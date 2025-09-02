El Govern, Renfe y Adif trabajan en una hoja de ruta para minimizar incidencias y mejorar la atención al usuario

Técnicos del departament de Territori, Adif y Renfe se reúnen este martes para elaborar una "hoja de ruta" para minimizar los problemas en los usuarios que causan las continuas incidencias en la red ferroviaria. Justo después de un fin de semana desastroso en la red de Rodalies, el president Salvador Illa citó a Renfe y Adif para reclamar actuaciones "urgentes y estructurales" que mejoren el servicio de Rodalies.

Dicha reunión tendrá lugar finalmente el día 9 de septiembre, pero mientras tanto, los técnicos ya se han puesto a trabajar para poder presentar ese día cómo avanzará el plan. "Las incidencias deben minimizarse y también debe mejorarse el servicio de información al usuario", explicó este lunes la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.

¿Qué reclamará Illa en la reunión a Adif y Renfe? "Se quiere consensuar una hoja de ruta el día 9", ha señalado, para lo que "los diferentes equipos están trabajando para ver qué medidas estructurales se pueden implementar para reducir las incidencias", añadió la consellera. Los detalles y qué tipo de medidas no se han querido avanzar porque "se están trabajando estos días".

Mejoras en marcha

Para mejorar la transparencia en la comunicación de las incidencias en la red, Renfe comunicó en julio que tiene previsto mejorar la web de Rodalies para ofrecer una información detallada y fiable, así como en las aplicaciones. En este sentido, uno de los objetivos sería, según explicaron las plataformas de usuarios tras una reunión con Renfe, que Google y Apple incluyan en sus mapas la situación de los trenes en tiempo real, como sucede con el tráfico y los embotellamientos en la carretera.

Por otra parte, Renfe y la Generalitat ya han consensuado el polémico Plan Alternativo del Transporte por Carretera que a partir del día 27 intentará minimizar el corte de la línea R3 de Barcelona a Vic por las obras de desdoblamiento. Después de las múltiples versiones que han salido a concurso, está a punto de adjudicarse el dispositivo definitivo, cuyos detalles Renfe está negociando con las empresas de autobuses. Paneque ha dado ya su visto bueno: ha defendido que responderá a las necesidades del territorio, con las frecuencias necesarias para que los usuarios no tengan que sufrir más molestias de las que ya supone esta gran interrupción en la línea, que se prolongará durante 16 meses.