Muere un motorista vecino de Viladecans en un accidente en la zona industrial de Gavà

Un motorista ha perdido la vida este martes por la mañana en un accidente en el polígono industrial de Gavà, en el que se ha visto implicado una furgoneta.

El accidente ha tenido lugar a las 10:15 horas en la intersección entre la calle Ciència y la calle dels Oficis, lugar en el que habrían colisionado ambos vehículos.

Efectivos policiales y los servicios de emergencia se han trasladado hasta el polígono. El conductor de la motocicleta, un vecino de Viladecans, ha fallecido a consecuencia del impacto en el mismo lugar de los hechos, según ha informado el canal Gavà info.

La Policía Municipal de Gavà ha levantado el atestado judicial y ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del accidente.