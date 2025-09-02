Herido un agente de los Mossos al perseguir a tres personas por un robo con violencia en la Via Laietana

Un agente de los Mossos d’Esquadra ha resultado herido este martes en Ciutat Vella durante el seguimiento de tres personas que acababan de realizar un robo con violencia.

A las 13:30 horas, y a resultas de un tirón de un reloj en la calle Via Laietana a la altura del número 33, una patrulla formada por dos agentes de los Mossos que se encontraba en un vehículo ha pedido el apoyo a la unidad de motos para poder seguir y detener a los presuntos ladrones, según ha explicado un portavoz.

Durante el seguimiento, uno de los agentes motorizados ha perdido el control y ha chocado contra un escaparate de forma accidental, resultando con lesiones de carácter leve.

Aún así, los agentes han podido recuperar el reloj y detener a los tres individuos.