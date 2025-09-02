Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transporte público

Horarios y paradas de los nuevos autobuses que conectan el Baix Penedès con Barcelona

Dos nuevas líneas de autobús conectan el Baix Penedès con Barcelona

Cinco estaciones de la L4 del metro de Barcelona reabren esta semana

Esta tarjeta de transporte público dejará de venderse en octubre en Barcelona

Cola para subir a un bus en la avenida Diagonal de Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico

Desde este lunes, 1 de septiembre, han entrado en funcionamiento dos nuevas líneas interurbanas de autobús que conectan la comarca del Baix Penedès con Barcelona, dando respuesta a una demanda histórica de la zona. Se trata de las líneas 411 y 310, que facilitarán el desplazamiento diario entre varios municipios del Penedès y la capital catalana.

Horarios y paradas de las líneas 411 y 310

Línea 411: El Vendrell-L'Arboç-Barcelona

La línea 411 une El Vendrell con Barcelona y ofrece cuatro expediciones por sentido de lunes a viernes laborables. La ruta va por la AP-7 y entra en la capital catalana por la Diagonal.

  • Salidas desde El Vendrell: 6:00 h, 10:00 h, 14:00 h y 18:15 h.
  • Salidas desde Barcelona: 7:45 h, 11:45 h, 16:00 h y 20:00 h.

Línea 310: Calafell-Segur-Cunit-Cubelles-Barcelona

La línea 310 enlaza los municipios de Calafell, Segur de Calafell, Cunit y Cubelles con Barcelona, accediendo a la ciudad por la Gran Via de les Corts Catalanes. También contará con cuatro expediciones por sentido en días laborables.

  • Salidas desde Calafell: 6:20 h, 9:40 h, 13:40 h y 17:20 h.
  • Salidas desde Barcelona: 7:50 h, 11:10 h, 15:10 h y 18:50 h.

Puedes consultar los horarios concretos y las ubicaciones de todas las paradas de las dos líneas haciendo clic en este enlace.

TEMAS

Horarios y paradas de los nuevos autobuses que conectan el Baix Penedès con Barcelona

