que conectan la comarca del Baix Penedès con Barcelona, dando respuesta a una demanda histórica de la zona. Se trata de las líneas 411 y 310, que facilitarán el desplazamiento diario entre varios municipios del Penedès y la capital catalana.

Horarios y paradas de las líneas 411 y 310 Horarios y paradas de las líneas 411 y 310

Línea 411: El Vendrell-L'Arboç-Barcelona

La línea 411 une El Vendrell con Barcelona y ofrece cuatro expediciones por sentido de lunes a viernes laborables. La ruta va por la AP-7 y entra en la capital catalana por la Diagonal.

Salidas desde El Vendrell: 6:00 h, 10:00 h, 14:00 h y 18:15 h.

6:00 h, 10:00 h, 14:00 h y 18:15 h. Salidas desde Barcelona: 7:45 h, 11:45 h, 16:00 h y 20:00 h.

Línea 310: Calafell-Segur-Cunit-Cubelles-Barcelona

La línea 310 enlaza los municipios de Calafell, Segur de Calafell, Cunit y Cubelles con Barcelona, accediendo a la ciudad por la Gran Via de les Corts Catalanes. También contará con cuatro expediciones por sentido en días laborables.

Salidas desde Calafell: 6:20 h, 9:40 h, 13:40 h y 17:20 h.

6:20 h, 9:40 h, 13:40 h y 17:20 h. Salidas desde Barcelona: 7:50 h, 11:10 h, 15:10 h y 18:50 h.

Puedes consultar los horarios concretos y las ubicaciones de todas las paradas de las dos líneas haciendo clic en este enlace.